La o săptămână de la nuntă, Claudia Puican a ajuns pe perfuzii! Ce a pățit soția lui Armin Nicoară

De: Mirela Loșniță 05/11/2025 | 20:29
Claudia Puican și Armin Nicoară/ Sursa foto: Instagram

Claudia Puican a mărturisit că, în ultima vreme, nu se simte deloc în formă. Recent, artista s-a afișat cu o perfuzie la mână și a vorbit despre problema de sănătate cu care se confruntă. Ce a pățit soția lui Armin Nicoară vedeți în rândurile de mai jos!

Ultima perioadă a fost una extrem de solicitantă pentru Claudia Puican și soțul ei, Armin Nicoară. Aceștia au organizat o nuntă ca în povești în urmă cu câteva zile, iar imediat după marele eveniment, au avut foarte multe cântări. Cei doi sunt și părinții unui băiețel minunat, Amir, în vârstă de șapte luni, căruia trebuie să îi ofere toată atenția din lume.

Foarte mulți s-au întrebat cum reușește Claudia să facă față unui program atât de solicitant, însă, de curând, aceasta a apărut cu o perfuzia la mână. Claudia Puican a mărturisit că se confruntă cu o răceală și, ținând cont că și alăptează, a decis să nu lase situația să se agraveze și și-a făcut o perfuzie cu vitamine.

„Că m-ați tot întrebat cât mai rezist… Am răcit și nu am stat pe gânduri, mai ales că alăptez, și îmi fac vitamine”, a scris Claudia Puican, pe Instagram.

Sursă foto: Instagram
Armin Nicoară și Claudia Puican s-au căsătorit civil și religios în urmă cu trei ani, dar au decis să mai aștepte până la marea petrecere. În vara acestui an, aceștia și-au botezat băiețelul, pe micul Amir Efrem, iar acum au sărbătorit ambele evenimente cu o petrecere spectaculoasă.

„Sunt întrebat de ce două nunți. Prima dată am făcut cununia, am fost la biserică, la primărie, și am făcut mai restrâns, cu apropiați, cu rude și câțiva prieteni. Acum a fost petrecerea mare de nuntă și cheful cel mare de botez. (…) Toată lumea s-a supărat pe noi. Am zis să facem evenimentul cel mare. Am văzut că foarte multă lume s-a aprins că am făcut două nunți, trei nunți, șapte nunți”, a spus Armin Nicoară.

