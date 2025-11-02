Armin Nicoară și Claudia Puican au plănuit deja următoarea petrecere importantă: „Facem festival!”

Două zile și două nopți, atât a durat dubla-petrecere organizată de Claudia Puican și Armin Nicoară. Evenimentul a fost organizat în cinstea căsniciei lor, care a avut loc în urmă cu trei ani, și în cinstea fiului lor, Amir, care a fost botezat în vara acestui an. Soția saxofonistului a planificat deja următoarea petrecere, eveniment ce se vrea a fi asemenea unui festival.

Armin Nicoară și Claudia Puican s-au căsătorit în urmă cu trei ani. Atât cununia civilă, cât și cea religioasă au fost organizate pe repede înainte, iar marea petrecere a fost amânată. Între timp, în vara acestui an, cei doi au devenit părinții unui băiețel pe nume Amir. La fel ca în cazul nunții lor, după slujba de creștinare a micuțului nu a existat o petrecere grandioasă. Recent, cei doi au decis să facă un dublu-eveniment, un vis care a devenit realitate. Au organizat petrecerea de nuntă și botez.

Următoarea petrecere organizată de Claudia Puican și Armin Nicoară

Cei doi au decis să amâne petrecerile, iar zilele trecute (28 și 29 octombrie) au reușit să își îndeplinească visul: o dublă-petrecere de nuntă și de botez. La eveniment au fost prezenți peste 1.200 de invitați, iar gazda petrecerii a fost Bianca Drăgușanu. Printre artiștii care au întreținut atmosfera la petrecere s-a numărat și Claudia Puican, care nu s-a abținut și i-a încântat pe petrecăreții cu un recital de nota 10.

La finalul celor două zile de party, Claudia Puican are deja în plan să pregătească următoarea petrecere. Atât de bine s-a simțit la eveniment încât următoarea adunare va fi și mai grandioasă, asemenea unui festival – cu ocazia împlinirii vârstei de 1 an a fiului lor.

”Mulțumim tuturor care au cântat, au petrecut și au fost prezenți la sărbătoarea noastră mare! Atât de mult mi-a plăcut, că deja mă gândesc să mai fac una. Vă pupăm și vă iubim pe toți cei care ați fost alături de noi. Abia așteptăm următoarea petrecere, pentru care deja m-am gândit: când face Amir 1 an… facem festival”, a spus Claudia Puican pe o rețea de socializare.

