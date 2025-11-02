Acasă » Știri » Armin Nicoară și Claudia Puican au plănuit deja următoarea petrecere importantă: „Facem festival!”

Armin Nicoară și Claudia Puican au plănuit deja următoarea petrecere importantă: „Facem festival!"

02/11/2025
Armin Nicoară și Claudia Puican au plănuit deja următoarea petrecere importantă: „Facem festival!”
Nuntă Armin Nicoară/Foto: social media

Două zile și două nopți, atât a durat dubla-petrecere organizată de Claudia Puican și Armin Nicoară. Evenimentul a fost organizat în cinstea căsniciei lor, care a avut loc în urmă cu trei ani, și în cinstea fiului lor, Amir, care a fost botezat în vara acestui an. Soția saxofonistului a planificat deja următoarea petrecere, eveniment ce se vrea a fi asemenea unui festival. 

Armin Nicoară și Claudia Puican s-au căsătorit în urmă cu trei ani. Atât cununia civilă, cât și cea religioasă au fost organizate pe repede înainte, iar marea petrecere a fost amânată. Între timp, în vara acestui an, cei doi au devenit părinții unui băiețel pe nume Amir. La fel ca în cazul nunții lor, după slujba de creștinare a micuțului nu a existat o petrecere grandioasă. Recent, cei doi au decis să facă un dublu-eveniment, un vis care a devenit realitate. Au organizat petrecerea de nuntă și botez.

Cei doi au decis să amâne petrecerile, iar zilele trecute (28 și 29 octombrie) au reușit să își îndeplinească visul: o dublă-petrecere de nuntă și de botez. La eveniment au fost prezenți peste 1.200 de invitați, iar gazda petrecerii a fost Bianca Drăgușanu. Printre artiștii care au întreținut atmosfera la petrecere s-a numărat și Claudia Puican, care nu s-a abținut și i-a încântat pe petrecăreții cu un recital de nota 10.

La finalul celor două zile de party, Claudia Puican are deja în plan să pregătească următoarea petrecere. Atât de bine s-a simțit la eveniment încât următoarea adunare va fi și mai grandioasă, asemenea unui festival – cu ocazia împlinirii vârstei de 1 an a fiului lor.

sursă foto: Instagram

”Mulțumim tuturor care au cântat, au petrecut și au fost prezenți la sărbătoarea noastră mare! Atât de mult mi-a plăcut, că deja mă gândesc să mai fac una. Vă pupăm și vă iubim pe toți cei care ați fost alături de noi. Abia așteptăm următoarea petrecere, pentru care deja m-am gândit: când face Amir 1 an… facem festival”, a spus Claudia Puican pe o rețea de socializare.

