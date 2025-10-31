Cât a fost darul la nunta Claudiei Puican cu Armin Nicoară. Invitații au pus în plicuri sute de euro!

Nunta lui Armin Nicoară și a Claudiei Puican a fost unul dintre cele mai frumoase evenimente din showbizul românesc. Cei doi artiști au ales să organizeze o petrecere grandioasă pentru a sărbători atât cununia religioasă, cât și botezul fiului lor. La marele eveniment au fost prezenți peste 1.000 de invitați, însă mulți s-au întrebat cât a mers, de fapt, darul la acest moment impresionant.

Claudia Puican și Armin Nicoară au avut parte de o nuntă spectaculoasă, cu peste 1.000 de invitați. Cei doi s-au asigurat că fiecare clipă din ziua cea mare va fi perfectă. Atmosfera a fost una de sărbătoare, cu muzică live, dansuri și momente speciale. Oamenii au fost impresionați de toate detaliile, de la ținute până la decorul de poveste, însă și darul a fost pe măsură.

Cât a fost darul la nunta Claudiei Puican cu Armin Nicoară

Foarte mulți artiști au urcat pe scenă, iar invitații s-au bucurat de o petrecere pe cinste. Cum era de așteptat, darul de nuntă a fost unul pe măsura evenimentului! O singură persoană ar fi scos din buzunar peste 500 de euro, iar un cuplu ar fi băgat în plic, în medie, în jur de 1.000 de euro. Printre cei prezenți la petrecere s-au numărat prieteni apropiați, colegi de breaslă și membri ai familiei, care au venit să îi felicite pe miri și să le fie alături în ziua cea mare.

Răzvan Babană, organizator cu experiență în evenimentele mondene și nunți, a fost și el prezent la marele eveniment. A mărturisit că nunta s-a ridicat la standarde înalte, fiind organizată impecabil până la cel mai mic detaliu.

„Nunta a fost organizată impecabil. Au oferit atât de multe servicii extra față de meniu, care, din punctul meu de vedere, au dus această nuntă la rang de festival. Asta și-au și dorit, cu siguranță. Nu a fost cineva acolo care să zică că nu a avut ceva. Mi-a plăcut extraordinar de mult implicarea lor. Claudia cred că a cântat mai mult decât cântă la nunțile unde e chemată ea. Programul de muzică a fost incredibil de bine gestionat. Au fost foarte mulți artiști. Decorul a fost absolut superb, mi-a plăcut foarte tare că l-au ținut pe Amir cât de mult au putut acolo. Mi-au plăcut ținutele nașilor, foarte elegante”, a spus Răzvan Babană.

