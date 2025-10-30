Claudia Puican, acuzată că nu și-a băgat în seamă părinții la petrecerea de nuntă: ”A uitat de ei, nu meritau”

Claudia Puican nu s-a mai putut abține și a reacționat, în urma comentariilor acide despre prezența părinților ei la nuntă. Mai mulți oameni au acuzat-o că nu le-a oferit suficientă atenție mamei și tatălui său. Mai mult decât atât, unii s-au întrebat dacă au participat la evenimentul fastuos care s-a întins pe două zile. Află, în articol, cum le-a răspuns soția lui Armin Nicoară răutăcioșilor!

Armin Nicoară și Claudia Puican s-au căsătorit civil și religios în urmă cu trei ani, dar au decis să mai aștepte până la marea petrecere. În vara acestui an, cei doi artiști și-au botezat băiețelul, pe micul Amir Efrem, iar acum au sărbătorit ambele evenimente cu o petrecere mai ceva ca în filme. Totuși, au existat și controverse.

Cum a reacționat Claudia Puican în urma acuzațiilor legate de părinții ei

Petrecerea fastuoasă a început marți, 28 octombrie 2025, și s-a extins până următoarea zi. Așa cum și-au obișnuit fanii, Claudia Puican și Armin Nicoară au împărtășit zeci de imagini și filmulețe de la eveniment.

Ei bine, fanii au observat că tatăl lui Armin Nicoară, celebrul saxofonist Petrică Nicoară, apare în mai multe videoclipuri, însă nu i-au văzut pe părinții Claudiei Puican. Mulți internauți s-au întrebat dacă cei doi au participat la evenimentul fastuos. De asemenea, unii oameni i-au acuzat pe miri că nu le-au oferit suficientă atenție socrilor mici.

„Nu vedem socrii mici”/ „Probabil nu au fost la nuntă că nu au apărut deloc pe filmări”/ „Au fost, dar cine să îi bage în seamă”/ „Era frumos să fie mai aproape și ei nu doar Nicoară”/ „Foarte frumos, dar nu am văzut nicio filmare cu părinții tăi. Nu au fost acolo?”/ „Părerea mea e că atunci când faci nunta, familia e pe primul plan, mai ales când spui ‘ai noștri dragi părinți’. Acolo apare doar tata Petrică, tatăl ei unde era?”/ „Părerea mea că a uitat de părinți la nuntă. Nu meritau așa”, au fost câteva dintre comentariile internauților pe TikTok.

Comentariile răutăcioase nu au trecut neobservate. În urmă cu puțin timp, Claudia Puican a publicat o imagine cu părinții săi de la nuntă și a răspuns acuzațiilor prin intermediul unui mesaj simplu și clar.

„Părinții mei au fost alături de noi până dimineață! Oameni simpli și sensibili, s-au bucurat de fiecare moment și s-au distrat cum au știut ei mai bine. Vă pupăm cu drag!”, a fost mesajul transmis de Claudia Puican pe pagina ei de Facebook.

Citește și: Nu e o glumă! Cât a costat rochia de mireasă purtată de Claudia Puican la petrecerea de nuntă

Cum de a apărut Bianca Drăgușanu la nunta Claudiei Puican cu Armin Nicoară, deși nu sunt prieteni: „Îți dai seama că mă simt onorată”