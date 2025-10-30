Claudia Puican, acuzată că nu și-a băgat în seamă părinții la petrecerea de nuntă: ”A uitat de ei, nu meritau”

Claudia Puican nu s-a mai putut abține și a reacționat, în urma comentariilor acide despre prezența părinților ei la nuntă. Mai mulți oameni au acuzat-o că nu le-a oferit suficientă atenție mamei și tatălui său. Mai mult decât atât, unii s-au întrebat dacă au participat la evenimentul fastuos care s-a întins pe două zile. Află, în articol, cum le-a răspuns soția lui Armin Nicoară răutăcioșilor!
Armin Nicoară și Claudia Puican s-au căsătorit civil și religios în urmă cu trei ani, dar au decis să mai aștepte până la marea petrecere. În vara acestui an, cei doi artiști și-au botezat băiețelul, pe micul Amir Efrem, iar acum au sărbătorit ambele evenimente cu o petrecere mai ceva ca în filme. Totuși, au existat și controverse.
Petrecerea fastuoasă a început marți, 28 octombrie 2025, și s-a extins până următoarea zi. Așa cum și-au obișnuit fanii, Claudia Puican și Armin Nicoară au împărtășit zeci de imagini și filmulețe de la eveniment.
„Nu vedem socrii mici”/ „Probabil nu au fost la nuntă că nu au apărut deloc pe filmări”/ „Au fost, dar cine să îi bage în seamă”/ „Era frumos să fie mai aproape și ei nu doar Nicoară”/ „Foarte frumos, dar nu am văzut nicio filmare cu părinții tăi. Nu au fost acolo?”/ „Părerea mea e că atunci când faci nunta, familia e pe primul plan, mai ales când spui ‘ai noștri dragi părinți’. Acolo apare doar tata Petrică, tatăl ei unde era?”/ „Părerea mea că a uitat de părinți la nuntă. Nu meritau așa”, au fost câteva dintre comentariile internauților pe TikTok.
„Părinții mei au fost alături de noi până dimineață! Oameni simpli și sensibili, s-au bucurat de fiecare moment și s-au distrat cum au știut ei mai bine. Vă pupăm cu drag!”, a fost mesajul transmis de Claudia Puican pe pagina ei de Facebook.
Citește și: Nu e o glumă! Cât a costat rochia de mireasă purtată de Claudia Puican la petrecerea de nuntă
Cum de a apărut Bianca Drăgușanu la nunta Claudiei Puican cu Armin Nicoară, deși nu sunt prieteni: „Îți dai seama că mă simt onorată”