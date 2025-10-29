Acasă » Știri » Emoții mari pentru Armin Nicoară! A trecut printr-o sperietură de zile mari, înainte de nuntă: „Era să pice elicopterul”

Emoții mari pentru Armin Nicoară! A trecut printr-o sperietură de zile mari, înainte de nuntă: „Era să pice elicopterul”

De: Anca Chihaie 29/10/2025 | 08:14
Emoții mari pentru Armin Nicoară! A trecut printr-o sperietură de zile mari, înainte de nuntă: „Era să pice elicopterul”
Nuntă Armin Nicoară/Foto: social media

Incident halucinant înainte de nunta lui Armin Nicoară! Artistul a fost la un pas de tragedie chiar în ziua cea mare. Iată cum s-a întâmplat totul!

Ziua care trebuia să fie una dintre cele mai frumoase din viața lui s-a transformat, pentru câteva momente, într-un adevărat coșmar. Armin Nicoară, cunoscutul artist de muzică populară, a trecut printr-un incident dramatic chiar înainte de a ajunge la propria nuntă.

Armin Nicoară a fost la un pas de tragedie?

Evenimentul a avut loc în Timișoara, acolo unde Armin și aleasa lui, Claudia Puican, au organizat o nuntă grandioasă, la care au participat peste o mie de invitați. Totul fusese planificat în detaliu: decor spectaculos, momente artistice și o atmosferă de basm. Doar că nimeni nu se aștepta ca drumul mirelui spre nuntă să devină o adevărată aventură.

În timp ce se îndrepta spre locația unde urma să aibă loc marele eveniment, muzicianul s-a aflat la un pas de o posibilă tragedie, după ce elicopterul cu care trebuia să sosească a întâmpinat probleme în zbor.

”Nașa m-a adus în siguranță! Era să pice elicopterul, era să tragă cu pușca după noi, era să lovim un parașutist, dar noroc că nașa a venit cu mașina personală și m-a adus în siguranță. Credeți-mă, tremur de emoție, era să picăm cu elicopterul, dar într-un final am ajuns la nunta mea”, a spus Armin Nicoară.

Planul era ca artistul să sosească într-un mod inedit, cu un elicopter, simbolizând un moment spectaculos de intrare. Însă, în timpul zborului, aparatul ar fi întâmpinat o serie de probleme tehnice, iar pilotul ar fi fost nevoit să schimbe traiectoria pentru a evita un posibil impact. Pentru câteva minute, emoțiile au fost copleșitoare, iar totul părea că se îndreaptă spre un deznodământ nedorit.

