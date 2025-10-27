Armin Nicoară și Claudia Puican, pregătiri de nuntă pe ultima sută de metri! Ce surprize au pregătit: peste 10.000 de trandafiri și bar de...

Armin Nicoară și Claudia Puican se pregătesc de cel mai emoționant moment din viața lor. După ce visul de a deveni părinți s-a împlinit la începutul lunii aprilie, acum cei doi își vor serba uniunea. Pregătirile pentru petrecerea de nuntă și botez sunt pe ultima sută de metri!

Armin Nicoară și Claudia Puican s-au căsătorit civil și religios în urmă cu 3 ani, atunci când și-au jurat iubire veșnică în fața lui Dumnezeu și au devenit soț și soție cu acte în regulă. Evenimentul era cât pe ce să fie anulat din cauza programului extrem de încărcat al celor doi, însă s-au decis, pe ultima sută de metri, să facă acest pas important.

În vara acestui an, Armin Nicoară și Claudia Puican și-au botezat primul copil, pe micuțul Amir Efrem. Ceremonia religioasă a fost organizată într-un cadru intim, alături de ei fiind cele mai dragi și apropiate persoane.

Armin Nicoară și Claudia Puican, petrecere la 3 ani de la nuntă

Fiind acum o familie completă, cei doi artiști se pregătesc să marcheze cele două momente cu o mare petrecere. Evenimentul va avea loc marți, 28 octombrie 2025, la Timișoara. Claudia Puican s-a ocupat personal de unul dintre cele mai importante proiecte din viața ei. Pentru ca totul să iasă perfect, organizarea a început din timp, astfel încât fiecare detaliu să fie pus la punct așa cum se cuvine, de la aranjamente florale, până la ice cream bar, muzică și meniul invitaților.

Petrecerea are scopul de a celebra cele două mari evenimente din viața lor: nunta și botezul fiului. La eveniment sunt așteptați peste 1.000 de invitați, care vor fi întâmpinați într-un decor ca-n filme, realizat din 10.000 de trandafiri roșii și un bar exclusiv cu… înghețată. Acestea sunt doar două dintre surprizele dezvăluite de cei doi artiști. Se pare că cei doi artiști și soți mai au o surpriză inedită: în timpul petrecerii vor filma și un videoclip!

„Acum facem cheful cel mare. Multă lume nu înțelege ce facem exact. Noi acum organizăm evenimentul cel mare, și botez, și nuntă. Noi am făcut tot, iar acum avem doar petrecerea. Mulți s-au supărat când am făcut cununia, pentru că nu i-am chemat, atunci a fost ceva restrâns, dar acum avem petrecerea mare, cu aproximativ 1.000 de invitați. E destul de greu. Invitații îi chemi, dar acum urmează să facem organizarea meselor”, a declarat Armin Nicoară în urmă cu ceva timp.

