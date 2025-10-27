Acasă » Știri » Armin Nicoară și Claudia Puican, pregătiri de nuntă pe ultima sută de metri! Ce surprize au pregătit: peste 10.000 de trandafiri și bar de…

Armin Nicoară și Claudia Puican, pregătiri de nuntă pe ultima sută de metri! Ce surprize au pregătit: peste 10.000 de trandafiri și bar de…

De: Irina Vlad 27/10/2025 | 23:07
Armin Nicoară și Claudia Puican, pregătiri de nuntă pe ultima sută de metri! Ce surprize au pregătit: peste 10.000 de trandafiri și bar de...
Armin Nicoară și Claudia Puican/ sursă foto: instagram
Galerie foto - poza 1
Galerie foto - poza 2
Galerie foto - poza 3
Galerie foto - poza 4
10 poze
Vezi galeria foto

Armin Nicoară și Claudia Puican se pregătesc de cel mai emoționant moment din viața lor. După ce visul de a deveni părinți s-a împlinit la începutul lunii aprilie, acum cei doi își vor serba uniunea. Pregătirile pentru petrecerea de nuntă și botez sunt pe ultima sută de metri! 

Armin Nicoară și Claudia Puican s-au căsătorit civil și religios în urmă cu 3 ani, atunci când și-au jurat iubire veșnică în fața lui Dumnezeu și au devenit soț și soție cu acte în regulă. Evenimentul era cât pe ce să fie anulat din cauza programului extrem de încărcat al celor doi, însă s-au decis, pe ultima sută de metri, să facă acest pas important.

În vara acestui an, Armin Nicoară și Claudia Puican și-au botezat primul copil, pe micuțul Amir Efrem. Ceremonia religioasă a fost organizată într-un cadru intim, alături de ei fiind cele mai dragi și apropiate persoane.

Armin Nicoară și Claudia Puican, petrecere la 3 ani de la nuntă

Fiind acum o familie completă, cei doi artiști se pregătesc să marcheze cele două momente cu o mare petrecere. Evenimentul va avea loc marți, 28 octombrie 2025, la Timișoara. Claudia Puican s-a ocupat personal de unul dintre cele mai importante proiecte din viața ei. Pentru ca totul să iasă perfect, organizarea a început din timp, astfel încât fiecare detaliu să fie pus la punct așa cum se cuvine, de la aranjamente florale, până la ice cream bar, muzică și meniul invitaților.

Orașul din România cu decorațiuni de Crăciun de 800.000 de euro. Cum au reacționat oamenii
Orașul din România cu decorațiuni de Crăciun de 800.000 de euro. Cum au...
Un angajat de la salubritate a demisionat și face bani din sticle reciclate. Ce sumă obține zilnic?
Un angajat de la salubritate a demisionat și face bani din sticle reciclate....

Petrecerea are scopul de a celebra cele două mari evenimente din viața lor: nunta și botezul fiului. La eveniment sunt așteptați peste 1.000 de invitați, care vor fi întâmpinați într-un decor ca-n filme, realizat din 10.000 de trandafiri roșii și un bar exclusiv cu… înghețată. Acestea sunt doar două dintre surprizele dezvăluite de cei doi artiști. Se pare că cei doi artiști și soți mai au o surpriză inedită: în timpul petrecerii vor filma și un videoclip!

„Acum facem cheful cel mare. Multă lume nu înțelege ce facem exact. Noi acum organizăm evenimentul cel mare, și botez, și nuntă. Noi am făcut tot, iar acum avem doar petrecerea.

Mulți s-au supărat când am făcut cununia, pentru că nu i-am chemat, atunci a fost ceva restrâns, dar acum avem petrecerea mare, cu aproximativ 1.000 de invitați. E destul de greu. Invitații îi chemi, dar acum urmează să facem organizarea meselor”, a declarat Armin Nicoară în urmă cu ceva timp.

Armin Nicoară și Claudia Puican și-au botezat băiețelul! PRIMELE imagini de la creștinarea lui Amir Efrem

Armin Nicoară a cedat nervos, iar finalul… Celebrul saxofonist, prins într-o situaţie plină de încurcături: i-a dat bătăi de cap în văzul lumii!

Tags:
Iți recomandăm
Unde s-au dus în vacanță Emily Burghelea și Andrei cu mezina lor: „Mai tineți minte că Amedea a făcut primii pași aici?”
Știri
Unde s-au dus în vacanță Emily Burghelea și Andrei cu mezina lor: „Mai tineți minte că Amedea a…
Turcia a fost zguduită de un cutremur puternic. S-a resimțit inclusiv în Istanbul
Știri
Turcia a fost zguduită de un cutremur puternic. S-a resimțit inclusiv în Istanbul
O țară europeană reduce taxele pentru familii, încercând să oprească declinul demografic
Mediafax
O țară europeană reduce taxele pentru familii, încercând să oprească declinul demografic
Anunțul de angajare care a stârnit revoltă în rândul tinerilor. Care este salariul pentru un ospătar în Cluj-Napoca
Gandul.ro
Anunțul de angajare care a stârnit revoltă în rândul tinerilor. Care este salariul...
FOTO. Ioana Țiriac, în bikini, i-a pus pe jar pe arabi!
Prosport.ro
FOTO. Ioana Țiriac, în bikini, i-a pus pe jar pe arabi!
Scandal în gimnastică! Denisa Golgotă acuză hărțuire în sala de antrenament
Adevarul
Scandal în gimnastică! Denisa Golgotă acuză hărțuire în sala de antrenament
O profesoară din județul Iași a fost găsită de elevi pe site-uri pentru adulți. Imaginile cu ea au ajuns în toată școala
Digi24
O profesoară din județul Iași a fost găsită de elevi pe site-uri pentru...
Moment rar. Viktor Orban, critici la adresa lui Trump: A făcut o greșeală cu sancțiunile impuse Moscovei
Mediafax
Moment rar. Viktor Orban, critici la adresa lui Trump: A făcut o greșeală...
Parteneri
Cum a aflat Carmen Şerban că are cancer! O analiză banală a scos la iveală totul. Solista a reușit să se vindece
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cum a aflat Carmen Şerban că are cancer! O analiză banală a scos la iveală...
FOTO. Mădălina Ghenea, irezistibilă în noua reclamă! S-a încins atmosfera când a apărut în costum de baie
Prosport.ro
FOTO. Mădălina Ghenea, irezistibilă în noua reclamă! S-a încins atmosfera când a apărut în costum...
Parada posterioarelor! Imagini de neratat cu cei mai mulați colanți ai vedetelor din România
Ciao.ro
Parada posterioarelor! Imagini de neratat cu cei mai mulați colanți ai vedetelor din România
Mirabela Grădinaru, criticată de stiliști pentru că ar fi confundat Sfințirea Catedralei cu o… înmormântare: „Nu apari cu doliu pe cap! Nu ești la funeraliile Reginei Elisabeta!” Ce au spus despre Gigi Becali
Click.ro
Mirabela Grădinaru, criticată de stiliști pentru că ar fi confundat Sfințirea Catedralei cu o… înmormântare:...
De ce iese Carrefour din România? Radu Georgescu, economist: „Este cel mai puternic semnal de avertizare pentru economia României”
Digi 24
De ce iese Carrefour din România? Radu Georgescu, economist: „Este cel mai puternic semnal de...
Lukoil își vinde activele străine după sancțiunile impuse de SUA. Cu cât ar putea scădea veniturile și profiturile companiei
Digi24
Lukoil își vinde activele străine după sancțiunile impuse de SUA. Cu cât ar putea scădea...
Noul SUV chinezesc este „cea mai bună versiune de bază de pe piață” - VIDEO
Promotor.ro
Noul SUV chinezesc este „cea mai bună versiune de bază de pe piață” - VIDEO
BANCUL ZILEI. Ștrulă: – Bulă te-ai culcat cu nevasta-mea? Bulă:– O clipă, stai să văd exact…
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Ștrulă: – Bulă te-ai culcat cu nevasta-mea? Bulă:– O clipă, stai să văd...
TOP 7 SCULE Parkside la Lidl, inclusiv un combo care merită toată atenția
go4it.ro
TOP 7 SCULE Parkside la Lidl, inclusiv un combo care merită toată atenția
Astronomii au găsit un Super-Pământ foarte aproape de noi
Descopera.ro
Astronomii au găsit un Super-Pământ foarte aproape de noi
Seria emblematică pentru Xbox ajunge pe PlayStation
Go4Games
Seria emblematică pentru Xbox ajunge pe PlayStation
Anunțul de angajare care a stârnit revoltă în rândul tinerilor. Care este salariul pentru un ospătar în Cluj-Napoca
Gandul.ro
Anunțul de angajare care a stârnit revoltă în rândul tinerilor. Care este salariul pentru un...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Unde s-au dus în vacanță Emily Burghelea și Andrei cu mezina lor: „Mai tineți minte că Amedea ...
Unde s-au dus în vacanță Emily Burghelea și Andrei cu mezina lor: „Mai tineți minte că Amedea a făcut primii pași aici?”
Joseph Adam, aproape de dezastru! Lamborghini-ul s-a făcut praf, dar a scăpat ca prin minune!
Joseph Adam, aproape de dezastru! Lamborghini-ul s-a făcut praf, dar a scăpat ca prin minune!
Îmbârligătură mare la Antena 1! Vedeta postului s-a cuplat în secret cu ispita de la Insula Iubirii!
Îmbârligătură mare la Antena 1! Vedeta postului s-a cuplat în secret cu ispita de la Insula Iubirii!
OUCH! Bettyshor a vorbit prea mult și o încasează! Factură de 30.000 € pentru “făcătură”!
OUCH! Bettyshor a vorbit prea mult și o încasează! Factură de 30.000 € pentru “făcătură”!
Turcia a fost zguduită de un cutremur puternic. S-a resimțit inclusiv în Istanbul
Turcia a fost zguduită de un cutremur puternic. S-a resimțit inclusiv în Istanbul
BDLP: ”Ce s-a întâmplat în viața mea a fost real”
BDLP: ”Ce s-a întâmplat în viața mea a fost real”
Vezi toate știrile
×