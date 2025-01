Boala cu care luptă Claudia Puican în timpul sarcinii. Ce trebuie să facă zilnic: ”Nu vreau să am complicații”

Claudia Puican se luptă cu o boală în timpul sarcinii! De ce este nevoită soția lui Armin Nicoară să facă zilnic injecții? Chiar ea a făcut dezvăluirile pe rețelele de socializare! Iată despre ce este vorba!

Nu este pentru nimeni un secret faptul că după o perioadă lungă de tratamente dificile atât în țară, cât și peste hotare, Claudia Puican și partenerul ei de viață, Armin Nicoară, trăiesc bucuria de a deveni părinți. Visul celor doi s-a împlinit grație procedurilor de fertilizare în vitro, acompaniate de multe rugăciuni. Ba chiar mai mult, artistul a mers până la Muntele Athos pentru a cere ajutor divin, iar dorința lor a fost în cele din urmă ascultată.

Claudia Puican este însărcinată și urmează să devină mamă în vară, dar sarcina vine și cu unele provocări. Recent, ea a descoperit, în urma unor analize amănunțite, o afecțiune ce determină o coagulare excesivă a sângelui. Nu vă mai ținem în supans și vă spunem că este vorba de trombofilie. Din dorința de a preveni complicațiile, soția lui Armin Nicoară urmează un tratament zilnic cu injecții anticoagulante. Fiind foarte activă pe rețelele de socializare, ea a postat în mediul online imagini cu seringi, explicând motivele tratamentului.

„Eram sigură că dacă voi pune acest story cu injecțiile, mă veți bombarda cu mesaje. M-am gândit și cred că este normal să împărtășesc cu voi prin ce trec, prin ce am trecut. Într-adevăr, fac aceste injecții în fiecare zi pentru că mi-a ieșit o valoare în sânge cum că aș avea o trombofilie. Chiar dacă am fost la specialist, unele femei pot duce sarcina fără probleme, fără aceste injecții, însă eu am zis că nu vreau să risc și mai bine le facem. De aceea fac injecțiile astea, pentru că nu vreau să am complicații”, a povestit Claudia Puican.