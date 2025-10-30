Nu e o glumă! Cât a costat rochia de mireasă purtată de Claudia Puican la petrecerea de nuntă

Claudia Puican a fost în centrul atenției în ultimele zile. Artista și soțul ei, Armin Nicoară, au avut parte de o petrecere de nuntă și de botez fastuoasă, cu peste 1.000 de invitați. Pe tot parcursul evenimentului, cei doi au împărtășit imagini cu fanii, iar cântăreața a atras toate privirile cu ținuta aleasă. Mireasa a strălucit, dar prețul a fost pe măsură. Află, în articol, cât a costat rochia aleasă de vedetă!

Armin Nicoară și Claudia Puican s-au căsătorit civil și religios în urmă cu trei ani, dar au decis să mai aștepte până la marea petrecere. În vara acestui an, cei doi artiști și-au botezat băiețelul, pe micul Amir Efrem, iar acum au sărbătorit ambele evenimente cu o petrecere mai ceva ca în filme.

Cât a costat rochia de mireasă purtată de Claudia Puican

Petrecerea fastuoasă a început marți, 28 octombrie 2025, și s-a extins până următoarea zi. Așa cum și-au obișnuit fanii, Claudia Puican și Armin Nicoară au împărtășit zeci de imagini și filmulețe de la eveniment.

Încă de la începutul nunții, artista a atras toate privirile cu ținuta aleasă. Rochia de mireasă a fost una tip sirenă, cu un decolteu generos, care i-a pus în valoare silueta. Ei bine, soția lui Armin Nicoară a băgat adânc mâna în buzunar pentru această apariție.

Prețul unui astfel de model de rochie depășește 5.000 de euro, mai ales că a fost făcută pe comandă și confecționată din dantelă franțuzească. Claudia Puican a completta ținuta cu o pereche de mănuși din același material și bijuterii prețioase.

Un model asemănător a purtat și Ioana Coman, la nunta cu fotbalistul Florinei Coman. În ambele cazuri, ținuta a stârnit și reacții controversate. Unele persoane au considerat că rochia nu este tocmai potrivită pentru o mireasă. Totuși, apatiția Claudiei a fost una spectaculoasă, iar ea a mărturisit că s-a simțit fabulos.

Spre dimineață, soția lui Armin Nicoară s-a schimbat într-o rochie scurtă, mult mai sexy decât prima. Nici această ținută nu a costat prea puțin. Prețul unui astfel de model cu franjuri și detalii strălucitoare este de 3.000 – 3.5000 de lei.

