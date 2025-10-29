Cum de a apărut Bianca Drăgușanu la nunta Claudiei Puican cu Armin Nicoară, deși nu sunt prieteni: „Îți dai seama că mă simt onorată”

Ieri, 28 octombrie, a fost petrecere mare la Timișoara. Armin Nicoară și Claudia Puican au făcut petrecerea de nuntă, iar evenimentul a fost unul grandios, cu peste 1.000 de invitați. Seara a fost una ca la carte, iar Bianca Drăgușanu a prezentat evenimentul. Cum a ajuns blondina în această poziție, deși nu îi cunoștea pe miri?
Armin Nicoară și Claudia Puican s-au căsătorit civil și religios în urmă cu trei ani, dar au decis să mai aștepte până la marea petrecere. În vara acestui an, cei doi artiști și-au botezat băiețelul, pe micul Amir Efrem, iar acum s-au decis să îmbine cele mai frumoase momente din viața lor într-un singur eveniment grandios.
Așa cum spuneam, Claudia Puican și Armin Nicoară au organizat la Timișoara petrecerea de nuntă și botez, iar evenimentul fabulos a fost prezentat chiar de către Bianca Drăgușanu. Blondina s-a aflat pentru prima dată într-o astfel de poziție și spune acum că i-a plăcut rolul de prezentator.
Experiența a fost una emoționantă pentru Bianca Drăgușanu, mai ales pentru că nu îi cunoștea personal pe miri. Se pare că Armin Nicoară și Claudia Puican o apreciază mult, așa că și-au dorit ca ea să fie prezentă la eveniment. Au contactat-o prin intermediul unei prietene comune, iar blondina a acceptat imediat propunerea, simțindu-se onorată.
„Este prima mea nuntă pe care o prezint (…) Printr-o prietenă de-a mea, care este prietenă cu mireasa, cu Claudia Puican. Am fost contactată de Claudia, mi s-a propus să vin să prezint această nuntă și am acceptat cu mare drag și sunt onorată să fiu prezentă.
Am stabilit repede detaliile, ne-am văzut, ne-am pupat, ne-am îndrăgit din prima clipă. Ei mi-au spus că mă apreciază foarte mult. Îți dai seama că mă simt onorată, pentru că aveau de ales dintr-o sumedenie de alte prezentatoare”, a declarat Bianca Drăgușanu.
Bianca Drăgușanu și-a luat rolul în serios, dându-și toată silința. De asemenea, aceasta a vrut să arate cât mai bine, așa că s-a pregătit temeinic și a schimbat trei ținute pe parcursul evenimentului.
Prima a fost o rochie tip sirenă din satin, care i-a pus în evidență silueta de invidiat. Umerii au fost acoperiți de pene albe spectaculoase care au furat privirile invitaților.
A doua ținută a strălucit la propriu! Bianca a optat pentru o rochie albastră cu paiete, din colecția proprie. Și aceasta a avut detaliul special format din pene. Iar a treia ținută a fost una clasică, blondina alegând o rochie neagră, din dantelă.
Foto: Instagram