Cum de a apărut Bianca Drăgușanu la nunta Claudiei Puican cu Armin Nicoară, deși nu sunt prieteni: „Îți dai seama că mă simt onorată”

Ieri, 28 octombrie, a fost petrecere mare la Timișoara. Armin Nicoară și Claudia Puican au făcut petrecerea de nuntă, iar evenimentul a fost unul grandios, cu peste 1.000 de invitați. Seara a fost una ca la carte, iar Bianca Drăgușanu a prezentat evenimentul. Cum a ajuns blondina în această poziție, deși nu îi cunoștea pe miri?

Armin Nicoară și Claudia Puican s-au căsătorit civil și religios în urmă cu trei ani, dar au decis să mai aștepte până la marea petrecere. În vara acestui an, cei doi artiști și-au botezat băiețelul, pe micul Amir Efrem, iar acum s-au decis să îmbine cele mai frumoase momente din viața lor într-un singur eveniment grandios.

Bianca Drăgușanu, la nunta Claudiei Puican cu Armin Nicoară

Așa cum spuneam, Claudia Puican și Armin Nicoară au organizat la Timișoara petrecerea de nuntă și botez, iar evenimentul fabulos a fost prezentat chiar de către Bianca Drăgușanu. Blondina s-a aflat pentru prima dată într-o astfel de poziție și spune acum că i-a plăcut rolul de prezentator.

Experiența a fost una emoționantă pentru Bianca Drăgușanu, mai ales pentru că nu îi cunoștea personal pe miri. Se pare că Armin Nicoară și Claudia Puican o apreciază mult, așa că și-au dorit ca ea să fie prezentă la eveniment. Au contactat-o prin intermediul unei prietene comune, iar blondina a acceptat imediat propunerea, simțindu-se onorată.

„Este prima mea nuntă pe care o prezint (…) Printr-o prietenă de-a mea, care este prietenă cu mireasa, cu Claudia Puican. Am fost contactată de Claudia, mi s-a propus să vin să prezint această nuntă și am acceptat cu mare drag și sunt onorată să fiu prezentă. Am stabilit repede detaliile, ne-am văzut, ne-am pupat, ne-am îndrăgit din prima clipă. Ei mi-au spus că mă apreciază foarte mult. Îți dai seama că mă simt onorată, pentru că aveau de ales dintr-o sumedenie de alte prezentatoare”, a declarat Bianca Drăgușanu.

Bianca Drăgușanu a schimbat trei ținute la nunta lui Armin Nicoară

Bianca Drăgușanu și-a luat rolul în serios, dându-și toată silința. De asemenea, aceasta a vrut să arate cât mai bine, așa că s-a pregătit temeinic și a schimbat trei ținute pe parcursul evenimentului.

Prima a fost o rochie tip sirenă din satin, care i-a pus în evidență silueta de invidiat. Umerii au fost acoperiți de pene albe spectaculoase care au furat privirile invitaților.

A doua ținută a strălucit la propriu! Bianca a optat pentru o rochie albastră cu paiete, din colecția proprie. Și aceasta a avut detaliul special format din pene. Iar a treia ținută a fost una clasică, blondina alegând o rochie neagră, din dantelă.

Foto: Instagram