Bianca Drăgușanu a luat foc, după ce o tânără i-a făcut inventarul operațiilor estetice: ”Tot nasoale sunteți”

Bianca Drăgușanu este cunoscută pentru numeroasele intervenții estetice pe care și le-a făcut de-a lungul anilor. Deși a vorbit deschis despre ele și mereu a fost sinceră, recent a avut o reacție acidă la adresa unei urmăritoare care a criticat-o pentru vizitele sale repetate la medicul estetician.

Bianca Drăgușanu nu s-a ferit niciodată să vorbească deschis despre intervențiile sale estetice, însă de data aceasta a răbufnit după ce o urmăritoare i-a făcut un comentariu răutăcios legat de vizitele la medicul estetician. Vedeta a reacționat dur și a transmis un mesaj clar celor care o critică, subliniind că toate schimbările pe care le-a făcut au fost decizia și investiția ei personală.

Bianca Drăgușanu și-a construit o imagine asumată, fiind una dintre cele mai urmărite prezențe din mediul online, unde nu ezită să spună lucrurilor pe nume, indiferent de controversele care urmează. Vedeta a precizat de-a lungul timpului că, deși a renunțat la anumite tratamente de înfrumusețare, precum vopsitul părului, coafatul frecvent sau extensiile de gene, nu exclude intervențiile estetice, pe care le consideră parte din rutina ei de întreținere. Ce i-a spus urmăritoarei indiscrete!

„S-au găsit toate daciile tunate să-mi faca inventarul mie la operații Măcar eu m-am operat pe banii mei! Nu mă face stricăciune că-tți scot dosarele de la Crevedia- Austria FKK și Europa! Cum p*** m*** voi rable de meserie vă permiteți să vorbiți de mine! Urâtele d**** și operate tot nasoale sunteți!”, a scris Bianca Drăgușanu pe rețelele de socializare.

În urmă cu câteva zile a anunțat că a apelat la o procedură de tip Lip Lift, pentru redefinirea buzelor. Bianca Drăgușanu a vorbit sincer despre procesul continuu prin care își modifică buzele, recunoscând că a trecut de mai multe ori prin procedura de topire a acidului pentru a-și schimba forma acestora. Vedeta a explicat că este într-o perioadă de tranziție estetică, în care își dorește să ajungă la un rezultat care să o mulțumească pe deplin.

„Și, acum, poate o să vă întrebați de ce tot îmi topesc eu buzele. Pentru că e a sută oară când le topesc și, după ce le topesc și mă văd cu ele mici, îmi pun filtre ca să pară mari. Eu îmi topesc buzele pentru că nu-mi mai place forma lor. O să mă opresc la un moment dat și cu chestia asta. Acum mă apropii cumva de forma care îmi place și o să vă arăt când sunt gata cu procesul ăsta rezultatul final. Oricum, cred că din unele poze se observă deja că au o formă mai drăguță, mai intensivă. Sunt pe drumul cel bun. Nu mă mai vopsesc de 5 ani, acum nu mă mai coafez, gene false nu am. Da, operații fac”, a spus Bianca Drăgușanu.

