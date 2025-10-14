Bianca Drăgușanu, siderată de comportamentului unui bărbat din restaurant: „Nu vreau să fiu oripilată”

Bianca Drăgușanu a plecat de la restaurantul la care lua masa cu o prietenă, după ce a fost profund deranjată de câteva persoane îmbrăcate “necorespunzător”. Vedeta a fost atât de iritată de ținutele acelor oameni și de un gest făcut, încât s-a ridicat imediat de la masă și a părăsit locația respectivă.

Bianca Drăgușanu este foarte atentă în ceea ce privește vestimentația sa și își alege cu grijă hainele, în funcție de locul în care trebuie să ajungă. Vedeta este foarte strictă în ceea ce privește modul în care arată, așadar s-a arătat extrem de deranjată atunci când pe ușa restaurantului au venit persoane îmbrăcate în trening.

Bianca Drăgușanu, siderată de comportamentului unui bărbat

Blondina a transmis un mesaj tranșant în mediul online, în care a dat de pământ cu toți cei care nu sunt atenți la hainele pe care le poartă atunci când ies din casă și vor doar “să facă impresie”. Ba mai mult, este indignată de faptul că acel client al localului a făcut un gest lipsit de etichetă și bun gust, în locația cu pricina, în văzul celorlalți clienți.

„Vă rog eu frumos, nu mai veniți îmbrăcați la restaurant, mai ales când ies toate babele din casă și trebuie să faceți impresie, nu mai veniți îmbrăcați în trening. Trening albastru, cu ceasul de aur la mână și te mai scobești și în nas. Dă-o *** de treabă, că nu suntem la Băicoi. Că eu am stat mult pe la Băicoi și știu cum e. Pentru ce-am văzut acum, mă ridic și plec de la restaurantul ăsta. Și mă duc la alt restaurant. Dacă tot am ieșit să mănânc cu prietena mea, nu vreau să fiu oripilată. Se supără universul pe voi”, a spus Bianca Drăgușanu pe pagina ei de Instagram.

După ce a apărut în cadrul emisiunii „La bine și la Roast” de la PRO TV, Bianca Drăgușanu a primit numeroase critici pentru felul în care arată fața ei. Aceasta și-a exprimat, pe deplin, nemulțumirea față de comentariile răutăcioase pe care le-a primit și a postat un mesaj dur în mediul online în care a mărturisit că fiecare este liber să facă ce dorește cu propriul corp și că nu are de dat explicații nimănui.

„Hai să stăm puțin de vorbă. În urma emisiunii la care am participat aseară, la PRO TV, am observat că am din nou foarte mult hate. Foarte multă lume e deranjată de aspectul meu. Mai exact de barba mea ascuțită. Ok, vă deranjează. Ce vreau să vă spun? Nu mi-am ascuțit barba, dar pentru că am slăbit în jur de 12 kg din ianuarie, și am slăbit fără Ozempic și Mongearu și alte chestii, eu sunt slabă dinainte să existe, mi s-a ascuțit fața, știți? Mi s-a ascuțit fața și am o fizionomie probabil ciudată pentru unii. Dacă nu vă place, dați skip mai departe. Pentru că pe mine… hate-urile voastre, îmi ajung știți unde? Fix aici (n.r. la călcâie)”, a afirmat Bianca Drăgușanu în mediul online.

