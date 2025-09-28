Cadoul bizar pe care micuța Sofia l-a primit de ziua ei de la Bianca Drăgușanu: ”Exact ce și-a dorit”

Sofia Natalia, fiica Biancăi Drăgușanu și a lui Victor Slav, și-a sărbătorit ziua de naștere. Ambii părinți i-au pregătit surprize interesante și au avut grijă să o vadă cu zâmbetul pe buze. Totuși, cadoul blondinei i-a uimit pe internauți. Vedeta a precizat că asta și-a dorit micuța. Află, în articol, ce i-a oferit vedeta fetiței sale, dar și în ce ipostază a fotografiat-o!

În data de 26 septembrie 2025, fiica Biancăi Drăgușanu și a lui Victor Slav a împlinit 9 ani. Dincolo de aparițiile sale extravagante, blondina este o mamă extraordinară și are grijă să îi îndeplinească Sofiei de toate dorințele. Așa s-a întâmplat și de ziua de naștere a micuței.

Ce cadou a primit Sofia de la Bianca Drăgușanu

Bianca Drăgușanu a surprins-o pe Sofia încă de la primele ore ale dimineții, atunci când a publicat mai multe imagini cu micuța din arhiva personală. Diva a postat atât fotografii cu fiica ei de când era bebeluș, cât și amintiri din vacanțele petrecute împreună.

Mai apoi, blondina și-a dus fiica la o cafenea din București unde pot fi admirate specii exotice. Bianca Drăgușanu a mărturisit că Sofia iubește foarte mult animalele, așa că și-a dorit să trăiască o astfel de experiență specială.

Totuși, internauții au rămas surprinși atunci când au văzut fotografiile realizate la cafeneaua respectivă. În una dintre imagini, Sofia apare ținând în brațe un șarpele. Vedeta a precizat că toate animalele de acolo sunt inofensive.

Fiica Biancăi Drăgușanu și a lui Victor Slav s-a bucurat să poată admira mai multe specii de animale, de la șerpi și rozătoare, până la broaște țestoase. De asemenea, Sofia a primit și un tort aniversar.

„La mulți ani, copilul meu frumos și curajos! De ziua ei facem exact ce și-a dorit! Iubește mult animalele și își dorește o mică grădină zoologică acasă. Între timp, a descoperit singură acest loc minunat din București. Un concept foarte tare, unde poți interacționa cu animăluțe prietenoase și inofensive, Cu siguranță vom reveni!”, a scris Bianca Drăgușanu pe Instagram.

La rândul lui, Victor Slav a avut grijă să îi aducă zâmbetul pe buze fiicei sale. Fostul prezentator TV a organizat o masă la o pizzerie, într-o atmosferă relaxată. Sofia s-a bucurat de prezența tatălui său. De asemenea, au fost prezenți și câțiva membri ai familiei.

„La mulți ani, Sofia! Ești sufletul meu în trup de copil. Tata te iubește dincolo de cuvinte”, a fost mesajul transmis de Victor Slav pentru fiica sa.

Citește și: L-a costat mult cafeaua cu Bianca Drăguşanu! Gabi Bădălău a „încasat-o” la ieşire, dar divei supreme nici nu i-a păsat!