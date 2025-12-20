Acasă » Știri » Celebrități diagnosticate cu boala despre care se spune că ar suferi și Dan Petrescu. Cum au reușit să se vindece

Celebrități diagnosticate cu boala despre care se spune că ar suferi și Dan Petrescu. Cum au reușit să se vindece

De: Veronica Mavrodin 20/12/2025 | 11:19
Celebrități diagnosticate cu boala despre care se spune că ar suferi și Dan Petrescu. Cum au reușit să se vindece
Celebrități diagnosticate cu maladii ORL
Galerie foto - poza 1
Galerie foto - poza 2
Galerie foto - poza 3
Galerie foto - poza 4
8 poze
Vezi galeria foto

Dan Petrescu, 57 de ani, fost jucător emblematic al echipei naționale de fotbal a României și antrenor de succes, trece printr-o perioadă dificilă din punct de vedere medical.  Se speculează că marele sportiv ar fi diagnosticat cu cancer ORL, maladie care l-ar fi făcut să piardă aproape 30 de kilograme și pentru care ar urma și un tratament cu chimioterapie.

Dan Petrescu a renunțat la postul de antrenor la CFR Cluj în vara anului 2025, invocând probleme de sănătate. Apropiați ai fostului jucător au declarat că acesta ar fi slăbit aproximativ 30 de kilograme în ultima perioadă și că starea generală este „delicată”.  De asemenea, președintele Ligii Profesioniste de Fotbal, Gino Iorgulescu, a afirmat că Petrescu se confruntă cu o boală gravă și că acesta face chimioterapie, tratament asociat de obicei pacientilor cu cancer.

Deși niciun diagnostic oficial nu a fost comunicat public până acum de către familie sau echipa medicală, se speculează că problemele inițiale ar fi fost legate de o afecțiune la nivelul gâtului și de o intervenție pe care antrenorul ar fi suferit-o anterior. În mai 2025, Dan Petrescu ar fi trecut printr-o operație de extirpare a amigdalelor din cauza unei infecții bacteriene în gât, care provoca dureri intense. Astfel că se speculează că ar fi vorba, de fapt,  de un cancer ORL, având în vedere tratamentul pe care acesta îl primește, dar și pierderea în greutate semnificativă.

Dan Petrescu/ sursă foto: Profimedia
Dan Petrescu/ sursă foto: Profimedia

Celebrități diagnosticate cu cancer ORL

De-a lungul anilor, mai multe personalități internaționale și din România au vorbit deschis despre diagnostice oncologice din zona ORL.

Unul dintre cele mai cunoscute exemple este Michael Douglas , care a fost diagnosticat cu cancer de limbă în stadiul IV în 2010, inițial numit cancer de gât pentru a-și proteja cariera în timpul promovării unui film; cancerul, legat de virusul HPV . Actorul a trecut prin tratamente  de chimioterapie, dar și radioterapie. A intrat în remisie și de atunci  militează pentru conștientizarea cancerului oral, în special în ceea ce privește HPV.

Și actorul Val Kilmer a fost diagnosticat cu cancer la gât, boală care i-a afectat profund vocea în urma tratamentelor agresive, inclusiv chimioterapie și proceduri invazive.

Un alt exemplu este Roger Daltrey, solistul trupei The Who, care a fost diagnosticat cu cancer la gât, dar a reușit să își continue cariera muzicală după tratament, vorbind public despre lupta cu boala și despre importanța monitorizării medicale.

Sharon Osbourne a trecut prin mai multe episoade oncologice. Deși a fost diagnosticată inițial cu cancer de colon, aceasta a vorbit ulterior și despre probleme serioase în zona ORL apărute ca urmare a tratamentelor, subliniind impactul complex pe care terapiile oncologice îl pot avea asupra organismului.

În România, un caz recent care a atras atenția este cel al actriței Ada Galeș, diagnosticată cu o formă rară de cancer localizat în zona cavității bucale, pe cerul gurii. Actrița a vorbit public despre boală, tratament și recuperare.

”O să fiu bine, am o formă mai puțin invazivă, l-am prins devreme, posibil după ultima operație să scap și de radioterapie, iar tot ce simțiți când citiți cuvântul „cancer” e normal. Bref, am avut o tumoră pe cerul gurii și în funcție de când postez, fie mă pregătesc de a 4-a operație, pe 23 iulie, fie sunt deja după. Am doctori extraordinari care merită postarea lor și o vor avea”, spunea Ada Galeș în vara acestui an, urmând, ulterior, să vină cu vești bune despre vindecarea sa.

VEZI ȘI: Cum se simte fosta concurentă de la America Express după lupta cu cancerul și 4 operații suferite: “Repetam un spectacol când am aflat diagnosticul” | EXCLUSIV

VEZI ȘI: Cum se simte Dan Petrescu acum, după ce fiicele lui au venit de urgență în România. Familia a apelat și la un vraci chinez

Cine deţine informaţii despre acest subiect este rugat să ne scrie la [email protected], să ne sune la 0741 CANCAN  (226.226) sau să ne scrie direct pe WhatsApp.

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Ilie Dobre, în stare critică la spital! Celebrul comentator, la un pas de moarte
Știri
Ilie Dobre, în stare critică la spital! Celebrul comentator, la un pas de moarte
Ea e Lenuța, tânăra de 26 de ani care a murit după ce a fost operată la spitalul din Galați. Ce s-a întâmplat cu ea
Știri
Ea e Lenuța, tânăra de 26 de ani care a murit după ce a fost operată la spitalul…
Zilele în care nu se fac nunți în 2026 și 2027. Calendar ortodox complet
Mediafax
Zilele în care nu se fac nunți în 2026 și 2027. Calendar ortodox...
Calcul complet | Am aflat câți bani primește Adi Vasile, de la Antena 1, pentru cele 5 luni de filmări la Survivor 2026
Gandul.ro
Calcul complet | Am aflat câți bani primește Adi Vasile, de la Antena...
Loredana nu-și mai lasă soțul să muncească în Germania, deși e milionar, pentru că s-a plictisit de stilul de viață de acolo
Prosport.ro
Loredana nu-și mai lasă soțul să muncească în Germania, deși e milionar, pentru...
Fără punte: premierul Bolojan elimină o zi liberă
Adevarul
Fără punte: premierul Bolojan elimină o zi liberă
VIDEO De ce s-au bătut două femei la Timișoara: un influencer din campania lui Călin Georgescu, în mijlocul scandalului
Digi24
VIDEO De ce s-au bătut două femei la Timișoara: un influencer din campania...
Ce practici au românii de Ignat: Tradiții, credințe și obiceiuri păstrate din vechime
Mediafax
Ce practici au românii de Ignat: Tradiții, credințe și obiceiuri păstrate din vechime
Parteneri
Cum își păstrează silueta Iulia Vântur. Ce bea în fiecare dimineață? ”Cred că acesta este secretul până la urmă”
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cum își păstrează silueta Iulia Vântur. Ce bea în fiecare dimineață? ”Cred că acesta este...
Cea mai frumoasă profesoară de matematică din România e colega lui Gabi Tamaș!
Prosport.ro
Cea mai frumoasă profesoară de matematică din România e colega lui Gabi Tamaș!
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan...
Horoscop 19-25 decembrie. Taurii sunt puși în fața unei decizii, risc de pierderi pentru Săgetători
Click.ro
Horoscop 19-25 decembrie. Taurii sunt puși în fața unei decizii, risc de pierderi pentru Săgetători
Povestea celor 16 secunde din spatele momentului viral de la concertul Coldplay. Kristin Cabot, directoarea de HR: „Am devenit un meme”
Digi 24
Povestea celor 16 secunde din spatele momentului viral de la concertul Coldplay. Kristin Cabot, directoarea...
Consilierul de la Kremlin care a refuzat ordinul lui Putin și a încercat să oprească războiul din Ucraina. Era pregătit să fie împușcat
Digi24
Consilierul de la Kremlin care a refuzat ordinul lui Putin și a încercat să oprească...
Mașini premium SH cu probleme. Expert: „Check engine aprins, beculețe care clipocesc...”
Promotor.ro
Mașini premium SH cu probleme. Expert: „Check engine aprins, beculețe care clipocesc...”
BANCUL ZILEI. – Ce te doare, Bulă? – Mă doare buzunarul, dom doctor …
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – Ce te doare, Bulă? – Mă doare buzunarul, dom doctor …
Produse populare din zona tech la Kaufland: SMART TV la doar 700 RON
go4it.ro
Produse populare din zona tech la Kaufland: SMART TV la doar 700 RON
Prima întâlnire cu extratereștrii! Un astronom dezvăluie totul
Descopera.ro
Prima întâlnire cu extratereștrii! Un astronom dezvăluie totul
Criticii de specialitate au decis: iată cele mai bune jocuri video ale anului 2025
Go4Games
Criticii de specialitate au decis: iată cele mai bune jocuri video ale anului 2025
Calcul complet | Am aflat câți bani primește Adi Vasile, de la Antena 1, pentru cele 5 luni de filmări la Survivor 2026
Gandul.ro
Calcul complet | Am aflat câți bani primește Adi Vasile, de la Antena 1, pentru...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Ilie Dobre, în stare critică la spital! Celebrul comentator, la un pas de moarte
Ilie Dobre, în stare critică la spital! Celebrul comentator, la un pas de moarte
Ea e Lenuța, tânăra de 26 de ani care a murit după ce a fost operată la spitalul din Galați. Ce ...
Ea e Lenuța, tânăra de 26 de ani care a murit după ce a fost operată la spitalul din Galați. Ce s-a întâmplat cu ea
Calcul complet | Cât costă o lună în New York, în 2025. Câți bani ar plăti un român, dacă s-ar ...
Calcul complet | Cât costă o lună în New York, în 2025. Câți bani ar plăti un român, dacă s-ar muta acolo
Categoria de pensionari români care vor primi pensii mai mici, începând cu 1 ianuarie 2026. Decizia ...
Categoria de pensionari români care vor primi pensii mai mici, începând cu 1 ianuarie 2026. Decizia este oficială
Ștefania Szabo a fost agresată de un coleg medic, în timpul unei operații. Incidentul pe care l-a ...
Ștefania Szabo a fost agresată de un coleg medic, în timpul unei operații. Incidentul pe care l-a raportat, înainte să moară
Lista completă a moștenirii primită de Marius Calotă de la Rodica Stănoiu: două case, două mașini ...
Lista completă a moștenirii primită de Marius Calotă de la Rodica Stănoiu: două case, două mașini și titluri de stat
Vezi toate știrile
×