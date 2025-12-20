Celebrități diagnosticate cu boala despre care se spune că ar suferi și Dan Petrescu. Cum au reușit să se vindece

Dan Petrescu, 57 de ani, fost jucător emblematic al echipei naționale de fotbal a României și antrenor de succes, trece printr-o perioadă dificilă din punct de vedere medical. Se speculează că marele sportiv ar fi diagnosticat cu cancer ORL, maladie care l-ar fi făcut să piardă aproape 30 de kilograme și pentru care ar urma și un tratament cu chimioterapie.

Dan Petrescu a renunțat la postul de antrenor la CFR Cluj în vara anului 2025, invocând probleme de sănătate. Apropiați ai fostului jucător au declarat că acesta ar fi slăbit aproximativ 30 de kilograme în ultima perioadă și că starea generală este „delicată”. De asemenea, președintele Ligii Profesioniste de Fotbal, Gino Iorgulescu, a afirmat că Petrescu se confruntă cu o boală gravă și că acesta face chimioterapie, tratament asociat de obicei pacientilor cu cancer.

Deși niciun diagnostic oficial nu a fost comunicat public până acum de către familie sau echipa medicală, se speculează că problemele inițiale ar fi fost legate de o afecțiune la nivelul gâtului și de o intervenție pe care antrenorul ar fi suferit-o anterior. În mai 2025, Dan Petrescu ar fi trecut printr-o operație de extirpare a amigdalelor din cauza unei infecții bacteriene în gât, care provoca dureri intense. Astfel că se speculează că ar fi vorba, de fapt, de un cancer ORL, având în vedere tratamentul pe care acesta îl primește, dar și pierderea în greutate semnificativă.

Celebrități diagnosticate cu cancer ORL

De-a lungul anilor, mai multe personalități internaționale și din România au vorbit deschis despre diagnostice oncologice din zona ORL.

Unul dintre cele mai cunoscute exemple este Michael Douglas , care a fost diagnosticat cu cancer de limbă în stadiul IV în 2010, inițial numit cancer de gât pentru a-și proteja cariera în timpul promovării unui film; cancerul, legat de virusul HPV . Actorul a trecut prin tratamente de chimioterapie, dar și radioterapie. A intrat în remisie și de atunci militează pentru conștientizarea cancerului oral, în special în ceea ce privește HPV.

Și actorul Val Kilmer a fost diagnosticat cu cancer la gât, boală care i-a afectat profund vocea în urma tratamentelor agresive, inclusiv chimioterapie și proceduri invazive.

Un alt exemplu este Roger Daltrey, solistul trupei The Who, care a fost diagnosticat cu cancer la gât, dar a reușit să își continue cariera muzicală după tratament, vorbind public despre lupta cu boala și despre importanța monitorizării medicale.

Sharon Osbourne a trecut prin mai multe episoade oncologice. Deși a fost diagnosticată inițial cu cancer de colon, aceasta a vorbit ulterior și despre probleme serioase în zona ORL apărute ca urmare a tratamentelor, subliniind impactul complex pe care terapiile oncologice îl pot avea asupra organismului.

În România, un caz recent care a atras atenția este cel al actriței Ada Galeș, diagnosticată cu o formă rară de cancer localizat în zona cavității bucale, pe cerul gurii. Actrița a vorbit public despre boală, tratament și recuperare.

”O să fiu bine, am o formă mai puțin invazivă, l-am prins devreme, posibil după ultima operație să scap și de radioterapie, iar tot ce simțiți când citiți cuvântul „cancer” e normal. Bref, am avut o tumoră pe cerul gurii și în funcție de când postez, fie mă pregătesc de a 4-a operație, pe 23 iulie, fie sunt deja după. Am doctori extraordinari care merită postarea lor și o vor avea”, spunea Ada Galeș în vara acestui an, urmând, ulterior, să vină cu vești bune despre vindecarea sa.

