Acasă » Exclusiv » Cum se simte fosta concurentă de la America Express după lupta cu cancerul și 4 operații suferite: “Repetam un spectacol când am aflat diagnosticul” | EXCLUSIV

Cum se simte fosta concurentă de la America Express după lupta cu cancerul și 4 operații suferite: “Repetam un spectacol când am aflat diagnosticul” | EXCLUSIV

De: Andreea Archip 07/11/2025 | 14:55
Cum se simte fosta concurentă de la America Express după lupta cu cancerul și 4 operații suferite: “Repetam un spectacol când am aflat diagnosticul” | EXCLUSIV

Ada Galeș a traversat o perioadă foarte grea din cauza problemelor de sănătate. Actrița a aflat cruntul diagnostic în timp ce repeta pentru  un spectacol. Tumora descoperită în cerul gurii era malignă! În interviul exclusiv acordat pentru CANCAN.RO, fosta concurentă de la America Express ne-a povestit despre lupta dusă cu boala și cele 4 operații suferite. Este bucuroasă că a depășit pericolul, dar merge periodic la control.

Ada Galeș a fost prezentă, zilele trecute, la deschiderea unui magazin de cosmetice. Cu zâmbetul pe buze, actrița se bucură la maximum de viață, mai ales că medicii i-au dat vestea că este bine.

Ada Galeș: “Repetam un spectacol când am aflat diagnosticul”

CANCAN.RO: Cum te simți? Cum ești cu sănătatea? Ai trecut printr-o perioadă foarte grea.

Ada Galeș: Sunt foarte bine, am depășit pericolul. Am avut 4 operații în total în vară, dintre care 3 făcute la Cluj împreună cu echipa profesorului Horațiu Rotar, care a fost extraordinar. În momentul ăsta mă duc doar la control, o dată la două luni la controlul clinic și o dată la șase ani la RMN. Deci sunt bine, mă simt bine și chiar asta vorbeam mai devreme cu Cristina și cu Oana cât de bine e să fii bine la cap și cumva să te fi antrenat toată viața ca să poți să-ți fi alături în momente grele.

CANCAN.RO: Cum ai descoperit problema?

Ada Galeș: Am simțit că am ceva pe cerul gurii și m-am dus inițial la stomatolog și ea crescând un pic, deci nu a durut nu nimic și a fost destul de problematic din cauza asta, pentru că toată lumea credea că-i benignă. Am simțit că se dezvoltă ceva ca un papilom. În momentul în care cresc verifici și am hotărât să o scoatem să trimitem la biopsie. A durat ceva biopsia, am aflat că e malign și a început “distracția”.

Cum să îngrijești PLANTELE pe timp de iarnă. Puțini cunosc următoarele trucuri banale, dar foarte utile
Cum să îngrijești PLANTELE pe timp de iarnă. Puțini cunosc următoarele trucuri banale,...
SCANDALOS! Primarul din România a agresat o angajată, apoi a publicat imaginile pe internet
SCANDALOS! Primarul din România a agresat o angajată, apoi a publicat imaginile pe...
Ada a avut-o tot timpul alături pe mama ei, Antoaneta Galeș /Sursă foto: Facebook

CANCAN.RO: Cine te-a susținut în toată perioada asta? A fost un șoc!

Ada Galeș: A fost un șoc pe care cumva am reușit să îl duc pe picioare. M-au susținut în primul rând părinții. Mama mi-a fost foarte bine alături, ea fiind și coach e destul de bine la cap și ea. M-au susținut evident și tatăl, colegii mei de la Teatru Național. Repetam un spectacol când am aflat diagnosticul, am scos avanpremiera. Spectacolul a avut premiera acum în toamnă.

CANCAN.RO: În spectacole, te-a înlocuit cineva o perioadă?

Ada Galeș: Nu. Absolut nimeni, pentru că n-a fost nevoie. Pe perioada verii, noi oricum suntem în vacanță și am reușit să programez operațiile în timpul ăsta. Medicii au încercat să aibă grijă de vocea mea și cum vezi, nu mi s-a schimbat deloc timbrul vocal și au făcut o treabă extraordinară, dar luau puțin câte puțin și se tot întorceau cu margini pozitive și atunci trebuia să mai scoată ca să fie siguri că nu mai e nimic. O lună jumate am mâncat doar supă.

CANCAN.RO: Ce pregătești la teatru?

Ada Galeș: Toate spectacolele de stagiunea trecută se joacă. În noiembrie avem foarte multe spectacole: Pescărușul, Exil, Nimic nu-i întâmplător, Secundar, Cursa de șoareci. Vă aștept la teatru.

Ada Galeș: „Am reușit cumva să fiu mai bucuroasă de viață”

CANCAN.RO: Ai timp să te uiți la Asia Express?

Ada Galeș: În serile în care nu am spectacol da,  în serile în care am spectacol mai prin în reluare pe Antena Play.

CANCAN.RO: Cum ți se pare sezonul acesta?

Ada Galeș: Foarte funny și amuzant. Asia e mai picantă, mai interesantă, mai exotică. Îmi plac toate echipele.

CANCAN.RO: Despre tine ce ai descoperit în urma participării la acest reality-show?

Ada Galeș: Cred că am învățat că aș putea să mă bucur în orice condiții puțin mai mult că am fost destul de încrâncenată. Și asta m-a mirat vara asta când am trecut totuși prin cancer că am reușit cumva să fiu mai bucuroasă de viață decât m-am încrâncenat un pic în perioada aia și cred că am învățat cât de multe lucruri poate maică-mea și cât de tare e.

Foto: Instagram

NU RATA: Ada Galeș, noi dezvăluiri după ultima operație suferită. Actrița a fost diagnosticată cu cancer: ”Am plâns de am rupt”

CITEȘTE ȘI: Vești triste pentru Ada Galeș! Vedeta a aflat că are cancer: „Mă pregătesc de a 4-a operație”

Cine deţine informaţii despre acest subiect este rugat să ne scrie la [email protected], să ne sune la 0741 CANCAN (226.226) sau să ne scrie direct pe WhatsApp.

Tags:
Iți recomandăm
Oana Roman are strategia perfectă de Black Friday. A dezvăluit tactica prin care evită „țepele” la cumpărături | EXCLUSIV
Exclusiv
Oana Roman are strategia perfectă de Black Friday. A dezvăluit tactica prin care evită „țepele” la cumpărături | EXCLUSIV
Cum își duce de nas Andreea Bostănică fanii pentru mii de euro. “Icon-ul Tiktok-ului”, prinsă cu minciuna!
Exclusiv
Cum își duce de nas Andreea Bostănică fanii pentru mii de euro. “Icon-ul Tiktok-ului”, prinsă cu minciuna!
Vortexul Polar ar putea aduce fenomene severe în România: Cum va arăta iarna 2025–2026
Mediafax
Vortexul Polar ar putea aduce fenomene severe în România: Cum va arăta iarna...
Ramona Olaru, singură de patru ani! „Am cununiile LEGATE, mi-a zis o doamnă...”
Gandul.ro
Ramona Olaru, singură de patru ani! „Am cununiile LEGATE, mi-a zis o doamnă...”
FOTO. Cea mai frumoasă femeie din lume, umilită pentru felul cum arată: „Nenorocito!”
Prosport.ro
FOTO. Cea mai frumoasă femeie din lume, umilită pentru felul cum arată: „Nenorocito!”
Portretul securistului român, bătăușii care și-au terorizat propriul popor. Semianalfabeți, brutali, incapabili să învețe o meserie
Adevarul
Portretul securistului român, bătăușii care și-au terorizat propriul popor. Semianalfabeți, brutali, incapabili să...
Prima reacție a Poliției Române după ce Dani Mocanu nu a fost găsit pentru a fi trimis după gratii. Ce pedeapsă riscă
Digi24
Prima reacție a Poliției Române după ce Dani Mocanu nu a fost găsit...
Vremea în București: Weekend cu maxime de 15 grade
Mediafax
Vremea în București: Weekend cu maxime de 15 grade
Parteneri
Soția lui Gabi Enache atrage toate privirile: „Vin bărbați și se uită așa la mine, dar el acceptă situația”
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Soția lui Gabi Enache atrage toate privirile: „Vin bărbați și se uită așa la mine,...
FOTO, Cea mai frumoasă prezentatoare TV le-a tăiat respirația într-o rochie cu decolteu generos
Prosport.ro
FOTO, Cea mai frumoasă prezentatoare TV le-a tăiat respirația într-o rochie cu decolteu generos
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Ciao.ro
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Reacția Marianei Moculescu, după ce Horia Moculescu a fost internat de urgență: „Este victima propriilor vicii. Fuma și 60 de țigări pe zi, când pierdea la poker”. De ce nu-l vizitează la spital?
Click.ro
Reacția Marianei Moculescu, după ce Horia Moculescu a fost internat de urgență: „Este victima propriilor...
Un francez a găsit lingouri și monede de aur în grădină, în timp ce își săpa piscina. Comoara valorează 700.000 de euro
Digi 24
Un francez a găsit lingouri și monede de aur în grădină, în timp ce își...
Fratele lui Dani Mocanu sfidează Poliția Română, după ce manelistul a fost condamnat la ani grei de închisoare. Primul mesaj
Digi24
Fratele lui Dani Mocanu sfidează Poliția Română, după ce manelistul a fost condamnat la ani...
Poliția a analizat imaginile de pe noile radare pe trepied. Ce a descoperit?
Promotor.ro
Poliția a analizat imaginile de pe noile radare pe trepied. Ce a descoperit?
BANCUL ZILEI. – Băi, golane, am auzit că ai poze indecente cu fiică-mea!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – Băi, golane, am auzit că ai poze indecente cu fiică-mea!
Aici începe următoarea generație de monitoare pentru PC
go4it.ro
Aici începe următoarea generație de monitoare pentru PC
Ceva COLOSAL ne străbate galaxia!
Descopera.ro
Ceva COLOSAL ne străbate galaxia!
Olimpiada jocurilor video a fost anulată!
Go4Games
Olimpiada jocurilor video a fost anulată!
Ramona Olaru, singură de patru ani! „Am cununiile LEGATE, mi-a zis o doamnă...”
Gandul.ro
Ramona Olaru, singură de patru ani! „Am cununiile LEGATE, mi-a zis o doamnă...”
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Ilie Bolojan, anunț de ultim moment! Ce se întâmplă cu salariul minim și tichetele de masă de la ...
Ilie Bolojan, anunț de ultim moment! Ce se întâmplă cu salariul minim și tichetele de masă de la 1 ianuarie 2026
Oana Roman are strategia perfectă de Black Friday. A dezvăluit tactica prin care evită „țepele” ...
Oana Roman are strategia perfectă de Black Friday. A dezvăluit tactica prin care evită „țepele” la cumpărături | EXCLUSIV
Sebastian Dobrincu și Ioana Ignat, din nou împreună la ceas de seară! Adevărul despre imaginea care ...
Sebastian Dobrincu și Ioana Ignat, din nou împreună la ceas de seară! Adevărul despre imaginea care le-a dat fanilor speranțe
Cum își duce de nas Andreea Bostănică fanii pentru mii de euro. “Icon-ul Tiktok-ului”, prinsă ...
Cum își duce de nas Andreea Bostănică fanii pentru mii de euro. “Icon-ul Tiktok-ului”, prinsă cu minciuna!
Radu Mazăre Jr. s-a schimbat radical! De ce nu mai calcă pe urmele tatălui său: „Am fost nevoit, ...
Radu Mazăre Jr. s-a schimbat radical! De ce nu mai calcă pe urmele tatălui său: „Am fost nevoit, sincer, nu voit”
Vedeta din România care i-a pus condiții soțului, dacă vrea al doilea copil: „Mi-am dorit o familie ...
Vedeta din România care i-a pus condiții soțului, dacă vrea al doilea copil: „Mi-am dorit o familie mare”
Vezi toate știrile
×