Cum se simte fosta concurentă de la America Express după lupta cu cancerul și 4 operații suferite: “Repetam un spectacol când am aflat diagnosticul” | EXCLUSIV

Ada Galeș a traversat o perioadă foarte grea din cauza problemelor de sănătate. Actrița a aflat cruntul diagnostic în timp ce repeta pentru un spectacol. Tumora descoperită în cerul gurii era malignă! În interviul exclusiv acordat pentru CANCAN.RO, fosta concurentă de la America Express ne-a povestit despre lupta dusă cu boala și cele 4 operații suferite. Este bucuroasă că a depășit pericolul, dar merge periodic la control.

Ada Galeș a fost prezentă, zilele trecute, la deschiderea unui magazin de cosmetice. Cu zâmbetul pe buze, actrița se bucură la maximum de viață, mai ales că medicii i-au dat vestea că este bine.

Ada Galeș: “Repetam un spectacol când am aflat diagnosticul”

CANCAN.RO: Cum te simți? Cum ești cu sănătatea? Ai trecut printr-o perioadă foarte grea.

Ada Galeș: Sunt foarte bine, am depășit pericolul. Am avut 4 operații în total în vară, dintre care 3 făcute la Cluj împreună cu echipa profesorului Horațiu Rotar, care a fost extraordinar. În momentul ăsta mă duc doar la control, o dată la două luni la controlul clinic și o dată la șase ani la RMN. Deci sunt bine, mă simt bine și chiar asta vorbeam mai devreme cu Cristina și cu Oana cât de bine e să fii bine la cap și cumva să te fi antrenat toată viața ca să poți să-ți fi alături în momente grele.

CANCAN.RO: Cum ai descoperit problema?

Ada Galeș: Am simțit că am ceva pe cerul gurii și m-am dus inițial la stomatolog și ea crescând un pic, deci nu a durut nu nimic și a fost destul de problematic din cauza asta, pentru că toată lumea credea că-i benignă. Am simțit că se dezvoltă ceva ca un papilom. În momentul în care cresc verifici și am hotărât să o scoatem să trimitem la biopsie. A durat ceva biopsia, am aflat că e malign și a început “distracția”.

CANCAN.RO: Cine te-a susținut în toată perioada asta? A fost un șoc!

Ada Galeș: A fost un șoc pe care cumva am reușit să îl duc pe picioare. M-au susținut în primul rând părinții. Mama mi-a fost foarte bine alături, ea fiind și coach e destul de bine la cap și ea. M-au susținut evident și tatăl, colegii mei de la Teatru Național. Repetam un spectacol când am aflat diagnosticul, am scos avanpremiera. Spectacolul a avut premiera acum în toamnă.

CANCAN.RO: În spectacole, te-a înlocuit cineva o perioadă?

Ada Galeș: Nu. Absolut nimeni, pentru că n-a fost nevoie. Pe perioada verii, noi oricum suntem în vacanță și am reușit să programez operațiile în timpul ăsta. Medicii au încercat să aibă grijă de vocea mea și cum vezi, nu mi s-a schimbat deloc timbrul vocal și au făcut o treabă extraordinară, dar luau puțin câte puțin și se tot întorceau cu margini pozitive și atunci trebuia să mai scoată ca să fie siguri că nu mai e nimic. O lună jumate am mâncat doar supă.

CANCAN.RO: Ce pregătești la teatru?

Ada Galeș: Toate spectacolele de stagiunea trecută se joacă. În noiembrie avem foarte multe spectacole: Pescărușul, Exil, Nimic nu-i întâmplător, Secundar, Cursa de șoareci. Vă aștept la teatru.

Ada Galeș: „Am reușit cumva să fiu mai bucuroasă de viață”

CANCAN.RO: Ai timp să te uiți la Asia Express?

Ada Galeș: În serile în care nu am spectacol da, în serile în care am spectacol mai prin în reluare pe Antena Play.

CANCAN.RO: Cum ți se pare sezonul acesta?

Ada Galeș: Foarte funny și amuzant. Asia e mai picantă, mai interesantă, mai exotică. Îmi plac toate echipele.

CANCAN.RO: Despre tine ce ai descoperit în urma participării la acest reality-show?

Ada Galeș: Cred că am învățat că aș putea să mă bucur în orice condiții puțin mai mult că am fost destul de încrâncenată. Și asta m-a mirat vara asta când am trecut totuși prin cancer că am reușit cumva să fiu mai bucuroasă de viață decât m-am încrâncenat un pic în perioada aia și cred că am învățat cât de multe lucruri poate maică-mea și cât de tare e.

