Ada Galeș, noi dezvăluiri după ultima operație suferită. Actrița a fost diagnosticată cu cancer: ”Am plâns de am rupt”

În urmă cu 4 zile, Ada Galeș (34 de ani) a dezvăluit public faptul că a fost diagnosticată cu cancer, după ce medicii i-au descoperit o tumoră localizată pe cerul gurii. Actrița a fost operată pentru a patra oară, iar de pe patul de spital a vorbit despre starea sa de sănătate.

Ada Galeș și-a luat comunitatea prin surprindere atunci când a anunțat într-o postare pe social media că a fost diagnosticată cu o formă ”mai puțin invazivă” de cancer. La ultimele sale analize, medicii i-au descoperit o tumoră pe cerul gurii, formațiunea care a trebuit extirpată chirurgical.

Cum se simte Ada Galeș după a patra operație

Forma de cancer de care suferă Ada Galeș este considerată mai puțin invazivă, iar faptul că a fost descoperit din timp le-a permis medicilor să acționeze rapid și eficient. Așa cum chiar ea a mărturisit, din punct de vedere emoțional, actrița trece prin momente delicate, o perioadă de introspecție și vindecare.

”O să fiu bine, am o formă mai puțin invazivă, l-am prins devreme, posibil după ultima operație să scap și de radioterapie, iar tot ce simțiți când citiți cuvântul „cancer” e normal. Bref, am avut o tumoră pe cerul gurii și în funcție de când postez, fie mă pregătesc de a 4-a operație, pe 23 iulie, fie sunt deja după. Am doctori extraordinari care merită postarea lor și o vor avea. Eu sunt bine.

Și dacă tu vrei să îmi spui ceva,

Spune-mi ce vei face azi sau mâine,

Poetic, subtil și profund pentru tine.

Poate să fie și doar un gând”, a spus Ada Galeș.

Miercuri, 23 iulie, Ada Galeș a fost operată pentru a patra oară. Într-o postare pe social media, Ada Galeș le-a transmis utilizatorilor câteva informații despre starea sa de sănătate și despre cum a decurs intervenția chirurgicală. Actrița își păstrează optimismul, chiar dacă a mai fost supusă și altor intervenție chirurgicală – ca parte din tratament – și speră ca în curând să scape definitiv de boală.

„Operația a decurs foarte bine. Am medici extraordinari pentru care nu am destule cuvinte de laudă, dar le voi găsi. Mulțumesc pentru toată iubirea pe care am primit-o de la voi zilele astea, e imensă. Mulțumesc familiei, prietenilor, colegilor.

Vă iubesc. Mă adun zilele astea și vă mai scriu. De când m-am lăudat pe internet că nu plâng am plâns de am rupt și cred că este despre iubire, mai vedem”, a scris Ada Galeș pe rețelele de socializare.

Cine este Ada Galeș

Ada Galeș este angajată a Teatrului Național din București, dar se implică și în proiecte independente, colaborând constant cu regizori și companii teatrale din întreaga țară. A demonstrat versatilitate atât în roluri de dramă, cât și în cele de comedie, devenind una dintre cele mai apreciate voci ale noii generații de actori din România.

Pe lângă activitatea sa din teatru, Ada a apărut și în producții cinematografice. În 2022, a jucat alături de Smiley în filmul „Odată pentru totdeauna”, un lungmetraj care abordează tematica depresiei și a suferinței în cuplu. Filmul a fost bine primit de public și a oferit încă o dovadă a capacității actriței de a transmite emoție și profunzime prin jocul său.

