Aventură fantasy spectaculoasă cu staruri din „Spider-Man”, „Dune” și Netflix: a apărut trailerul filmului „Arborele lumilor minunate”

De: Paul Hangerli 20/12/2025 | 23:30
Magic Faraway Tree, sursa-Youtube

Dacă publicul are din nou poftă de un blockbuster fantasy colorat, luminos și cu parfum de basm modern, în spiritul filmelor „Wonka” sau „Paddington”, atunci „Arborele lumilor minunate” se anunță a fi una dintre surprizele cinematografice ale anului 2026. Producția vine cu o distribuție impresionantă și cu o poveste clasică reinventată pentru prezent, iar primul trailer oferă deja indicii clare despre direcția vizuală și emoțională a filmului.

Magic Faraway Tree a lansat trailerul!

„Arborele lumilor minunate” este adaptarea cinematografică a celebrei serii fantasy „The Magic Faraway Tree”, semnată de Enid Blyton, autoare cunoscută publicului larg pentru romanele pentru copii și adolescenți precum „Cei cinci prieteni” sau „Hanni și Nanni”. De data aceasta, universul imaginat de Blyton ajunge pe marele ecran într-o versiune contemporană, gândită pentru noile generații.

Scenariul este semnat de Simon Farnaby, unul dintre cei mai apreciați scenariști britanici ai ultimilor ani, cunoscut pentru succese precum „Paddington 2” și „Wonka”. Farnaby a ales să mute acțiunea în prezent, păstrând însă esența magică a poveștii originale. Regia filmului este semnată de Ben Gregor, cineast care s-a remarcat până acum mai ales în televiziune, cu episoade din seriale precum „Britannia” și „Cuckoo”.

Din punct de vedere vizual, trailerul trădează influențe clare din zona filmelor fantasy moderne cu estetică exuberantă. Tonul amintește atât de „Wonka” al lui Paul King, cât și de „Charlie și fabrica de ciocolată” al lui Tim Burton, deși realizatorii subliniază că nu există legături directe între povești. Filmul este produs de Neal Street Productions, compania fondată de regizorul Sam Mendes, cunoscut pentru filme precum „1917”.

O distribuție de top, cu nume mari din cinema și seriale

În rolurile principale pentru adulți îi regăsim pe Andrew Garfield, celebru pentru interpretarea lui Spider-Man, și pe Claire Foy, cunoscută la nivel mondial datorită rolului Reginei Elisabeta a II-a din serialul Netflix „The Crown”. Lor li se alătură o distribuție solidă, formată din actori apreciați atât pe marele ecran, cât și în producții TV de succes:
Nicola Coughlan („Bridgerton”), Nonso Anozie („Game of Thrones”), Jessica Gunning („Renntierbaby”), Dustin Demri-Burns („Slow Horses”) și legenda Monty Python, Michael Palin („Un pește numit Wanda”).

Un element care atrage atenția este prezența Rebeccăi Ferguson, cunoscută din francizele „Dune” și „Mission: Impossible”, care va interpreta antagonista principală a poveștii.

Povestea: lumi magice, fără internet

Filmul urmărește povestea fraților Joe, Beth și Fran Thompson, care trec printr-o perioadă dificilă după ce părinții lor, Tim și Polly, decid să se mute din oraș la țară din cauza problemelor financiare. Noua lor casă este o veche șură aflată într-o zonă izolată, fără conexiune la internet și fără confortul cu care erau obișnuiți.

Lipsiți de distracțiile virtuale, copiii pornesc să exploreze împrejurimile și descoperă într-o pădure apropiată un copac uriaș, cu un aspect misterios. Urcându-se în el, realizează că ramurile duc către lumi diferite, fiecare aflată într-o continuă transformare. Aceste lumi fantastice le oferă nu doar aventuri spectaculoase, ci și provocări care le testează curajul, imaginația și legătura dintre ei.

Data lansării

„Arborele lumilor minunate” (titlu original: „The Magic Faraway Tree”) va avea premiera în cinematografele din Germania pe 30 aprilie 2026, urmând să fie lansat ulterior și în alte teritorii europene.

Pentru fanii filmelor fantasy, producția se anunță a fi un amestec de magie clasică, emoție și spectacol vizual, cu o distribuție care promite să atragă atât publicul tânăr, cât și pe cel adult.

