Netflix a făcut un anunț așteptat de mulți români. Un serial de mare succes revine cu un nou sezon

De: Daniel Matei 10/02/2026 | 00:50
Sursa foto: Shutterstock

Recent, Netflix a anunțat că serialul „The Lincoln Lawyer” („Avocatul din limuzină”) va avea un nou sezon, iar fanii sunt extrem de bucuroși.

Vestea este una bună și pentru mulți abonați din România, dat fiind faptul că serialul a fost un adevărat succes în rândul publicului din țara noatră.

Drama realizată de Netflix, adaptată după serialul cu același nume al lui Michael Connelly, a fost reînnoită pentru un al cincilea sezon în ianuarie 2026, cu doar câteva zile înainte de premiera sezonului 4, pe 5 februarie, scrie PEOPLE.

„Suntem atât de încântați să prezentăm sezonul care urmează publicului pe 5 februarie și cu atât mai încântați să vă împărtășim vestea că lucrăm deja din greu la următorul”, au declarat producătorii serialului, Ted Humphrey și Dailyn Rodriguez, pentru Tudum la acea vreme.

Din 2022, The Lincoln Lawyer îl are în distribuție pe Manuel Garcia-Rulfo în rolul unui avocat carismatic din Los Angeles, care își conduce cabinetul de pe bancheta din spate a mașinii sale Lincoln Town Car. Fiecare sezon îl urmărește pe Mickey în timp ce preia cazuri cu miză mare, navigând prin complicațiile personale și etice ale apărării acuzaților.

Netflix a anunțat că serialul care a devenit numărul 1 și în România va avea încă un sezon

La doar două zile de când a fost adăugat pe platformă, continuarea aventurilor juridice ale avocatului din Los Angeles Mickey Haller, interpretat de Manuel Garcia-Rulfo, a avut parte de o audiență ridicată, iar publicul din România l-a propulsat pe locul 1 în topul celor mai urmărite serii de la noi, scrie HotNews.

Potrivit FlixPatrol, serialul ajuns la sezonul 4, bazat pe cea de-a șasea carte, The Law of Innocence, din seria bestseller a lui Michael Connelly, a intrat direct pe locul 2 în clasamentul serialelor Netflix la nivel mondial. Nu a putut depăși Bridgerton, care a revenit pentru sezonul 4 în urmă cu 10 zile cu prima serie de episoade.

Serialul Netflix va reveni cu un nou sezon, cel mai probabil în 2027, potrivit unui anunț făcut cu o săptămână înainte de premiera de joi a sezonului 4. Creatorii producției încă nu au confirmat ce roman va sta la baza următorului sezon.

