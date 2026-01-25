Acasă » Știri » Filmul românesc care a ajuns locul 1 pe Netflix! Povestea e inspirată din fapte reale

De: Denisa Iordache 25/01/2026 | 15:51
Filmul românesc care a ajuns locul 1 pe Netflix. Sursă: Pixabay

Un film românesc a ajuns să fie numărul 1 pe Netflix, la doar o zi de la încărcarea pe platformă. Lansată pe data de 21 ianuarie, comedia se bucură de un succes imens și a reușit să ajungă rapid în preferințele utilizatorilor. 

Este vorba despre filmul „Vecina”, produs de Mircea Bravo. Acesta a fost urcat pe platforma Netflix pe data de 21 ianuarie și a urcat pe primul loc în mai puțin de 48 de ore de la lansare. Comedia savuroasă a reușit să ajungă la inimile oamenilor rapid, iar faptul că este inspirată din viața reală a amplificat amuzamentul.

Filmul a fost lansat în cinematografe în septembrie 2025 și s-a bucurat de un succes la fel de mare printre români. Acțiunea este bazată pe o experiență reală trăită chiar de Mircea Bravo. 

În poveste se urmărește viața grea pe care Doina, o vecină irascibilă, le-o produce tuturor locatarilor dintr-un bloc. Femeia, obsedată de liniște, face apeluri la poliție constant și își chinuie toți vecinii. Încercând să scape de ea și să o determine să se mute, locatarii formează un grup și vin cu idei diferite. 

„Am locuit 10 ani sub teroare. Vecina mea m-a făcut să-mi vând apartamentul cu 15.000 de euro mai ieftin, doar ca să scap. Acum îi mulțumesc. A devenit sursă de inspirație pentru Vecina, noua producție Bravo Films”, a declarat Mircea Bravo. 

Înainte de lansare, Mircea Bravo a vorbit pentru CANCAN.RO despre povestea din viața reală (VEZI AICI TOT CE A POVESTIT). 

Din producție fac parte Costel Bojog, Adrian Cucu, Bogdan Bob Rădulescu, Oana Zara, Cristina Buburuz și pe Bunica Lenuța. 

Regia este semnată de Cristian Ilișuan, cunoscut pentru „Nuntă pe bani” și „Moartea în vacanță”, în colaborare cu Eugene Buică. 

