De-a râsu-plânsu! Ce gustare a primit o pasageră care a zburat la clasa economică

O româncă a făcut de râs compania aeriană cu care a zburat, după ce a văzut ce gustare a primit în timpul zborului. Singura sursă de hrană a pasagerei s-a dovedit a fi o gustare minusculă care abia dacă poate fi numită masă.

O pasageră a unui zbor recent al companiei Delta Airlines a postat pe TikTok mâncarea pe care a primit-o ca gustare în timpul zborului. Imaginile au strâns peste 800.000 de vizualizări și o mulțime de cometarii ironice. Înainte chiar să deschidă pachetul, ea prezintă punga (care pare plată), semn că în interior nu ar fi cine știe ce.

Ce gustare a primit o pasageră care a zburat cu Delta Airlines

Când a deschis pachetul, femeia a întors punga spre cameră. În interior se aflau trei biscuiși sărați. În dreptul imaginilor, pasagera a împărtășit experiența cu prietenii ei virtuali de pe TikTok, ironizând gestul companiei aeriene.

„Zborul te poate lăsa uneori puțin flămând (…) Din fericire, Delta Airlines te acoperă cu opțiunile lor încântătoare de gustări la bord. Recent, am avut plăcerea de a savura (n.r. numele gustării). Textura crocantă și gustul de brânză sunt perfecte pentru a-ți satisface pofta de gustări atunci când ești pe drum. Fie că ești un călător frecvent sau doar faci un zbor scurt, descoperirea unor gustări delicioase face călătoria mult mai plăcută. Așa că, data viitoare când zburați cu Delta, fiți atenți la aceste gustări delicioase care vă pot îmbunătăți experiența de călătorie!”, a fost mesajul ironic al femeii, pe TikTok.

Într-un interviu, reprezentanții companiei Delta Airlines au declarat că celebra gustare americană „face parte din serviciul gratuit de mâncare și băuturi al companiei aeriene pentru clasa economică, pe zborurile de peste 300 de mile”, a declarat un purtător de cuvânt al companiei aeriene pentru Fox News Digital.

Așa cum era de așteptat, postarea a stârnit un val de reacții din partea utilizatorilor TikTok. Iată o parte dintre comentariile postate:

„Sper că ți-e foame. Pentru nimic. – Probabil de la Delta”, a replicat altcineva. „Una pentru decolare, una în timpul zborului și ultima pentru a fi mâncată la sosirea în siguranță”, a scris altcineva. „Aceasta este porția de GLP-1”, se putea citi într-un alt comentariu. „Ar trebui să păstrez ceva pentru mai târziu?”, a intervenit altcineva.

