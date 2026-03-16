De-a râsu-plânsu! Ce gustare a primit o pasageră care a zburat la clasa economică

De: Irina Vlad 16/03/2026 | 15:04
Ce gustare a primit o pasageră care a zburat cu Delta Airlines/ sursă foto: TikTok

O româncă a făcut de râs compania aeriană cu care a zburat, după ce a văzut ce gustare a primit în timpul zborului. Singura sursă de hrană a pasagerei s-a dovedit a fi o gustare minusculă care abia dacă poate fi numită masă. 

O pasageră a unui zbor recent al companiei Delta Airlines a postat pe TikTok mâncarea pe care a primit-o ca gustare în timpul zborului. Imaginile au strâns peste 800.000 de vizualizări și o mulțime de cometarii ironice. Înainte chiar să deschidă pachetul, ea prezintă punga (care pare plată), semn că în interior nu ar fi cine știe ce.

Când a deschis pachetul, femeia a întors punga spre cameră. În interior se aflau trei biscuiși sărați. În dreptul imaginilor, pasagera a împărtășit experiența cu prietenii ei virtuali de pe TikTok, ironizând gestul companiei aeriene.

„Zborul te poate lăsa uneori puțin flămând (…) Din fericire, Delta Airlines te acoperă cu opțiunile lor încântătoare de gustări la bord. Recent, am avut plăcerea de a savura (n.r. numele gustării). Textura crocantă și gustul de brânză sunt perfecte pentru a-ți satisface pofta de gustări atunci când ești pe drum.

Fie că ești un călător frecvent sau doar faci un zbor scurt, descoperirea unor gustări delicioase face călătoria mult mai plăcută. Așa că, data viitoare când zburați cu Delta, fiți atenți la aceste gustări delicioase care vă pot îmbunătăți experiența de călătorie!”, a fost mesajul ironic al femeii, pe TikTok.

Într-un interviu, reprezentanții companiei Delta Airlines au declarat că celebra gustare americană „face parte din serviciul gratuit de mâncare și băuturi al companiei aeriene pentru clasa economică, pe zborurile de peste 300 de mile”, a declarat un purtător de cuvânt al companiei aeriene pentru Fox News Digital.

Așa cum era de așteptat, postarea a stârnit un val de reacții din partea utilizatorilor TikTok. Iată o parte dintre comentariile postate:

„Sper că ți-e foame. Pentru nimic. – Probabil de la Delta”, a replicat altcineva.

„Una pentru decolare, una în timpul zborului și ultima pentru a fi mâncată la sosirea în siguranță”, a scris altcineva.

„Aceasta este porția de GLP-1”, se putea citi într-un alt comentariu.

„Ar trebui să păstrez ceva pentru mai târziu?”, a intervenit altcineva.

Cum ne fac marile companii tech dependenți de aplicațiile de dating – De ce ajungem să dăm „swipe” la nesfârșit?

O angajată a strâns peste 110.000 de euro înainte de 40 de ani. Totul a pornit de la decizia de a mânca același lucru la prânz în fiecare zi

Iți recomandăm
Noi detalii despre Viorel Constantin, bărbatul din Botoşani care şi-a luat viaţa. Concubina care l-a părăsit rupe tăcerea
Știri
Noi detalii despre Viorel Constantin, bărbatul din Botoşani care şi-a luat viaţa. Concubina care l-a părăsit rupe tăcerea
A fost victimă sau agresor? Adonis Live, declarații de ultimă oră după scandalul din București în care l-a agresat pe fratele lui Rareş Ion
Știri
A fost victimă sau agresor? Adonis Live, declarații de ultimă oră după scandalul din București în care l-a…
Secția pentru Procurori a CSM îl audiază pe Viorel Cerbu pentru șefia DNA. Reluarea votului în cazul Alex Florența și Marius Voineag
Mediafax
Secția pentru Procurori a CSM îl audiază pe Viorel Cerbu pentru șefia DNA....
Moment JENANT cu Bolojan! Le-a făcut semn jurnaliștilor să nu mai pună întrebări la conferință
Gandul.ro
Moment JENANT cu Bolojan! Le-a făcut semn jurnaliștilor să nu mai pună întrebări...
FOTO. „Ești perfectă”. Apariției vedetei i-a extaziat pe fani
Prosport.ro
FOTO. „Ești perfectă”. Apariției vedetei i-a extaziat pe fani
Cine este Natalie Musteață, românca premiată la Oscar 2026. Ce spune despre originea ei: „Am crescut cu româna și franceza”
Adevarul
Cine este Natalie Musteață, românca premiată la Oscar 2026. Ce spune despre originea...
Cum ar putea cucerirea unei insule minuscule să prăbușească regimul de la Teheran și să deblocheze strâmtoarea Ormuz. Trump o dorește
Digi24
Cum ar putea cucerirea unei insule minuscule să prăbușească regimul de la Teheran...
Tranzacția prin care frații Pavăl vor să preia grupul Carrefour România a ajuns în analiza Consiliului Concurenței. Ce urmărește autoritatea înainte de a da sau nu avizul
Mediafax
Tranzacția prin care frații Pavăl vor să preia grupul Carrefour România a ajuns...
Parteneri
Cum arată acum Sânziana Buruiană, după 11 ani de alăptat fără oprire! Fosta asistentă tv e acum de nerecunoscut
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cum arată acum Sânziana Buruiană, după 11 ani de alăptat fără oprire! Fosta asistentă tv...
Ioana Tamaş, super hot la sală. Soția lui Gabi Tamaş e într-o formă fizică spectaculoasă
Prosport.ro
Ioana Tamaş, super hot la sală. Soția lui Gabi Tamaş e într-o formă fizică spectaculoasă
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar...
Prăjitură turnată cu mere de post. Un desert simplu și economic, ideal în post
Click.ro
Prăjitură turnată cu mere de post. Un desert simplu și economic, ideal în post
Cum a răspuns Călin Georgescu la întrebarea din ce bani trăiește. Misterul surselor de finanțare ale fostului candidat la președinție
Digi 24
Cum a răspuns Călin Georgescu la întrebarea din ce bani trăiește. Misterul surselor de finanțare...
Primul oraș din România cu radare e-Sigur. Amenzile pentru viteză vor fi expediate prin poștă în câteva zile. Ce spun șoferii
Digi24
Primul oraș din România cu radare e-Sigur. Amenzile pentru viteză vor fi expediate prin poștă...
Primul oraș din România cu radare fixe e-Sigur. Amenzile ajung acasă în câteva zile
Promotor.ro
Primul oraș din România cu radare fixe e-Sigur. Amenzile ajung acasă în câteva zile
BANCUL ZILEI. La farmacie: - Aveți medicamente anti-potență? -La ce vă trebuie?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. La farmacie: - Aveți medicamente anti-potență? -La ce vă trebuie?
Energie verde: Iluminează-ți curtea fără costuri cu aceste produse de la Lidl
go4it.ro
Energie verde: Iluminează-ți curtea fără costuri cu aceste produse de la Lidl
Cea mai veche peșteră din lume este mai bătrână decât dinozaurii!
Descopera.ro
Cea mai veche peșteră din lume este mai bătrână decât dinozaurii!
Viitoarele jocuri EA SPORTS FC, interzise minorilor?
Go4Games
Viitoarele jocuri EA SPORTS FC, interzise minorilor?
Moment JENANT cu Bolojan! Le-a făcut semn jurnaliștilor să nu mai pună întrebări la conferință
Gandul.ro
Moment JENANT cu Bolojan! Le-a făcut semn jurnaliștilor să nu mai pună întrebări la conferință
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
BANCUL ZILEI | Din scrisoarea unei femei către soțul ei, plecat la muncă în străinătate
BANCUL ZILEI | Din scrisoarea unei femei către soțul ei, plecat la muncă în străinătate
Noi detalii despre Viorel Constantin, bărbatul din Botoşani care şi-a luat viaţa. Concubina care ...
Noi detalii despre Viorel Constantin, bărbatul din Botoşani care şi-a luat viaţa. Concubina care l-a părăsit rupe tăcerea
A fost victimă sau agresor? Adonis Live, declarații de ultimă oră după scandalul din București ...
A fost victimă sau agresor? Adonis Live, declarații de ultimă oră după scandalul din București în care l-a agresat pe fratele lui Rareş Ion
Adevărul despre visele premonitorii: există sau nu? “Inconștientul le știe pe toate”
Adevărul despre visele premonitorii: există sau nu? “Inconștientul le știe pe toate”
Mircea Seu a murit în Italia. Avea doar 45 de ani
Mircea Seu a murit în Italia. Avea doar 45 de ani
EXCLUSIV DINAMO, azi, de la 16.45. Urmările după nebunia din Giulești! Ce se întâmplă cu Istvan ...
EXCLUSIV DINAMO, azi, de la 16.45. Urmările după nebunia din Giulești! Ce se întâmplă cu Istvan Kovacs
Vezi toate știrile