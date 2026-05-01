Momente de panică în Peru. Un fost fotbalist a fost împușcat mortal într-un club de noapte

De: Daniel Matei 01/05/2026 | 12:39
Fostul fotbalist peruan Wilfredo Velarde Puma a fost împușcat mortal într-un club de noapte din orașul Juliaca. Momentul crimei a fost surprins de camerele de supraveghere, iar acum polițiștii anchetează cazul.

Potrivit presei locale, incidentul a avut loc în noaptea de 25 aprilie 2026, într-un local din regiunea Puno. Un bărbat înarmat a intrat brusc în club și, după ce și-a identificat ținta, a deschis focul fără ezitare asupra fostului sportiv. Totul s-a petrecut în doar câteva secunde, în fața clienților aflați în interior, scrie aztecasinaloa.com.

Wilfredo Velarde Puma a fost împușcat

Imaginile surprinse de camerele de securitate arată cum atacatorul pătrunde în incintă, provoacă agitație și apoi trage direct asupra fostului fotbalist, înainte de a fugi de la fața locului. Martorii au fost cuprinși de panică, încercând să se adăpostească imediat după împușcături.

În timp ce majoritatea celor prezenți în club au intrat în panică, fostul jucător al echipei Adesur a rămas pe scaunul său. Potrivit martorilor și probelor video, „Wilfredo Velarde a continuat să-și bea berea, aparent netulburat de atac”. Această relaxare neobișnuită pare să fi provocat furia asasinului.

„Văzându-l atât de relaxat, atacatorul a tras focuri de armă către podea, după care a îndreptat arma spre pieptul lui Velarde și l-a împușcat”, conform detaliilor furnizate de presa locală.

 

Medicii nu l-au mai putut salva pe fostul fotbalist

Velarde, în vârstă de aproximativ 50 de ani, a fost transportat de urgență la spital, însă medicii nu au mai putut face nimic pentru a-i salva viața, acesta ajungând fără semne vitale.

Fostul fotbalist evoluase în echipe locale precum Diablos Rojos și American Star, iar după retragerea din sport lucra ca taximetrist în Juliaca. Ancheta este în desfășurare, iar autoritățile încearcă să stabilească identitatea agresorului și motivul atacului. Primele informații sugerează că ar putea fi vorba despre un atac țintit, posibil o reglare de conturi, însă până în acest moment nu au fost făcute publice concluzii oficiale.

Crima a amplificat temerile în rândul comunității locale, în condițiile în care locuitorii semnalează de mai mult timp probleme de securitate și existența unor cluburi de noapte care ar funcționa fără autorizație. După incident, autoritățile au demarat controale mai stricte în zonă și iau în calcul măsuri suplimentare pentru a preveni astfel de tragedii. Ancheta în cazul acestei crime continuă, informează presa locală.

