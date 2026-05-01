Cât a plătit cuplul de seniori pentru un meniu de mici la malul mării? ”Avem buget nelimitat”

Mulți români profită din plin de minivacanța de 1 Mai, iar pe litoral distracția vine, pentru unii, fără prea multă grijă față de buget. Atmosfera de sărbătoare se îmbină cu preparatele tradiționale, iar mesele bogate par să fie în centrul atenției.

Printre cele mai căutate produse se regăsesc, ca în fiecare an, micii la grătar și costița de porc. Totuși, prețurile nu sunt deloc de neglijat.

De exemplu, pentru un meniu simplu format din patru mici și o porție de cartofi prăjiți, un cuplu de seniori a scos din buzunar aproximativ 40 de lei. Ei au ales și o porție de costiță, nota de plată crescând considerabil, aceasta ajungând la 80 de lei. La acestea se adaugă o salată de varză și o chiflă, care depășesc ușor pragul de 10 lei.

Pentru a completa masa, au ales și o băutură răcoritoare, iar o sticlă de 250 ml de cola costă în jur de 12 lei. Astfel, pentru un prânz relativ obișnuit, suma totală poate ajunge rapid la 143 de lei de persoană.

Cât scot românii din buzunar pentru deliciile culinare de pe litoral

Nici celelalte preparate din meniu nu sunt mai accesibile. Un cârnat cu cașcaval costă aproximativ 45 de lei. Același preț este și pentru un șnițel cu cartofi și salată sau pentru cașcavalul pane. În cazul unor opțiuni precum ceafa de porc, pieptul de porc, pieptul de pui, frigăruile de pui sau ciolanul de porc, prețurile pornesc de la 15 lei.

La capitolul băuturi alcoolice, o bere de 400 ml ajunge la 12 lei în cazul sortimentului Ursus, în timp ce o Timișoreana este puțin mai ieftină, în jur de 10 lei.

Chiar dacă mulți români aleg să nu țină cont de cheltuieli în această perioadă, costurile pentru o masă pe litoral de 1 Mai pot deveni rapid semnificative, mai ales pentru cei care vor să se bucure de întreaga experiență culinară.

