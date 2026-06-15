Romeo Beckham lansează o „săgeată” către fratele lui, Brooklyn. Mesajul despre Harper care a atras imediat atenția fanilor

Romeo Beckham și-a exprimat public sprijinul pentru sora lui, Harper, după ce fratele lor, Brooklyn, a acuzat familia că ar fi „regizat” vizita acesteia la casa lui.

Vineri, Harper, în vârstă de 14 ani, a fost surprinsă vizibil abătută în timp ce se apropia singură de proprietatea din Beverly Hills în care locuiește Brooklyn, înainte de a pleca doar câteva momente mai târziu, potrivit Daily Mail.

La scurt timp după apariția ei la locuința pe care Brooklyn o împarte cu soția sa, Nicola Peltz, în vârstă de 31 de ani, tabăra acestora a acuzat familia Beckham că ar fi „folosit-o pe Harper ca pion”.

Prieteni ai lui David și Victoria Beckham au respins „acuzația urâtă îndreptată către o fată nevinovată” venită din partea fiului lor, în vârstă de 27 de ani.

Romeo, 23 de ani, și-a arătat sprijinul pentru sora sa, numind-o „persoana lui preferată dintotdeauna” și a distribuit pe Instagram un selfie cu cei doi.

În imagine, Romeo zâmbește, fiind îmbrățișat de sora sa mai mică, Harper. De asemenea, iubita lui Cruz, Jackie, în vârstă de 30 de ani, a dezvăluit că au petrecut timp de calitate alături de sora mai mică a lui Cruz în timpul vizitei lor în Statele Unite, după presupusul refuz.

Continuă tensiunile din familia Beckham

Conflictul care zguduie de luni bune familia Beckham pare departe de a se încheia. Harper Beckham, fiica cea mică a lui David și Victoria Beckham, ar fi încercat recent să refacă legătura cu fratele său mai mare, Brooklyn Beckham, însă tentativa sa nu a avut rezultatul dorit.

Harper, în vârstă de 14 ani, a mers la vila lui Brooklyn din Beverly Hills la scurt timp după ceremonia în cadrul căreia David Beckham a primit o stea pe Hollywood Walk of Fame. Tânăra ar fi ajuns la proprietate cu intenția de a-i înmâna fratelui său o scrisoare scrisă de mână, însă a plecat după doar câteva momente fără să îl întâlnească. Surse apropiate familiei susțin că Brooklyn și soția sa, Nicola Peltz, nu se aflau acasă în acel moment.

Brooklyn Beckham, în vârstă de 27 de ani, este în prezent într-o relație rece cu familia sa, inclusiv cu părinții David și Victoria Beckham, dar și cu frații săi. În ultimele luni, acesta a lipsit de la mai multe evenimente importante de familie, inclusiv de la ceremonia în care tatăl său a primit o stea pe Hollywood Walk of Fame.

Situația s-a amplificat recent, după ce Harper, în vârstă de 14 ani, ar fi mers la locuința lui Brooklyn din Los Angeles, încercând să îi înmâneze o scrisoare scrisă de mână. Vizita nu s-a concretizat într-o întâlnire, deoarece Brooklyn și soția sa, Nicola Peltz, nu se aflau acasă în acel moment.

Gestul adolescentei a fost descris de apropiați ca o tentativă emoționantă de reconciliere, însă a fost rapid umbrit de reacții contradictorii din tabăra lui Brooklyn, unde s-a sugerat că momentul ar fi fost „regizat” pentru presă. Familia Beckham a respins însă aceste acuzații, catalogându-le drept „nonsens”.

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