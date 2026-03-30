Acasă » Showbiz » Showbiz internațional » David Beckham este tot mai afectat de relația tensionată cu fiul său, Brooklyn. „Nu se poate opri din plâns”

David Beckham este tot mai afectat de relația tensionată cu fiul său, Brooklyn. „Nu se poate opri din plâns”

De: Daniel Matei 30/03/2026 | 18:02
David Beckham este tot mai afectat de relația tensionată cu fiul său, Brooklyn. „Nu se poate opri din plâns”

David Beckham este puternic afectat de faptul că fiul său cel mare, Brooklyn, s-a îndepărtat de el și de soția sa, Victoria, spun surse apropiate acestuia.

Totul vine după ce David și soția sa au fost criticați dur de fiul lor cel mare în mediul online, în ianuarie. Brooklyn a spus public că nu mai vrea să aibă nimic de-a face cu familia sa pe viitor. Criticile publice aduse de Brooklyn Beckham continuă să aibă un impact asupra fostului fotbalist englez. Surse apropiate susțin că David „nu se poate opri din plâns din cele mai mici motive”, scrie Yahoo.

David Beckham, afectat de relația tensionată cu Brooklyn

Chiar și în momentele importante ale celorlalți copii ai lor, Brooklyn pare să fie în gândurile soților Beckham. Cuplul a fost recent la un concert susținut de fiul lor, Cruz Beckham, la care a fost prezent și Romeo Beckham. Cruz a interpretat piesa „The Loneliest Boy”, care pare să le fi atins o coardă sensibilă familiei.

„Melodia a atins clar un punct sensibil; este profund emoțională”, a declarat o sursă pentru RadarOnline.

Potrivit surselor, scenele de la concertul sold-out al lui Cruz reflectă suferința emoțională prin care trece întreaga familie, în special David. Fostul star de la Real Madrid ar fi „complet copleșit de ceea ce s-a întâmplat cu Brooklyn”. Se pare că momentul în care l-a auzit pe Cruz interpretând acea piesă a declanșat un val puternic de emoții pentru fostul fotbalist.

David Beckham se gândește continuu la fiul său

Conflictul dintre Brooklyn și familie durează de luni de zile. În noiembrie, au apărut informații potrivit cărora David și Victoria încercau să repare relația cu el. Dacă a existat o tentativă de reconciliere, aceasta nu a avut prea mult succes. Postarea lui Brooklyn pe Instagram, în care spunea că a încheiat relația cu familia sa, a apărut la câteva luni după aceste informații.

La începutul lunii, Brooklyn Beckham și-a serbat ziua de naștere înconjurat de soția sa, Nicola Peltz, și de prieteni apropiați, însă nu și de părinții săi, David și Victoria Beckham, chiar dacă aceștia din urmă i-ar fi transmis mesaje prin care i-au urat „La multi ani”.

Surse apropiate familiei au declarat că Brooklyn nu a vorbit deloc cu David sau Victoria Beckham, nici măcar de ziua lui, în ciuda faptului că ambii i-au postat mesaje pline de dragoste pe rețelele de socializare.

Potrivit surselor, Brooklyn încă nu și-a deblocat părinții pe rețelele de socializare, ceea ce înseamnă că nici măcar nu a văzut în mod direct mesajele de ziua sa. Se pare că Brooklyn consideră că postările publice par făcute doar pentru a atrage atenția publicului, acesta fiind sentimentul pe care el și Peltz l-au avut pe tot parcursul disputei familiale.

David și Victoria Beckham sunt dispuși să facă pace cu Brooklyn. Care este condiția pe care i-o pun fiului lor

David și Victoria Beckham, prima apariție publică după scandalul cu Brooklyn. Creatoarea de modă a fost decorată în Franța

Iți recomandăm
Ce se construiește sub noua sală de bal de la Casa Albă, de fapt. Donald Trump a explicat planurile
Showbiz internațional
Ce se construiește sub noua sală de bal de la Casa Albă, de fapt. Donald Trump a explicat…
Prințul Harry speră să se împace cu Regele Charles. Fiul mai mic al monarhului așteaptă „o invitație oficială” pentru a participa la o reuniune de familie
Showbiz internațional
Prințul Harry speră să se împace cu Regele Charles. Fiul mai mic al monarhului așteaptă „o invitație oficială”…
Surpriză. A fost numită cea mai bună plajă din Europa, aceasta nu este din Italia sau Spania
Mediafax
Surpriză. A fost numită cea mai bună plajă din Europa, aceasta nu este...
Cafea lungă sau espresso scurt? Care este mai bună pentru sănătate, potrivit dr. nutriționist Mihaela Bilic
Gandul.ro
Cafea lungă sau espresso scurt? Care este mai bună pentru sănătate, potrivit dr....
FOTO. Imagini hot cu noua iubită a milionarului care a avut o relație cu Mădălina Ghenea
Prosport.ro
FOTO. Imagini hot cu noua iubită a milionarului care a avut o relație...
Semnul care poate avertiza asupra riscului de infarct: a fost observat și într-o fotografie cu Leonardo DiCaprio
Adevarul
Semnul care poate avertiza asupra riscului de infarct: a fost observat și într-o...
Opoziția din Ungaria preia conducerea chiar și în fiefurile partidului lui Viktor Orban (sondaje)
Digi24
Opoziția din Ungaria preia conducerea chiar și în fiefurile partidului lui Viktor Orban...
Internetul, în delir după jaful cu KitKat. Glumele care au cucerit rețelele în acest weekend
Mediafax
Internetul, în delir după jaful cu KitKat. Glumele care au cucerit rețelele în...
Parteneri
Cum arată acum și cu ce se ocupă Lorelai Moșneguțu, câștigătoarea Românii au Talent din 2017! Tânăra s-a schimbat enorm
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cum arată acum și cu ce se ocupă Lorelai Moșneguțu, câștigătoarea Românii au Talent din...
FOTO. Gică Hagi o ține de mână și o traversează strada pe Kira, fiica lui care împlinește 30 de ani
Prosport.ro
FOTO. Gică Hagi o ține de mână și o traversează strada pe Kira, fiica lui...
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit...
Marina Almășan și Georgică Cornu, din nou la tribunal! De data aceasta se judecă pentru… acoperiș. „O nouă mizerie!” Motivul pentru care vedeta TVR își lasă iubitul singur de ziua lui
Click.ro
Marina Almășan și Georgică Cornu, din nou la tribunal! De data aceasta se judecă pentru…...
„Administrația Trump practic imploră Iranul să vândă petrol”. Efectul paradoxal al războiului din Orientul Mijlociu
Digi 24
„Administrația Trump practic imploră Iranul să vândă petrol”. Efectul paradoxal al războiului din Orientul Mijlociu
Numărul persoanelor care părăsesc țările occidentale în care locuiau a atins un nou record. Cum se explică valul de emigranți din Vest
Digi24
Numărul persoanelor care părăsesc țările occidentale în care locuiau a atins un nou record. Cum...
Primăria Sector 4 va da 600 de lei pentru carburant sau reducere la transportul public. Cine poate beneficia de acești bani
Promotor.ro
Primăria Sector 4 va da 600 de lei pentru carburant sau reducere la transportul public....
BANCUL ZILEI. Bulă: – Părinte, spune am voie cu femei în post?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă: – Părinte, spune am voie cu femei în post?
VIDEO | Roboții au început „revolta”: Două stații distruse în Chicago
go4it.ro
VIDEO | Roboții au început „revolta”: Două stații distruse în Chicago
Care este cel mai mare număr?
Descopera.ro
Care este cel mai mare număr?
Jocul care schimbă complet seria Pokemon
Go4Games
Jocul care schimbă complet seria Pokemon
Cafea lungă sau espresso scurt? Care este mai bună pentru sănătate, potrivit dr. nutriționist Mihaela Bilic
Gandul.ro
Cafea lungă sau espresso scurt? Care este mai bună pentru sănătate, potrivit dr. nutriționist Mihaela...
ULTIMA ORĂ
Localitatea din România în care poți cumpăra o casă bătrânească cu doar 9.999 de euro. Terenul ...
Localitatea din România în care poți cumpăra o casă bătrânească cu doar 9.999 de euro. Terenul are 1100 de metri pătrați
Orașul din România care a ajuns în topul celor mai sigure din lume. De ce îl aleg tot mai mulți ...
Orașul din România care a ajuns în topul celor mai sigure din lume. De ce îl aleg tot mai mulți turiști
Ce a făcut o badantă cu banii unui bătrân din Italia. A profitat de el până la capăt
Ce a făcut o badantă cu banii unui bătrân din Italia. A profitat de el până la capăt
Fetițele dispărute din Târnăveni au fost găsite! Unde s-au aflat Rebeca și Melisa
Fetițele dispărute din Târnăveni au fost găsite! Unde s-au aflat Rebeca și Melisa
Valerie Lungu a izbucnit în lacrimi înainte de plecarea la Asia Express. Motivul neașteptat pentru ...
Valerie Lungu a izbucnit în lacrimi înainte de plecarea la Asia Express. Motivul neașteptat pentru care nu s-a putut opri din plâns
Tot mai mulți români își fac tatuaje și piercing. Ce trebuie să știi înainte să alegi un salon ...
Tot mai mulți români își fac tatuaje și piercing. Ce trebuie să știi înainte să alegi un salon în București
Vezi toate știrile