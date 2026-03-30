David Beckham este tot mai afectat de relația tensionată cu fiul său, Brooklyn. „Nu se poate opri din plâns”

David Beckham este puternic afectat de faptul că fiul său cel mare, Brooklyn, s-a îndepărtat de el și de soția sa, Victoria, spun surse apropiate acestuia.

Totul vine după ce David și soția sa au fost criticați dur de fiul lor cel mare în mediul online, în ianuarie. Brooklyn a spus public că nu mai vrea să aibă nimic de-a face cu familia sa pe viitor. Criticile publice aduse de Brooklyn Beckham continuă să aibă un impact asupra fostului fotbalist englez. Surse apropiate susțin că David „nu se poate opri din plâns din cele mai mici motive”, scrie Yahoo.

David Beckham, afectat de relația tensionată cu Brooklyn

Chiar și în momentele importante ale celorlalți copii ai lor, Brooklyn pare să fie în gândurile soților Beckham. Cuplul a fost recent la un concert susținut de fiul lor, Cruz Beckham, la care a fost prezent și Romeo Beckham. Cruz a interpretat piesa „The Loneliest Boy”, care pare să le fi atins o coardă sensibilă familiei.

„Melodia a atins clar un punct sensibil; este profund emoțională”, a declarat o sursă pentru RadarOnline.

Potrivit surselor, scenele de la concertul sold-out al lui Cruz reflectă suferința emoțională prin care trece întreaga familie, în special David. Fostul star de la Real Madrid ar fi „complet copleșit de ceea ce s-a întâmplat cu Brooklyn”. Se pare că momentul în care l-a auzit pe Cruz interpretând acea piesă a declanșat un val puternic de emoții pentru fostul fotbalist.

David Beckham se gândește continuu la fiul său

Conflictul dintre Brooklyn și familie durează de luni de zile. În noiembrie, au apărut informații potrivit cărora David și Victoria încercau să repare relația cu el. Dacă a existat o tentativă de reconciliere, aceasta nu a avut prea mult succes. Postarea lui Brooklyn pe Instagram, în care spunea că a încheiat relația cu familia sa, a apărut la câteva luni după aceste informații.

La începutul lunii, Brooklyn Beckham și-a serbat ziua de naștere înconjurat de soția sa, Nicola Peltz, și de prieteni apropiați, însă nu și de părinții săi, David și Victoria Beckham, chiar dacă aceștia din urmă i-ar fi transmis mesaje prin care i-au urat „La multi ani”.

Surse apropiate familiei au declarat că Brooklyn nu a vorbit deloc cu David sau Victoria Beckham, nici măcar de ziua lui, în ciuda faptului că ambii i-au postat mesaje pline de dragoste pe rețelele de socializare.

Potrivit surselor, Brooklyn încă nu și-a deblocat părinții pe rețelele de socializare, ceea ce înseamnă că nici măcar nu a văzut în mod direct mesajele de ziua sa. Se pare că Brooklyn consideră că postările publice par făcute doar pentru a atrage atenția publicului, acesta fiind sentimentul pe care el și Peltz l-au avut pe tot parcursul disputei familiale.

