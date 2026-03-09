Ritualul Victoriei Beckham pentru un ten luminos. A cheltuit o mică avere pentro o cremă de față

În urmă cu ceva timp, Victoria Beckham (51 de ani) anunța pe rețelele de socializare că folosește în principal o cremă hidratantă creată din propriul sânge. Produsul se numește Sturm și a fost creat special pentru ea de către o persoană influentă din Berlin. Crema minune costă cât o mașină second hand.

În timp ce multe femei consideră că produsele de îngrijire sunt destul de costisitoare, Victoria Beckham cheltuie în fiecare lună o mică avere pe o cremă de față care promite tinerețe fără bătrânețe. Potrivit designerului, crema a fost creată folosind sângele ei, pentru a extrage factori de vindecare din propriile celule. Acești factori ar avea proprietăți miraculoase, ar putea reduce inflamația și ar stimula regenerarea de celule noi. Iar la 1.200 de lire sterline borcanul, soția lui David Beckham chiar TREBUIE să creadă în beneficiile acestei creme.

Crima de față a Victoriei Beckham costă 1.200 de euro

Produsul se numește Sturm după creatoarea sa, dr. Barbara Sturm. Cunoscut sub numele de crema MC1, este un produs personalizat creat prin prelevarea sângelui pacientului, care este apoi utilizat pentru a produce factori de vindecare în celulele pielii, cu proprietăți antiinflamatorii și regenerative. Crema personalizată costă aproximativ 1.200 de lire sterline.

Victoria Beckham a dezvăluit că folosește crema – pe care a descris-o ca fiind o mască de noapte – dimineața și seara și a mărturisit că aceasta îi lasă pielea super hidratată, curată și foarte moale. Designerul dezvăluise anterior în postările sale de pe Instagram că și fiica sa, Harper, a vizitat sediul german al clinicii Sturm, unde Harper a beneficiat de un tratament facial pentru copii.

Tratamentul a fost dezvoltat pe baza „Procedurii Kobe” (numită după Kobe Bryant), care utilizează celule sanguine pentru a crea proteine care accelerează vindecarea. Dr. Barbara Sturm este o expertă populară în îngrijirea pielii, cunoscută pentru aceste tehnici de „tratament facial vampir”.

Procesul este asemănător cu procedurile tip PRP (platelet-rich plasma) folosite în medicină și cosmetică, unde se folosesc componente sanguine proprii pentru a ajuta pielea să se vindece mai rapid. De asemenea, sângele propriu al pacientului este folosit pentru a evita orice risc de respingere sau reacție alergică.

