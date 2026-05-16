Dua Lipa a dat în judecată compania Samsung și cere despăgubiri de milioane de dolari. Care este motivul

De: Daniel Matei 16/05/2026 | 22:10
Cântăreața britanică Dua Lipa a intentat un proces de amploare împotriva gigantului Samsung, acuzând compania că i-a folosit imaginea fără permisiune într-o campanie de promovare a televizoarelor sale.

Artista cere despăgubiri de cel puțin 15 milioane de dolari, susținând că asocierea neautorizată i-ar fi afectat imaginea și ar fi creat impresia falsă că ar susține produsele brandului, informează The Guardian.

Potrivit documentelor depuse în instanță, fotografia în cauză o înfățișează pe Dua Lipa în culise, la festivalul Austin City Limits din 2024. Imaginea ar fi fost imprimată pe ambalajele unor televizoare vândute în Statele Unite, fără acordul artistei.

Problema ar fi ieșit la iveală în 2025, când fani ai cântăreței au observat imaginea pe cutiile de televizoare și au început să o distribuie pe rețelele sociale. În urma acestor reacții, echipa artistei ar fi transmis mai multe notificări prin care cerea oprirea utilizării fotografiei, însă fără rezultat, potrivit acuzațiilor din proces.

Dua Lipa susține că utilizarea imaginii sale a fost realizată „fără cunoștința, consimțământul sau controlul” ei și că produsul a fost promovat într-un mod care sugerează o asociere oficială între ea și Samsung.

Ce spun reprezentanții Samsung

Într-o declarație pentru The Guardian, un purtător de cuvânt al Samsung a spus că imaginea lui Dua Lipa a fost folosită pentru a „reflecta conținutul partenerilor noștri terți, disponibil pe televizoarele Samsung, și a fost furnizată inițial de un partener de conținut pentru serviciul nostru de streaming gratuit Samsung TV Plus.

„Imaginea a fost folosită doar după ce am primit asigurări explicite din partea partenerului de conținut că au fost obținute toate permisiunile necesare, inclusiv pentru utilizarea pe cutiile de retail. Având în vedere aceste asigurări, respingem orice acuzații de utilizare intenționată neautorizată. Samsung are un respect deosebit pentru doamna Lipa și pentru proprietatea intelectuală a tuturor artiștilor. Am încercat activ și rămânem deschiși către o soluționare constructivă împreună cu echipa doamnei Lipa”, transmite reprezentantul companiei sud-coreene.

Artista susține încălcarea drepturilor de autor, încălcarea statutului dreptului de publicitate din California, o acuzație în baza federală Lanham Act, precum și revendicări privind marca înregistrată.

Avocații cântăreței susțin că Samsung ar fi obținut beneficii financiare din impresia că artista ar susține brandul, fiind citate comentarii ale fanilor postate pe rețelele sociale.

Reprezentanții artistei mai notează că aceasta este „foarte selectivă” în privința colaborărilor comerciale și a avut contracte de imagine cu Apple, Porsche, Versace, Bulgari și Nespresso, printre altele. Conduita Samsung „ridiculizează munca ei de a-și construi un brand de succes și i-a luat posibilitatea de a-și controla și monetiza propriile active”, se arată în plângere.

Dua Lipa cere o interdicție permanentă împotriva Samsung și „nu mai puțin de 15 milioane de dolari” daune compensatorii, plus daune punitive și cheltuieli de judecată.

