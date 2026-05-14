Mel Gibson și-a refăcut viața? Actorul a fost surprins sărutându-se cu o femeie mult mai tânără pe străzile din Roma

De: Daniel Matei 14/05/2026 | 22:10
Sursa foto: Profimedia
Mel Gibson a fost surprins într-o serie de momente romantice în timpul unei seri petrecute la Roma, alături de actrița și modelul italian Antonella Salvucci.

Actorul în vârstă de 70 de ani a fost fotografiat în timp ce o îmbrățișa și o săruta pe Salvucci, în timpul unei ieșiri care a inclus o cină într-un restaurant cu specific de pește și o plimbare nocturnă prin capitala Italiei. Cei doi au fost văzuți în mai multe ipostaze afectuoase, în timp ce se plimbau prin oraș și vizitau zone cunoscute pentru priveliștile romantice, informează Page Six.

Potrivit relatărilor, seara a continuat cu un tur al Romei, inclusiv opriri în puncte panoramice populare și la fântâni emblematice ale orașului, unde cei doi ar fi fost din nou surprinși sărutându-se. Atmosfera a fost descrisă de martori ca fiind una relaxată și romantică, iar imaginile au alimentat rapid speculațiile despre o posibilă relație între cei doi.

În ciuda momentelor de apropiere, surse citate de presa americană susțin că Mel Gibson este în prezent singur, iar interacțiunea cu Antonella Salvucci ar fi fost mai degrabă o întâlnire informală sau un moment de rămas-bun, după o perioadă petrecută în Italia.

Mel Gibson a avut o viață personală tumultuoasă

Gibson, câștigător al premiului Oscar, are nouă copii din trei relații diferite. Șapte dintre ei sunt cu fosta sa soție Robyn Moore: Hannah, 45 de ani, gemenii Christian și Edward, 43 de ani, William, 40 de ani, Louis, 37 de ani, Milo, 35 de ani și Thomas, 27 de ani. De asemenea, mai are o fiică, Lucia (16 ani), cu fosta parteneră de viață Oksana Grigorieva.

De-a lungul anilor, Mel Gibson a avut o viață sentimentală intens mediatizată. Actorul a fost căsătorit timp de aproape trei decenii cu Robyn Moore, de care s-a despărțit în 2006, divorțul fiind finalizat ulterior într-una dintre cele mai costisitoare separări de la Hollywood la acea vreme. Din mariajul lor au rezultat șapte copii.

