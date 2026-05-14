Adevărul despre scandalul în care este implicată Irina Loghin. Artista a fost audiată: ”Medicamentele erau prezentate drept miraculoase”

Scandal uriaș în jurul Irinei Loghin, după ce imaginea artistei a fost folosită ilegal în reclame false la medicamente. Totul a fost pus la cale cu ajutorul inteligenței artificiale, iar oamenii erau convinși să cumpere produse periculoase. Dezvăluirile au fost făcute în direct, la Dan Capatos Show, de avocata artistei, Catia Cicală. Aceasta a explicat că Irina Loghin apărea în videoclipuri false, create cu AI, fără să își dea acordul. Mai grav, imaginile sugerau că artista suferise afecțiuni grave și recomanda tratamente inexistente. Află toate detaliile pe CANCAN.ro!

Avocata a povestit că plângerea penală a fost depusă încă de acum doi ani. Potrivit acesteia, rețeaua folosea imaginea mai multor vedete pentru a vinde produse promovate online. Catia Cicală a explicat că filmările false păreau extrem de reale și au păcălit mulți oameni. Vezi emisiunea integrală aici!

„Au produs, cu ajutorul inteligenței artificiale, materiale video în care doamna Irina Loghin vorbea și spunea: «Am avut AVC, nu am putut ridica din pat». Arătau niște fotografii în care dânsa se afla pe patul spitalului, într-un cărucior cu rotile. La un moment dat, au arătat-o chiar și moartă, într-un sicriu, iar medicamentele acestea erau prezentate drept miraculoase.”

Situația a devenit și mai gravă după ce oamenii au început să cumpere produsele respective. Potrivit avocatei, medicamentele promovate nici măcar nu aveau autorizație de comercializare în România. Reclamele promiteau tratamente pentru AVC, diabet, infarct sau afecțiuni renale severe.

„Medicamentele nu aveau autorizație de punere pe piață în România și erau promovate pentru afecțiuni foarte grave. Oamenii erau direcționați către linkuri de cumpărare și convinși că produsele sunt recomandate chiar de Irina Loghin. Este un cerc infracțional foarte bine organizat, pregătit tehnic și foarte greu de destructurat.”

Catia Cicală a dezvăluit că dosarul este instrumentat de DIICOT Târgu Jiu. Anchetatorii ar fi descoperit un grup infracțional complex, implicat în fraude online cu imagini generate prin AI. Avocata susține că identificarea vinovaților a fost extrem de dificilă, deoarece serverele erau găzduite în alte țări.

„Audierea noastră s-a referit la un dosar instrumentat de DIICOT Târgu Jiu, unde au descoperit un grup infracțional mare. Există multe alte personalități implicate fără voia lor în aceste materiale false distribuite online. Serverele sunt în alte țări și există persoane foarte bine organizate, pregătite tehnic, ceea ce face ancheta extrem de dificilă.”

