Acasă » Știri » Adevărul despre scandalul în care este implicată Irina Loghin. Artista a fost audiată: ”Medicamentele erau prezentate drept miraculoase”

Adevărul despre scandalul în care este implicată Irina Loghin. Artista a fost audiată: ”Medicamentele erau prezentate drept miraculoase”

De: Simona Vlad 14/05/2026 | 22:49
Irina Loghin / Foto: Facebook
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News Urmărește-ne pe Google News

Scandal uriaș în jurul Irinei Loghin, după ce imaginea artistei a fost folosită ilegal în reclame false la medicamente. Totul a fost pus la cale cu ajutorul inteligenței artificiale, iar oamenii erau convinși să cumpere produse periculoase. Dezvăluirile au fost făcute în direct, la Dan Capatos Show, de avocata artistei, Catia Cicală. Aceasta a explicat că Irina Loghin apărea în videoclipuri false, create cu AI, fără să își dea acordul. Mai grav, imaginile sugerau că artista suferise afecțiuni grave și recomanda tratamente inexistente. Află toate detaliile pe CANCAN.ro!

Avocata a povestit că plângerea penală a fost depusă încă de acum doi ani. Potrivit acesteia, rețeaua folosea imaginea mai multor vedete pentru a vinde produse promovate online. Catia Cicală a explicat că filmările false păreau extrem de reale și au păcălit mulți oameni. Vezi emisiunea integrală aici!

„Au produs, cu ajutorul inteligenței artificiale, materiale video în care doamna Irina Loghin vorbea și spunea: «Am avut AVC, nu am putut ridica din pat». Arătau niște fotografii în care dânsa se afla pe patul spitalului, într-un cărucior cu rotile. La un moment dat, au arătat-o chiar și moartă, într-un sicriu, iar medicamentele acestea erau prezentate drept miraculoase.”

Situația a devenit și mai gravă după ce oamenii au început să cumpere produsele respective. Potrivit avocatei, medicamentele promovate nici măcar nu aveau autorizație de comercializare în România. Reclamele promiteau tratamente pentru AVC, diabet, infarct sau afecțiuni renale severe.

„Medicamentele nu aveau autorizație de punere pe piață în România și erau promovate pentru afecțiuni foarte grave. Oamenii erau direcționați către linkuri de cumpărare și convinși că produsele sunt recomandate chiar de Irina Loghin. Este un cerc infracțional foarte bine organizat, pregătit tehnic și foarte greu de destructurat.”

Catia Cicală a dezvăluit că dosarul este instrumentat de DIICOT Târgu Jiu. Anchetatorii ar fi descoperit un grup infracțional complex, implicat în fraude online cu imagini generate prin AI. Avocata susține că identificarea vinovaților a fost extrem de dificilă, deoarece serverele erau găzduite în alte țări.

„Audierea noastră s-a referit la un dosar instrumentat de DIICOT Târgu Jiu, unde au descoperit un grup infracțional mare. Există multe alte personalități implicate fără voia lor în aceste materiale false distribuite online. Serverele sunt în alte țări și există persoane foarte bine organizate, pregătite tehnic, ceea ce face ancheta extrem de dificilă.”

Emisiunea integrală se poate urmări AICI:

CITEȘTE ȘI:

Irina Loghin a fost audiată la poliție. În ce dosar apare numele artistei

Secretul Irinei Loghin, care te scapă de riduri: ”Cel mai bun”

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Thailanda, noi măsuri drastice pentru turiști. Perioada de viză va fi redusă
Știri
Thailanda, noi măsuri drastice pentru turiști. Perioada de viză va fi redusă
Cablul s-a rupt în timpul lucrărilor. Sfârșit cumplit pentru un bărbat din Huși
Știri
Cablul s-a rupt în timpul lucrărilor. Sfârșit cumplit pentru un bărbat din Huși
„Nostradamus cel viu” face o profeție înfiorătoare pentru următoarele luni ale lui 2026
Mediafax
„Nostradamus cel viu” face o profeție înfiorătoare pentru următoarele luni ale lui 2026
Gândul publică înregistrarea explozivă în care fostul șef ADR denunță presiuni din partea Oanei Gheorghiu și ministrului USR, Irineu Darău, pentru contracte cu nemții de la Schwarz
Gandul.ro
Gândul publică înregistrarea explozivă în care fostul șef ADR denunță presiuni din partea...
FOTO. „Cea mai frumoasă femeie de pe planetă”. S-a căsătorit cu Eugenia și a spus-o fără ocolișuri
Prosport.ro
FOTO. „Cea mai frumoasă femeie de pe planetă”. S-a căsătorit cu Eugenia și...
Cum a păcălit un colonel FSB „echipele morții” ale lui Putin, ascuns în cadavrul unei vaci
Adevarul
Cum a păcălit un colonel FSB „echipele morții” ale lui Putin, ascuns în...
„Părea doar un virus obișnuit”. Medicul testat pozitiv după focarul de hantavirus de pe vasul de croazieră vorbește din carantină
Digi24
„Părea doar un virus obișnuit”. Medicul testat pozitiv după focarul de hantavirus de...
Taximetriștii de la Gara de Nord, luați în vizor de Poliția Locală: „Șefu’, te duc cu 150 de lei”
Mediafax
Taximetriștii de la Gara de Nord, luați în vizor de Poliția Locală: „Șefu’,...
Parteneri
Cum arată vila de lux din Pipera în care locuiește Mugur Mihăescu. Are gazon pe acoperiș și valorează 800.000 de euro
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cum arată vila de lux din Pipera în care locuiește Mugur Mihăescu. Are gazon pe...
FOTO. Iulia Pârlea, în costum de baie pe plaja din Grecia. Prezentatoarea TV pentru care s-au certat Marica şi Torje arată spectaculos
Prosport.ro
FOTO. Iulia Pârlea, în costum de baie pe plaja din Grecia. Prezentatoarea TV pentru care...
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar...
Rețeta Laura Cosoi pentru plăcinta cu brânză dulce și foietaj: „Iese foarte bună”. E un desert simplu pe care vedeta îl prepară acasă
Click.ro
Rețeta Laura Cosoi pentru plăcinta cu brânză dulce și foietaj: „Iese foarte bună”. E un...
Casa Albă a anunțat ce au convenit Donald Trump şi Xi Jinping privind Strâmtoarea Ormuz
Digi 24
Casa Albă a anunțat ce au convenit Donald Trump şi Xi Jinping privind Strâmtoarea Ormuz
„Iranul ne ține arma la tâmplă”, avertizează un fost șef al CIA. Ce spune Leon Panetta despre opțiunile lui Trump de a încheia războiul
Digi24
„Iranul ne ține arma la tâmplă”, avertizează un fost șef al CIA. Ce spune Leon...
Noul model Dacia Striker, surprins în trafic pe autostrada din Argeș. Imagini exclusive cu noul crossover
Promotor.ro
Noul model Dacia Striker, surprins în trafic pe autostrada din Argeș. Imagini exclusive cu noul...
BANCUL ZILEI. BULĂ: - Vreau să fac schimbul de ulei. Mecanicul: - Ce maşină e?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: - Vreau să fac schimbul de ulei. Mecanicul: - Ce maşină e?
Barca militară „de nescufundat” făcută în România cu licență din UCraina
go4it.ro
Barca militară „de nescufundat” făcută în România cu licență din UCraina
Cine a fost primul matematician din istorie?
Descopera.ro
Cine a fost primul matematician din istorie?
Vești proaste pentru fanii Nintendo
Go4Games
Vești proaste pentru fanii Nintendo
Gândul publică înregistrarea explozivă în care fostul șef ADR denunță presiuni din partea Oanei Gheorghiu și ministrului USR, Irineu Darău, pentru contracte cu nemții de la Schwarz
Gandul.ro
Gândul publică înregistrarea explozivă în care fostul șef ADR denunță presiuni din partea Oanei Gheorghiu...
ULTIMA ORĂ
Thailanda, noi măsuri drastice pentru turiști. Perioada de viză va fi redusă
Thailanda, noi măsuri drastice pentru turiști. Perioada de viză va fi redusă
Cablul s-a rupt în timpul lucrărilor. Sfârșit cumplit pentru un bărbat din Huși
Cablul s-a rupt în timpul lucrărilor. Sfârșit cumplit pentru un bărbat din Huși
Gabriela Lucuțar pregătește o comedie neagră: ”Va fi un film diferit, așa cum sunt și eu”
Gabriela Lucuțar pregătește o comedie neagră: ”Va fi un film diferit, așa cum sunt și eu”
Ce a făcut Ramona Olaru cu cenușa pisicii ei: ”Abia aștept să ne revedem în următoarea viață”
Ce a făcut Ramona Olaru cu cenușa pisicii ei: ”Abia aștept să ne revedem în următoarea viață”
Moment emoționant la Cannes. Vin Diesel a prezentat-o pe fiica lui Paul Walker la un eveniment special ...
Moment emoționant la Cannes. Vin Diesel a prezentat-o pe fiica lui Paul Walker la un eveniment special „Fast & Furious”
Iustina Loghin i-a dat ”reset” în public lui Cornel de la Insula Iubirii. N-aveau habar că sunt ...
Iustina Loghin i-a dat ”reset” în public lui Cornel de la Insula Iubirii. N-aveau habar că sunt fotografiați!
Vezi toate știrile