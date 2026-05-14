Thailanda, noi măsuri drastice pentru turiști. Perioada de viză va fi redusă

Autoritățile din Thailanda vin cu noi măsuri importante pentru toți turiștii, inclusiv pentru români. Cei care vor să viziteze țara trebuie să știe că perioada de ședere fără viză se va reduce considerabil. Printre principalele motive se numără creșterea ilegalităților desfășurate de străini care au loc.

Thailanda este una dintre cele mai apreciate destinații exotice de turiști. În fiecare an, românii iau cu asalt Bangkokul și nu numai, însă Guvernul țării anunță schimbări importante pentru vizitatori. Dacă până acum puteau sta timp de 60 de zile fără viză, numărul de zile va scădea până la 30 de zile. Anunțul a fost făcut de curând chiar de ministrul de externe al Thailandei.

Noi măsuri pentru turiștii care ajung în Thailanda

Încă din iulie, anul 2024, Thailanda a introdus pentru 93 de state, inclusiv pentru România, permisul de ședere în destinația exotică timp de 60 de zile fără viză. Acest lucru s-ar putea schimba și asta pentru că ministrul de externe Sihasak Phuangketkaeow, a precizat că Ministerul Afacerilor Externe va propune aprobarea noii reguli, care presupune reducerea permisului de ședere fără viză. Astfel, turiștii ar putea avea posibilitatea să își petreacă doar 30 de zile în Thailanda fără viză.

Măsurile sunt menite să răspundă preocupărilor privind folosirea abuzivă a vizelor extinse și implicarea unor turiști în activități ilegale, a transmis oficialul thailandez.

Motivul reducerii perioadei fără viză

Principalul motiv pentru care autoritățile au luat această decizie vine din cauza tensiunilor tot mai dese care apar între localnici și turiști, mai ales în zonele cele mai frecventate precum Phuket și Koh Phangan. În ultima perioadă, străinii au operat afaceri ilegale, mai exact foloseau firme înregistrate pe numele unor thailandezi pentru a evita restricțiile.

De asemenea, oficialii spun că nu intenționează să elimine complet regimul fără viză, dar doresc un echilibru. În același timp, au anunțat și controale mai amănunțite, în special pentru studenți, investitori și nomazi digitali. Pe de altă parte, autoritățile desfășoară acțiuni împotriva afacerilor administrate ilegal de cetățeni străini. De curând, polițiștii au arestat 33 de străini, deoarece au încălcat legislația privind afacerile deținute de străini.

Vizele gratuite nu înseamnă acces necondiționat. Trebuie să găsim cel mai bun echilibru, a spus premierul thailandez.

