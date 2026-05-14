Acasă » Știri » Thailanda, noi măsuri drastice pentru turiști. Perioada de viză va fi redusă

Thailanda, noi măsuri drastice pentru turiști. Perioada de viză va fi redusă

De: Denisa Crăciun 14/05/2026 | 23:35
Thailanda, noi măsuri drastice pentru turiști. Perioada de viză va fi redusă
Thailanda, noi măsuri pentru turiști
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News Urmărește-ne pe Google News

Autoritățile din Thailanda vin cu noi măsuri importante pentru toți turiștii, inclusiv pentru români. Cei care vor să viziteze țara trebuie să știe că perioada de ședere fără viză se va reduce considerabil. Printre principalele motive se numără creșterea ilegalităților desfășurate de străini care au loc.

Thailanda este una dintre cele mai apreciate destinații exotice de turiști. În fiecare an, românii iau cu asalt Bangkokul și nu numai, însă Guvernul țării anunță schimbări importante pentru vizitatori. Dacă până acum puteau sta timp de 60 de zile fără viză, numărul de zile va scădea până la 30 de zile. Anunțul a fost făcut de curând chiar de ministrul de externe al Thailandei.

Noi măsuri pentru turiștii care ajung în Thailanda

Încă din iulie, anul 2024, Thailanda a introdus pentru 93 de state, inclusiv pentru România, permisul de ședere în destinația exotică timp de 60 de zile fără viză. Acest lucru s-ar putea schimba și asta pentru că ministrul de externe Sihasak Phuangketkaeow, a precizat că Ministerul Afacerilor Externe va propune aprobarea noii reguli, care presupune reducerea permisului de ședere fără viză. Astfel, turiștii ar putea avea posibilitatea să își petreacă doar 30 de zile în Thailanda fără viză.

Măsurile sunt menite să răspundă preocupărilor privind folosirea abuzivă a vizelor extinse și implicarea unor turiști în activități ilegale, a transmis oficialul thailandez.

Motivul reducerii perioadei fără viză

Principalul motiv pentru care autoritățile au luat această decizie vine din cauza tensiunilor tot mai dese care apar între localnici și turiști, mai ales în zonele cele mai frecventate precum Phuket și Koh Phangan. În ultima perioadă, străinii au operat afaceri ilegale, mai exact foloseau firme înregistrate pe numele unor thailandezi pentru a evita restricțiile.

De asemenea, oficialii spun că nu intenționează să elimine complet regimul fără viză, dar doresc un echilibru. În același timp, au anunțat și controale mai amănunțite, în special pentru studenți, investitori și nomazi digitali. Pe de altă parte, autoritățile desfășoară acțiuni împotriva afacerilor administrate ilegal de cetățeni străini. De curând, polițiștii au arestat 33 de străini, deoarece au încălcat legislația privind afacerile deținute de străini.

Vizele gratuite nu înseamnă acces necondiționat. Trebuie să găsim cel mai bun echilibru, a spus premierul thailandez.

VEZI ȘI: Cât costă o bere la o terasă din Balchik. Scumpiri pe litoralul bulgăresc în 2026

Cât costă o vacanță la mare în luna mai. Tarife reduse în Mamaia, Costinești și Vama Veche

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Cablul s-a rupt în timpul lucrărilor. Sfârșit cumplit pentru un bărbat din Huși
Știri
Cablul s-a rupt în timpul lucrărilor. Sfârșit cumplit pentru un bărbat din Huși
Gabriela Lucuțar pregătește o comedie neagră: ”Va fi un film diferit, așa cum sunt și eu”
Știri
Gabriela Lucuțar pregătește o comedie neagră: ”Va fi un film diferit, așa cum sunt și eu”
„Nostradamus cel viu” face o profeție înfiorătoare pentru următoarele luni ale lui 2026
Mediafax
„Nostradamus cel viu” face o profeție înfiorătoare pentru următoarele luni ale lui 2026
Gândul publică înregistrarea explozivă în care fostul șef ADR denunță presiuni din partea Oanei Gheorghiu și ministrului USR, Irineu Darău, pentru contracte cu nemții de la Schwarz
Gandul.ro
Gândul publică înregistrarea explozivă în care fostul șef ADR denunță presiuni din partea...
FOTO. „Cea mai frumoasă femeie de pe planetă”. S-a căsătorit cu Eugenia și a spus-o fără ocolișuri
Prosport.ro
FOTO. „Cea mai frumoasă femeie de pe planetă”. S-a căsătorit cu Eugenia și...
Cum a păcălit un colonel FSB „echipele morții” ale lui Putin, ascuns în cadavrul unei vaci
Adevarul
Cum a păcălit un colonel FSB „echipele morții” ale lui Putin, ascuns în...
„Părea doar un virus obișnuit”. Medicul testat pozitiv după focarul de hantavirus de pe vasul de croazieră vorbește din carantină
Digi24
„Părea doar un virus obișnuit”. Medicul testat pozitiv după focarul de hantavirus de...
Taximetriștii de la Gara de Nord, luați în vizor de Poliția Locală: „Șefu’, te duc cu 150 de lei”
Mediafax
Taximetriștii de la Gara de Nord, luați în vizor de Poliția Locală: „Șefu’,...
Parteneri
Cum arată vila de lux din Pipera în care locuiește Mugur Mihăescu. Are gazon pe acoperiș și valorează 800.000 de euro
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cum arată vila de lux din Pipera în care locuiește Mugur Mihăescu. Are gazon pe...
FOTO. Iulia Pârlea, în costum de baie pe plaja din Grecia. Prezentatoarea TV pentru care s-au certat Marica şi Torje arată spectaculos
Prosport.ro
FOTO. Iulia Pârlea, în costum de baie pe plaja din Grecia. Prezentatoarea TV pentru care...
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar...
Rețeta Laura Cosoi pentru plăcinta cu brânză dulce și foietaj: „Iese foarte bună”. E un desert simplu pe care vedeta îl prepară acasă
Click.ro
Rețeta Laura Cosoi pentru plăcinta cu brânză dulce și foietaj: „Iese foarte bună”. E un...
Casa Albă a anunțat ce au convenit Donald Trump şi Xi Jinping privind Strâmtoarea Ormuz
Digi 24
Casa Albă a anunțat ce au convenit Donald Trump şi Xi Jinping privind Strâmtoarea Ormuz
„Iranul ne ține arma la tâmplă”, avertizează un fost șef al CIA. Ce spune Leon Panetta despre opțiunile lui Trump de a încheia războiul
Digi24
„Iranul ne ține arma la tâmplă”, avertizează un fost șef al CIA. Ce spune Leon...
Noul model Dacia Striker, surprins în trafic pe autostrada din Argeș. Imagini exclusive cu noul crossover
Promotor.ro
Noul model Dacia Striker, surprins în trafic pe autostrada din Argeș. Imagini exclusive cu noul...
BANCUL ZILEI. BULĂ: - Vreau să fac schimbul de ulei. Mecanicul: - Ce maşină e?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: - Vreau să fac schimbul de ulei. Mecanicul: - Ce maşină e?
Barca militară „de nescufundat” făcută în România cu licență din UCraina
go4it.ro
Barca militară „de nescufundat” făcută în România cu licență din UCraina
Cine a fost primul matematician din istorie?
Descopera.ro
Cine a fost primul matematician din istorie?
Vești proaste pentru fanii Nintendo
Go4Games
Vești proaste pentru fanii Nintendo
Gândul publică înregistrarea explozivă în care fostul șef ADR denunță presiuni din partea Oanei Gheorghiu și ministrului USR, Irineu Darău, pentru contracte cu nemții de la Schwarz
Gandul.ro
Gândul publică înregistrarea explozivă în care fostul șef ADR denunță presiuni din partea Oanei Gheorghiu...
ULTIMA ORĂ
Cablul s-a rupt în timpul lucrărilor. Sfârșit cumplit pentru un bărbat din Huși
Cablul s-a rupt în timpul lucrărilor. Sfârșit cumplit pentru un bărbat din Huși
Gabriela Lucuțar pregătește o comedie neagră: ”Va fi un film diferit, așa cum sunt și eu”
Gabriela Lucuțar pregătește o comedie neagră: ”Va fi un film diferit, așa cum sunt și eu”
Ce a făcut Ramona Olaru cu cenușa pisicii ei: ”Abia aștept să ne revedem în următoarea viață”
Ce a făcut Ramona Olaru cu cenușa pisicii ei: ”Abia aștept să ne revedem în următoarea viață”
Moment emoționant la Cannes. Vin Diesel a prezentat-o pe fiica lui Paul Walker la un eveniment special ...
Moment emoționant la Cannes. Vin Diesel a prezentat-o pe fiica lui Paul Walker la un eveniment special „Fast & Furious”
Adevărul despre scandalul în care este implicată Irina Loghin. Artista a fost audiată: ”Medicamentele ...
Adevărul despre scandalul în care este implicată Irina Loghin. Artista a fost audiată: ”Medicamentele erau prezentate drept miraculoase”
Iustina Loghin i-a dat ”reset” în public lui Cornel de la Insula Iubirii. N-aveau habar că sunt ...
Iustina Loghin i-a dat ”reset” în public lui Cornel de la Insula Iubirii. N-aveau habar că sunt fotografiați!
Vezi toate știrile