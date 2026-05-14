Acasă » Știri » A născut pe podeaua închisorii, sub privirile gardienilor. Acuzațiile grave ale unei femei din SUA

A născut pe podeaua închisorii, sub privirile gardienilor. Acuzațiile grave ale unei femei din SUA

De: Paul Hangerli 15/05/2026 | 00:30
A născut pe podeaua închisorii, sub privirile gardienilor. Acuzațiile grave ale unei femei din SUA
Mama a dat în judecată închisoarea, sursa-colaj CANCAN.RO
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News Urmărește-ne pe Google News

O femeie din statul american Alabama a intentat un proces federal după ce susține că a fost lăsată să nască singură pe podeaua unei închisori, în timp ce gardienii ar fi asistat fără să îi ofere ajutor. Tiffany McElroy spune că atât drepturile ei, cât și cele ale fiicei sale nou-născute, au fost încălcate grav de personalul penitenciarului.

Tiffany McElroy, în prezent în vârstă de 28 de ani, a fost încarcerată într-o închisoare din Alabama în mai 2024. La trei zile după ce a ajuns acolo, femeia a simțit că i s-a rupt apa, cu câteva săptămâni înainte de termenul la care trebuia să nască.

A intrat în travaliu în închisoare

Potrivit plângerii depuse în instanță de organizația Pregnancy Justice, McElroy le-ar fi spus imediat gardienilor că are nevoie de ajutor medical și că ar trebui transportată la spital.

În schimb, unul dintre agenți ar fi acuzat-o că „s-a urinat pe ea” și i-ar fi spus să se întoarcă în celulă.

Procesul susține că, timp de peste 24 de ore, femeia a cerut în repetate rânduri să fie apelat serviciul de urgență 911, însă nimeni nu a intervenit, deși și alte deținute băteau în geamuri și mese cerând ajutor pentru ea.

Deținutele au ajutat-o să nască pe podeaua închisorii

Conform documentelor depuse în instanță, personalul medical al închisorii i-ar fi oferit doar un scutec și Tylenol, în timp ce femeia se confrunta cu dureri severe și se temea pentru viața copilului său.

În cele din urmă, o altă deținută ar fi ajutat-o să nască o fetiță direct pe podeaua închisorii. Bebelușul nu respira în momentul nașterii, iar două femei aflate în aceeași zonă a penitenciarului au încercat să o resusciteze, curățându-i gura și frecând-o până când aceasta a început să plângă.

Plângerea mai susține că, după naștere, unul dintre gardieni le-ar fi spus femeilor:

„Ar fi trebuit să băgați copilul înapoi.”

Acuzațiile grave ale unei femei din SUA

Tiffany McElroy a făcut declarații emoționante după ce a decis să dea în judecată închisoarea:

„Sunt atât de recunoscătoare că eu și copilul meu suntem în viață astăzi și le datorez asta altor femei, pentru că gardienii m-au tratat ca și cum aș fi fost mai prejos de nimic. Corpul meu ardea și eram îngrozită că nu-mi voi mai vedea niciodată ceilalți copii.”

Tânăra femeie a mărturisit că experiența a traumatizat-o profund:

„Am coșmaruri că am murit amândouă și simt că o parte din mine chiar a murit în ziua aceea. Mi-e frică inclusiv să mai rămân însărcinată vreodată.”

Procesul a fost depus la tribunalul federal din Alabama și vizează 20 de persoane, inclusiv gardieni, cadre medicale și șeriful care coordonează penitenciarul.

Reprezentanții organizației Pregnancy Justice susțin că acest caz reflectă „un model tulburător de tratament inuman” aplicat femeilor însărcinate aflate în detenție în Alabama.

CITEȘTE ȘI:  Zodiile peste care dă norocul în iunie 2026. Universul le surâde

Cele 2 zodii care ajung la despărțire până la sfârșitul lunii mai. Perioadă dificilă pentru acești nativi

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Animația care a stabilit un nou record pe Netflix. A avut aproape 40 de milioane de vizionări într-o singură săptămână
Știri
Animația care a stabilit un nou record pe Netflix. A avut aproape 40 de milioane de vizionări într-o…
Thailanda, noi măsuri drastice pentru turiști. Perioada de viză va fi redusă
Știri
Thailanda, noi măsuri drastice pentru turiști. Perioada de viză va fi redusă
„Nostradamus cel viu” face o profeție înfiorătoare pentru următoarele luni ale lui 2026
Mediafax
„Nostradamus cel viu” face o profeție înfiorătoare pentru următoarele luni ale lui 2026
Gândul publică înregistrarea explozivă în care fostul șef ADR denunță presiuni din partea Oanei Gheorghiu și ministrului USR, Irineu Darău, pentru contracte cu nemții de la Schwarz
Gandul.ro
Gândul publică înregistrarea explozivă în care fostul șef ADR denunță presiuni din partea...
FOTO. „Cea mai frumoasă femeie de pe planetă”. S-a căsătorit cu Eugenia și a spus-o fără ocolișuri
Prosport.ro
FOTO. „Cea mai frumoasă femeie de pe planetă”. S-a căsătorit cu Eugenia și...
Cum a păcălit un colonel FSB „echipele morții” ale lui Putin, ascuns în cadavrul unei vaci
Adevarul
Cum a păcălit un colonel FSB „echipele morții” ale lui Putin, ascuns în...
„Părea doar un virus obișnuit”. Medicul testat pozitiv după focarul de hantavirus de pe vasul de croazieră vorbește din carantină
Digi24
„Părea doar un virus obișnuit”. Medicul testat pozitiv după focarul de hantavirus de...
Taximetriștii de la Gara de Nord, luați în vizor de Poliția Locală: „Șefu’, te duc cu 150 de lei”
Mediafax
Taximetriștii de la Gara de Nord, luați în vizor de Poliția Locală: „Șefu’,...
Parteneri
Cum arată vila de lux din Pipera în care locuiește Mugur Mihăescu. Are gazon pe acoperiș și valorează 800.000 de euro
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cum arată vila de lux din Pipera în care locuiește Mugur Mihăescu. Are gazon pe...
FOTO. Iulia Pârlea, în costum de baie pe plaja din Grecia. Prezentatoarea TV pentru care s-au certat Marica şi Torje arată spectaculos
Prosport.ro
FOTO. Iulia Pârlea, în costum de baie pe plaja din Grecia. Prezentatoarea TV pentru care...
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar...
Rețeta Laura Cosoi pentru plăcinta cu brânză dulce și foietaj: „Iese foarte bună”. E un desert simplu pe care vedeta îl prepară acasă
Click.ro
Rețeta Laura Cosoi pentru plăcinta cu brânză dulce și foietaj: „Iese foarte bună”. E un...
Casa Albă a anunțat ce au convenit Donald Trump şi Xi Jinping privind Strâmtoarea Ormuz
Digi 24
Casa Albă a anunțat ce au convenit Donald Trump şi Xi Jinping privind Strâmtoarea Ormuz
„Iranul ne ține arma la tâmplă”, avertizează un fost șef al CIA. Ce spune Leon Panetta despre opțiunile lui Trump de a încheia războiul
Digi24
„Iranul ne ține arma la tâmplă”, avertizează un fost șef al CIA. Ce spune Leon...
Noul model Dacia Striker, surprins în trafic pe autostrada din Argeș. Imagini exclusive cu noul crossover
Promotor.ro
Noul model Dacia Striker, surprins în trafic pe autostrada din Argeș. Imagini exclusive cu noul...
BANCUL ZILEI. BULĂ: - Vreau să fac schimbul de ulei. Mecanicul: - Ce maşină e?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: - Vreau să fac schimbul de ulei. Mecanicul: - Ce maşină e?
Barca militară „de nescufundat” făcută în România cu licență din UCraina
go4it.ro
Barca militară „de nescufundat” făcută în România cu licență din UCraina
Cine a fost primul matematician din istorie?
Descopera.ro
Cine a fost primul matematician din istorie?
Vești proaste pentru fanii Nintendo
Go4Games
Vești proaste pentru fanii Nintendo
Gândul publică înregistrarea explozivă în care fostul șef ADR denunță presiuni din partea Oanei Gheorghiu și ministrului USR, Irineu Darău, pentru contracte cu nemții de la Schwarz
Gandul.ro
Gândul publică înregistrarea explozivă în care fostul șef ADR denunță presiuni din partea Oanei Gheorghiu...
ULTIMA ORĂ
Animația care a stabilit un nou record pe Netflix. A avut aproape 40 de milioane de vizionări într-o ...
Animația care a stabilit un nou record pe Netflix. A avut aproape 40 de milioane de vizionări într-o singură săptămână
Horoscopul sănătății 15 mai 2026. Zodiile care trebuie să facă, de astăzi, schimbări majore în ...
Horoscopul sănătății 15 mai 2026. Zodiile care trebuie să facă, de astăzi, schimbări majore în alimentație și în rutină
Horoscopul dragostei 15 mai 2026. Zodia care trebuie să-i ofere partenerului un cadou pentru a-i arăta ...
Horoscopul dragostei 15 mai 2026. Zodia care trebuie să-i ofere partenerului un cadou pentru a-i arăta cât de puternice sunt sentimentele sale
Horoscop 15 mai 2026. Planetele agită nativii azi! Zodiile care trebuie să renunțe la persoanele toxice ...
Horoscop 15 mai 2026. Planetele agită nativii azi! Zodiile care trebuie să renunțe la persoanele toxice din jurul lor
Thailanda, noi măsuri drastice pentru turiști. Perioada de viză va fi redusă
Thailanda, noi măsuri drastice pentru turiști. Perioada de viză va fi redusă
Cablul s-a rupt în timpul lucrărilor. Sfârșit cumplit pentru un bărbat din Huși
Cablul s-a rupt în timpul lucrărilor. Sfârșit cumplit pentru un bărbat din Huși
Vezi toate știrile