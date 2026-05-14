A născut pe podeaua închisorii, sub privirile gardienilor. Acuzațiile grave ale unei femei din SUA

O femeie din statul american Alabama a intentat un proces federal după ce susține că a fost lăsată să nască singură pe podeaua unei închisori, în timp ce gardienii ar fi asistat fără să îi ofere ajutor. Tiffany McElroy spune că atât drepturile ei, cât și cele ale fiicei sale nou-născute, au fost încălcate grav de personalul penitenciarului.

Tiffany McElroy, în prezent în vârstă de 28 de ani, a fost încarcerată într-o închisoare din Alabama în mai 2024. La trei zile după ce a ajuns acolo, femeia a simțit că i s-a rupt apa, cu câteva săptămâni înainte de termenul la care trebuia să nască.

A intrat în travaliu în închisoare

Potrivit plângerii depuse în instanță de organizația Pregnancy Justice, McElroy le-ar fi spus imediat gardienilor că are nevoie de ajutor medical și că ar trebui transportată la spital.

În schimb, unul dintre agenți ar fi acuzat-o că „s-a urinat pe ea” și i-ar fi spus să se întoarcă în celulă.

Procesul susține că, timp de peste 24 de ore, femeia a cerut în repetate rânduri să fie apelat serviciul de urgență 911, însă nimeni nu a intervenit, deși și alte deținute băteau în geamuri și mese cerând ajutor pentru ea.

Deținutele au ajutat-o să nască pe podeaua închisorii

Conform documentelor depuse în instanță, personalul medical al închisorii i-ar fi oferit doar un scutec și Tylenol, în timp ce femeia se confrunta cu dureri severe și se temea pentru viața copilului său.

În cele din urmă, o altă deținută ar fi ajutat-o să nască o fetiță direct pe podeaua închisorii. Bebelușul nu respira în momentul nașterii, iar două femei aflate în aceeași zonă a penitenciarului au încercat să o resusciteze, curățându-i gura și frecând-o până când aceasta a început să plângă.

Plângerea mai susține că, după naștere, unul dintre gardieni le-ar fi spus femeilor:

„Ar fi trebuit să băgați copilul înapoi.”

Acuzațiile grave ale unei femei din SUA

Tiffany McElroy a făcut declarații emoționante după ce a decis să dea în judecată închisoarea:

„Sunt atât de recunoscătoare că eu și copilul meu suntem în viață astăzi și le datorez asta altor femei, pentru că gardienii m-au tratat ca și cum aș fi fost mai prejos de nimic. Corpul meu ardea și eram îngrozită că nu-mi voi mai vedea niciodată ceilalți copii.”

Tânăra femeie a mărturisit că experiența a traumatizat-o profund:

„Am coșmaruri că am murit amândouă și simt că o parte din mine chiar a murit în ziua aceea. Mi-e frică inclusiv să mai rămân însărcinată vreodată.”

Procesul a fost depus la tribunalul federal din Alabama și vizează 20 de persoane, inclusiv gardieni, cadre medicale și șeriful care coordonează penitenciarul.

Reprezentanții organizației Pregnancy Justice susțin că acest caz reflectă „un model tulburător de tratament inuman” aplicat femeilor însărcinate aflate în detenție în Alabama.

