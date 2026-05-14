Cablul s-a rupt în timpul lucrărilor. Sfârșit cumplit pentru un bărbat din Huși

De: Paul Hangerli 14/05/2026 | 23:30
Accident mortal produs la Huși, sursa- colaj CANCAN.RO
O intervenție dramatică a avut loc joi în municipiul Huși, după ce un bărbat a căzut într-o fântână adâncă de aproximativ 10 metri, în timp ce efectua lucrări de decolmatare. Salvatorii au intervenit contracronometru pentru extragerea victimei, însă, din păcate, medicii nu au mai reușit să îi salveze viața.

Mobilizare de urgență în apropiere de Biserica „Sfântul Ioan”

Incidentul s-a petrecut pe strada Iancu Postu din Huși, în apropiere de Biserica „Sfântul Ioan”. Potrivit primelor informații, victima lucra la curățarea unei fântâni construite din tuburi de beton cu diametrul de aproximativ 80 de centimetri și o adâncime de circa 10 metri.

La fața locului au fost trimise mai multe echipaje de intervenție din cadrul ISU Vaslui, inclusiv pompieri din cadrul Secției Huși, un echipaj de Terapie Intensivă Mobilă și o echipă de căutare-salvare.

„La locul producerii incidentului s-au deplasat o autospecială de stingere cu apă şi spumă, un echipaj de alpinişti şi o autospecială de Terapie Intensivă Mobilă”, a declarat Daniel Stratulat, reprezentant al ISU Vaslui.

Cablul de siguranță s-a rupt, iar bărbatul s-a lovit la cap

Potrivit informațiilor transmise de autorități, bărbatul, în vârstă de 65 de ani, era ancorat cu un cablu în momentul în care efectua lucrările în interiorul fântânii. La un moment dat, cablul s-a rupt, iar victima a căzut în gol și s-a lovit puternic la cap. Daniel Stratulat a mai precizat:

„S-a acţionat pentru extragerea unei persoane de sex masculin, care executa lucrări de decolmatare a unei fântâni, iar cablul cu care era ancorat s-a rupt şi l-a lovit la nivelul capului. Fântâna este confecţionată din tuburi de 80 de centimetri şi are o adâncime de aproximativ 10 metri, cu puţină apă.”

Medicii au încercat să îl resusciteze minute în șir

În momentul în care a fost extras din fântână, bărbatul era inconștient și în stop cardio-respirator. Echipajele medicale au început imediat manevrele de resuscitare chiar la fața locului.

Din păcate, în ciuda eforturilor depuse de salvatori, victima nu a mai putut fi readusă la viață. Reprezentanții ISU Vaslui au transmis :

„Din nefericire, victima nu a răspuns la manevrele de resuscitare, fiind declarată decedată.”

Polițiștii au deschis o anchetă pentru a stabili cu exactitate circumstanțele în care s-a produs tragedia.

