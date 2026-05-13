Viteză amețitoare și un final tragic în Vrancea! Ce s-a întâmplat înainte de accidentul mortal

O noapte de viteză și adrenalină s-a transformat într-o tragedie fără margini în Vrancea. Doi tineri au murit arși de vii, iar alți doi au ajuns în stare gravă la spital, după ce mașina în care se aflau s-a izbit violent de un cap de pod și a luat foc. Martorii vorbesc despre o posibilă întrecere ilegală și despre viteze amețitoare, de peste 120 km/h.

Doi tineri din Vrancea au murit arși de vii după un accident cumplit produs în noaptea de marți spre miercuri pe DJ 205 C, în comuna Vârteșcoiu. Mașina în care se aflau a intrat violent într-un cap de pod și a fost cuprinsă imediat de flăcări. Alte două persoane au reușit să se salveze în ultima clipă și au fost transportate în stare gravă la spital.

Tragedia s-a produs în jurul orei 02:28, iar polițiștii au fost alertați printr-un apel la 112. Potrivit primelor informații transmise de Biroul de Presă al Inspectoratului de Poliție Județean Vrancea, autoturismul circula pe DJ 205 C, în interiorul localității Vârteșcoiu, moment în care șoferul ar fi pierdut controlul volanului.

„Din primele verificări efectuate la fața locului a reieșit faptul că un autoturism ar fi intrat într-un cap de pod, ulterior fiind cuprins de flăcări”, au transmis reprezentanții IPJ Vrancea.

În mașină se aflau patru tineri. Doi dintre ei au reușit să se autoevacueze înainte ca autoturismul să fie înghițit complet de incendiu. Din nefericire, șoferul și pasagera din dreapta au rămas blocați în interior și au murit carbonizați.

Victimele decedate sunt un tânăr de 22 de ani și o tânără de 20 de ani, ambii din municipiul Focșani.

Martorii spun că mașina circula cu peste 120 km/h

Mai mulți localnici care au ajuns imediat la locul tragediei susțin că autoturismul circula cu viteză foarte mare și că tinerii ar fi participat la o întrecere ilegală.

„Dinspre Golești venea deja în derapaj, supravirase, nu mai era nicio șansă să redreseze mașina și s-a oprit aici. Am scos două persoane, dar pe celelalte două nu s-a mai putut. Ușile s-au blocat, iar mașina luase foc în întregime”, a povestit un martor.

Un alt localnic spune că impactul a fost devastator din cauza vitezei. Acesta a declarat:

„În câteva minute a fost gata. Viteza cred că a fost peste 120-140 la oră. Dacă ești atent, azi-noapte nu era carosabilul ud. Cu 120 poți să faci curba asta, deci aveau mult mai mult”

Potrivit unor persoane aflate la fața locului, prietenii victimelor, care veneau cu o altă mașină în spate, au asistat neputincioși la scenele dramatice. Unul dintre săteni a povestit:

„Erau foarte panicați, strigau, fugeau, un comportament ciudat, de agitație, frustrare. Se lăsau pe vine, își puneau mâinile în cap. Părerea mea e că făceau întrecere. Au venit fix unul după altul”

Intervenție de urgență a pompierilor și echipajelor medicale

Inspectoratul pentru Situații de Urgență Vrancea a mobilizat la fața locului trei echipaje de intervenție, o autospecială de stingere cu apă și spumă și modulul SMURD. Reprezentanții ISU Vrancea au transmis:

„Pompierii au acționat pentru lichidarea incendiului, asigurarea măsurilor de prevenire a altor situații de risc, precum și pentru descarcerarea persoanelor rămase încarcerate în autoturism”

Cele două victime care au supraviețuit au fost preluate de echipajele medicale și transportate de urgență la spital. O tânără de 19 ani a fost transferată ulterior la Spitalul Floreasca din București, în stare gravă. Purtătorul de cuvânt al Spitalului Județean Focșani a declarat:

„Fata prezenta o stare mai gravă: traumatism cranio-cerebral, cranio-facial cu fractură de mandibulă, traumatism toracic, fracturi ale membrelor superioare și fractură de șold”

Celălalt supraviețuitor, un tânăr de 20 de ani din Focșani, este conștient și cooperant, însă a suferit multiple traumatisme și fracturi.

Primarul din Vârteșcoiu: „Se circulă cu viteză excesivă”

Primarul comunei Vârteșcoiu, Viorel Mârza, spune că pe acel drum se circulă frecvent cu viteză foarte mare. Edilul mărturisește:

„E un drum care încă nu e recepționat. Da, se circulă cu viteză, chiar de multe ori excesivă. Am adus chiar și la Poliție acest aspect, au mai venit cu radarul”

Polițiștii au deschis un dosar penal pentru ucidere din culpă și vătămare corporală din culpă și continuă cercetările pentru a stabili cu exactitate toate împrejurările producerii accidentului.

Din primele date ale anchetei, cauza probabilă a tragediei ar fi viteza excesivă.

