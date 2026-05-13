Acasă » Știri » Viteză amețitoare și un final tragic în Vrancea! Ce s-a întâmplat înainte de accidentul mortal

Viteză amețitoare și un final tragic în Vrancea! Ce s-a întâmplat înainte de accidentul mortal

De: Paul Hangerli 13/05/2026 | 23:30
Viteză amețitoare și un final tragic în Vrancea! Ce s-a întâmplat înainte de accidentul mortal
Liniuțe, viteză și moarte, sursa-colaj CANCAN.RO
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News Urmărește-ne pe Google News

O noapte de viteză și adrenalină s-a transformat într-o tragedie fără margini în Vrancea. Doi tineri au murit arși de vii, iar alți doi au ajuns în stare gravă la spital, după ce mașina în care se aflau s-a izbit violent de un cap de pod și a luat foc. Martorii vorbesc despre o posibilă întrecere ilegală și despre viteze amețitoare, de peste 120 km/h.

Doi tineri din Vrancea au murit arși de vii după un accident cumplit produs în noaptea de marți spre miercuri pe DJ 205 C, în comuna Vârteșcoiu. Mașina în care se aflau a intrat violent într-un cap de pod și a fost cuprinsă imediat de flăcări. Alte două persoane au reușit să se salveze în ultima clipă și au fost transportate în stare gravă la spital.

Accident cumplit pe DJ 205 C, în comuna Vârteșcoiu

Tragedia s-a produs în jurul orei 02:28, iar polițiștii au fost alertați printr-un apel la 112. Potrivit primelor informații transmise de Biroul de Presă al Inspectoratului de Poliție Județean Vrancea, autoturismul circula pe DJ 205 C, în interiorul localității Vârteșcoiu, moment în care șoferul ar fi pierdut controlul volanului.
„Din primele verificări efectuate la fața locului a reieșit faptul că un autoturism ar fi intrat într-un cap de pod, ulterior fiind cuprins de flăcări”, au transmis reprezentanții IPJ Vrancea.

În mașină se aflau patru tineri. Doi dintre ei au reușit să se autoevacueze înainte ca autoturismul să fie înghițit complet de incendiu. Din nefericire, șoferul și pasagera din dreapta au rămas blocați în interior și au murit carbonizați.
Victimele decedate sunt un tânăr de 22 de ani și o tânără de 20 de ani, ambii din municipiul Focșani.

Martorii spun că mașina circula cu peste 120 km/h

Mai mulți localnici care au ajuns imediat la locul tragediei susțin că autoturismul circula cu viteză foarte mare și că tinerii ar fi participat la o întrecere ilegală.

„Dinspre Golești venea deja în derapaj, supravirase, nu mai era nicio șansă să redreseze mașina și s-a oprit aici. Am scos două persoane, dar pe celelalte două nu s-a mai putut. Ușile s-au blocat, iar mașina luase foc în întregime”, a povestit un martor.

Un alt localnic spune că impactul a fost devastator din cauza vitezei. Acesta a declarat:

„În câteva minute a fost gata. Viteza cred că a fost peste 120-140 la oră. Dacă ești atent, azi-noapte nu era carosabilul ud. Cu 120 poți să faci curba asta, deci aveau mult mai mult”

Potrivit unor persoane aflate la fața locului, prietenii victimelor, care veneau cu o altă mașină în spate, au asistat neputincioși la scenele dramatice. Unul dintre săteni a povestit:

„Erau foarte panicați, strigau, fugeau, un comportament ciudat, de agitație, frustrare. Se lăsau pe vine, își puneau mâinile în cap. Părerea mea e că făceau întrecere. Au venit fix unul după altul”

Intervenție de urgență a pompierilor și echipajelor medicale

Inspectoratul pentru Situații de Urgență Vrancea a mobilizat la fața locului trei echipaje de intervenție, o autospecială de stingere cu apă și spumă și modulul SMURD. Reprezentanții ISU Vrancea au transmis:

„Pompierii au acționat pentru lichidarea incendiului, asigurarea măsurilor de prevenire a altor situații de risc, precum și pentru descarcerarea persoanelor rămase încarcerate în autoturism”

Cele două victime care au supraviețuit au fost preluate de echipajele medicale și transportate de urgență la spital. O tânără de 19 ani a fost transferată ulterior la Spitalul Floreasca din București, în stare gravă. Purtătorul de cuvânt al Spitalului Județean Focșani a declarat:

„Fata prezenta o stare mai gravă: traumatism cranio-cerebral, cranio-facial cu fractură de mandibulă, traumatism toracic, fracturi ale membrelor superioare și fractură de șold”

Celălalt supraviețuitor, un tânăr de 20 de ani din Focșani, este conștient și cooperant, însă a suferit multiple traumatisme și fracturi.

Primarul din Vârteșcoiu: „Se circulă cu viteză excesivă”

Primarul comunei Vârteșcoiu, Viorel Mârza, spune că pe acel drum se circulă frecvent cu viteză foarte mare. Edilul mărturisește:

„E un drum care încă nu e recepționat. Da, se circulă cu viteză, chiar de multe ori excesivă. Am adus chiar și la Poliție acest aspect, au mai venit cu radarul”

Polițiștii au deschis un dosar penal pentru ucidere din culpă și vătămare corporală din culpă și continuă cercetările pentru a stabili cu exactitate toate împrejurările producerii accidentului.
Din primele date ale anchetei, cauza probabilă a tragediei ar fi viteza excesivă.

CITEȘTE ȘI:  Scene dramatice în Alba! Echipajele SMURD nu au mai putut salva un șofer de 24 de ani

Un psiholog din București a murit după ce a căzut de la etajul 3

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Descoperire revoluționară în China: Oamenii de știință au creat plasticul care se autodistruge
Știri
Descoperire revoluționară în China: Oamenii de știință au creat plasticul care se autodistruge
Doliu în lumea sportului! Jucătorul NBA a murit la 47 de ani
Știri
Doliu în lumea sportului! Jucătorul NBA a murit la 47 de ani
„Farfuria hoțului”. O țară din Europa taxează clienții care împart mâncarea la restaurant
Mediafax
„Farfuria hoțului”. O țară din Europa taxează clienții care împart mâncarea la restaurant
Partenera de viață a președintelui Nicușor Dan, Mirabela Grădinaru, a primit-o la Cotroceni pe soţia lui Zelenski, Olena
Gandul.ro
Partenera de viață a președintelui Nicușor Dan, Mirabela Grădinaru, a primit-o la Cotroceni...
FOTO. „Cea mai frumoasă femeie de pe planetă”. S-a căsătorit cu Eugenia și a spus-o fără ocolișuri
Prosport.ro
FOTO. „Cea mai frumoasă femeie de pe planetă”. S-a căsătorit cu Eugenia și...
Cine este tânăra din cercul apropiat al lui Trump care îi alimentează tiradele nocturne pe rețelele sociale
Adevarul
Cine este tânăra din cercul apropiat al lui Trump care îi alimentează tiradele...
Xi Jinping în spatele ușilor închise: cele două laturi ale președintelui chinez și cum tratează puterile mijlocii
Digi24
Xi Jinping în spatele ușilor închise: cele două laturi ale președintelui chinez și...
Cine va fi viitorul premier al României? Pe cine PARIAZĂ piețele de predicții
Mediafax
Cine va fi viitorul premier al României? Pe cine PARIAZĂ piețele de predicții
Parteneri
Cum arată la 58 de ani Luana, fosta soție a lui Cabral. „Nici grasă n-am fost”! De ce au divorțat cei doi
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cum arată la 58 de ani Luana, fosta soție a lui Cabral. „Nici grasă n-am...
FOTO. Iulia Pârlea, în costum de baie pe plaja din Grecia. Prezentatoarea TV pentru care s-au certat Marica şi Torje arată spectaculos
Prosport.ro
FOTO. Iulia Pârlea, în costum de baie pe plaja din Grecia. Prezentatoarea TV pentru care...
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar...
Care este cel mai neplăcut oraș din România? Locurile care au fost făcute praf de români: „O bodegă dată cu sclipici”
Click.ro
Care este cel mai neplăcut oraș din România? Locurile care au fost făcute praf de...
„Ne pregătim cu toții pentru război”: Președintele Belarusului, Aleksandr Lukașenko, ordonă o mobilizare prin rotație
Digi 24
„Ne pregătim cu toții pentru război”: Președintele Belarusului, Aleksandr Lukașenko, ordonă o mobilizare prin rotație
Eroul lui Alex. Mărturia lui Mihail Soare, salvatorul care l-a zărit pe copil cu coada ochiului, din elicopter: Nici nu putea să plângă
Digi24
Eroul lui Alex. Mărturia lui Mihail Soare, salvatorul care l-a zărit pe copil cu coada...
FOTO: Cum arată tancul românesc echipat cu o cușcă anti-dronă
Promotor.ro
FOTO: Cum arată tancul românesc echipat cu o cușcă anti-dronă
BANCUL ZILEI. BULĂ: - Vreau să fac schimbul de ulei. Mecanicul: - Ce maşină e?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: - Vreau să fac schimbul de ulei. Mecanicul: - Ce maşină e?
Barca militară „de nescufundat” făcută în România cu licență din UCraina
go4it.ro
Barca militară „de nescufundat” făcută în România cu licență din UCraina
Canadienii pregătesc un nou telescop spațial! Ce va căuta?
Descopera.ro
Canadienii pregătesc un nou telescop spațial! Ce va căuta?
Vești proaste pentru fanii Nintendo
Go4Games
Vești proaste pentru fanii Nintendo
Partenera de viață a președintelui Nicușor Dan, Mirabela Grădinaru, a primit-o la Cotroceni pe soţia lui Zelenski, Olena
Gandul.ro
Partenera de viață a președintelui Nicușor Dan, Mirabela Grădinaru, a primit-o la Cotroceni pe soţia...
ULTIMA ORĂ
Descoperire revoluționară în China: Oamenii de știință au creat plasticul care se autodistruge
Descoperire revoluționară în China: Oamenii de știință au creat plasticul care se autodistruge
„Simt că toate dorințele mele se împlinesc!” Creatoarea de bijuterii care a cucerit Hollywood-ul, ...
„Simt că toate dorințele mele se împlinesc!” Creatoarea de bijuterii care a cucerit Hollywood-ul, însărcinată la aproape 50 de ani
Doliu în lumea sportului! Jucătorul NBA a murit la 47 de ani
Doliu în lumea sportului! Jucătorul NBA a murit la 47 de ani
Cât de periculos e Hantavirusul, de fapt. Monica Pop rupe tăcerea: ”Să nu vă bazați pe niciun ...
Cât de periculos e Hantavirusul, de fapt. Monica Pop rupe tăcerea: ”Să nu vă bazați pe niciun fel de comunicări decât de la medici specialiști”
Alimentul care te scapă de gastrită și ulcer, potrivit dr. nutriționist Mihaela Bilic: ”Face bine ...
Alimentul care te scapă de gastrită și ulcer, potrivit dr. nutriționist Mihaela Bilic: ”Face bine și la siluetă!”
Un cuplu a cumpărat o fermă în Franța cu aproximativ 80.000 de euro. Cât i-a costat renovarea, de ...
Un cuplu a cumpărat o fermă în Franța cu aproximativ 80.000 de euro. Cât i-a costat renovarea, de fapt
Vezi toate știrile