Doliu în lumea sportului! Jucătorul NBA a murit la 47 de ani

Jason Collins, primul jucător NBA care a recunoscut că este homosexual a murit la 47 de ani. Declarația cu privire la orientarea sa sexuală a fost făcută în anul 2013. Decesul său a venit în urma unei lupte grele cu o boală incurabilă.

Jason Collins a fost unul dintre cei mai apreciați baschetbaliști din America și nu numai. Acesta a devenit și mai cunoscut în anul 2013, atunci când a recunoscut public pentru prima dată că este homosexual. Mai mult decât atât, a fost foarte sincer cu fanii săi, iar la finalul anului 2025 a mărturisit că a fost diagnosticat cu o tumoare cerebrală inoperabilă.

Jason Collins a murit la 47 de ani

Vestea că Jason Collins a murit la vârsta de 47 de ani a șocat pe toată lumea. Acesta a devenit cunoscut și a fost apreciat pentru curajul de a-și exprima orientarea sexuală. În luna decembrie a anului trecut, baschetbalistul american a dezvăluit că a fost diagnosticat cu o tumoare cerebrală inoperabilă.

Cancerul meu este inoperabil. Prognosticul mediu este de șase săptămâni până la trei luni de viață. Dacă acesta este timpul care mi-a mai rămas, îl voi folosi pentru a testa tratamente care ar putea deveni într-o zi standard. Nu mi-e frică, am jucat împotriva lui Shaq, a povestit el în acea perioadă.

Anunțul despre moartea lui Jason a fost făcut de familia acestuia. Mesajul emoționant arată recunoștința pe care o are familia față bărbat, dar și dorul care deja îi apasă.

Cu inimile grele, anunțăm trecerea în neființă a lui Jason Collins, iubitul nostru soț, fiu, frate și unchi, după o luptă curajoasă cu glioblastomul. Jason a schimbat viețile atâtor oameni în moduri neașteptate și a fost o inspirație pentru toți cei care l-au cunoscut și cei care l-au admirat de departe. Suntem recunoscători pentru revărsarea de dragoste și rugăciuni din ultimele opt luni și pentru îngrijirea medicală excepțională pe care Jason a primit-o de la medici și asistente. Familiei noastre îi va fi dor de el, a spus familia lui Jason.

Cine a fost Jason Collins

Jason Collins a avut o carieră impresionantă în lumea sportului. În anul 2014 s-a retras, după o activitate de 13 ani. El a jucat la diverse echipe cunosute precum New Jersey Nets, Memphis, Minnesota, Atlanta, Boston, Washington și Brooklyn.

