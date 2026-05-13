„Simt că toate dorințele mele se împlinesc!” Creatoarea de bijuterii care a cucerit Hollywood-ul, însărcinată la aproape 50 de ani

Creatoarea de bijuterii Jennifer Meyer se pregătește să devină mamă pentru a treia oară, la vârsta de 49 de ani. Vedeta, cunoscută și pentru relația pe care a avut-o cu actorul Tobey Maguire, a vorbit deschis despre sarcina care i-a schimbat complet viața și despre perioada pe care o descrie drept „o experiență de basm”.

Potrivit revistei People, Jennifer Meyer urmează să aducă pe lume primul copil alături de logodnicul său, Geoffrey Ogunlesi.

Jennifer Meyer este însărcinată

Jennifer Meyer, care mai are doi copii din mariajul cu Tobey Maguire – Ruby, în vârstă de 19 ani, și Otis, de 17 ani, spune că vestea noii sarcini a făcut-o să se simtă „ca un copil în dimineața de Crăciun”. Aceasta a povestit:

„Mă simt ca un copil care știe deja că va primi cadoul mult visat și doar așteaptă momentul.”

Vedeta a anunțat că este însărcinată pentru a treia oară și recunoaște că experiența unei sarcini la aproape 50 de ani este complet diferită. Jennifer explică:

„Este o lume cu totul nouă. Eram mult mai tânără când i-am avut pe primii doi copii și eram printre primele prietene care rămâneau însărcinate. Acum știu exact la ce să mă aștept”,

Deși admite că sarcina este „mai obositoare” la această vârstă, designerul spune că se simte excelent și că totul a decurs foarte bine:

„Mă simt minunat. Mulțumesc lui Dumnezeu, am avut o sarcină foarte frumoasă.”

Relația cu Geoffrey Ogunlesi

Jennifer Meyer spune că unul dintre cele mai emoționante momente a fost acela în care i-a dat vestea logodnicului său, Geoffrey Ogunlesi. Vedeta a mărturisit:

„Faptul că pot trăi asta din nou, în acest moment al vieții mele, alături de omul pe care îl iubesc atât de mult, este ceva extraordinar.”

Totodată, aceasta a recunoscut că a avut și temeri din cauza vârstei:

„Nu mai am 25 de ani, așa că am fost precaută. Dar Geoff este genul de om extrem de pozitiv, care crede că totul se va rezolva mereu”.

Legătura specială cu Tobey Maguire

Jennifer Meyer a vorbit și despre relația excelentă pe care o are în continuare cu fostul soț, actorul Tobey Maguire, celebru pentru rolul Spider-Man. Cei doi au rămas foarte apropiați după despărțire și continuă să petreacă împreună toate sărbătorile și aniversările de familie. Jennifer a povestit:

„Tobey este unul dintre cei mai extraordinari oameni pe care îi cunosc. Este un tată incredibil și un fost soț extraordinar. Geoff îl adoră, iar Tobey îl place foarte mult pe Geoff. Totul funcționează perfect.”

Copiii ei sunt entuziasmați de noul membru al familiei

Ruby și Otis au reacționat cu entuziasm atunci când au aflat că vor avea o surioară, după cum a povestit Jennifer:

„Au fost foarte drăguți și sunt foarte fericiți. Dar, în același timp, sunt adolescenți și sunt concentrați pe propriile lor vieți.”

Vedeta spune că această experiență este diferită și pentru că acum a învățat să accepte ajutorul celor din jur:

„La primii copii voiam să fac totul singură. Nu ceream ajutor niciodată. Acum am învățat că este în regulă să ceri ajutor și să nu încerci să fii superwoman în fiecare clipă.”

Jennifer Meyer urmează să nască o fetiță chiar în perioada în care fiica ei cea mare se întoarce acasă după primul an de facultate:

„Nu există nimic ce iubesc mai mult decât o casă plină de oameni. Simt că această fetiță va fi adorată de toată lumea.”

Sarcina i-a influențat și creațiile de bijuterii

Designerul recunoaște că această nouă etapă din viață i-a influențat și colecțiile de bijuterii. Jennifer Meyer spune că a revenit la creații personalizate, cu inițiale și simboluri dedicate mamelor și familiilor:

„Mă simt foarte creativă în perioada asta. Nu cred că există mamă care să spună că nu îi place să primească bijuterii de Ziua Mamei”, a glumit vedeta.

La final, Jennifer Meyer a descris actuala etapă din viața sa drept una incredibilă:

„Poate sună banal, dar simt că trăiesc un basm. Parcă toate dorințele mele devin realitate.”

CITEȘTE ȘI:

Boxeurul celebru și partenera lui de la Insula Iubirii trăiesc emoții uriașe înainte de venirea pe lume a celui de-al doilea copil

Ce face Laura Cosoi pentru a se relaxa pe perioada sarcinii. Activitatea a devenit o rutină în viața vedetei