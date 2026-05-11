Ce face Laura Cosoi pentru a se relaxa pe perioada sarcinii. Activitatea a devenit o rutină în viața vedetei

Laura Cosoi este însărcinată pentru a cincea oară. Timpul se scurge și în următoarea perioadă va aduce pe lume o fetiță. Pentru a profita de ultimele momente cu burtică, actrița se relaxează cât de mult poate. De aceea, în rutina ei a introdus o activitate uimitoare.

Laura Cosoi este una dintre cele mai îndrăgite prezentatoare TV și actrițe din România. Aceasta traversează una dintre cele mai frumoase perioade din viața ei și asta pentru că este însărcinată pentru a cincea oară. Vedeta va deveni din nou mămică de fetiță și așteaptă cu nerăbdare. Cu toate acestea, profită la maximum de ultimele momente cu burtica, așadar a introdus o activitate relaxantă în rutina sa. Mai exact, săptămânal se lasă pe mâna maseuzelor.

Ce face Laura Cosoi pentru a se relaxa

Nașterea celei de-a cincea fetițe a Laurei Cosoi se apropie cu pași repezi. Actrița și soțul ei Cosmin au o familie numeroasă și mai au patru fete. Anunțul despre sarcină a fost surprinzător pentru ea, dar și pentru fanii ei. De asemenea, ea a împărtășit fiecare moment bun sau mai puțin bun din această perioadă. Din acest motiv, a ținut să împărtășească cu urmăritorii ei și activitatea pe care o are în fiecare săptămână și îi aduce o clipă de relaxare. Vedeta a explicat că se duce la masaj și recunoaște că a devenit partea preferată din săptămână.

Masajul prenatal a devenit momentul meu preferat din săptămână. O oră în care corpul se relaxează, mintea tace puțin, iar eu îmi dau voie să mă opresc și să am grijă de mine. În perioada asta, când totul se schimbă și fiecare zi vine cu alt ritm, realizez cât de important este să îți acorzi timp. Timp pentru tine. Pentru respirație. Pentru liniște. Pentru starea aceea de bine pe care o simți până acasă, a povestit Laura Cosoi.

Vezi această postare pe Instagram O postare distribuită de lauracosoi (@lauracosoi)



În plus, aceasta a explicat și care sunt beneficiile masajului. Laura a declarat că ajută la reducerea tensiunii, la reducerea durerilor de spate și nu numai.

Pe lângă relaxare, masajul prenatal chiar ajută: reduce tensiunea, durerile de spate, umflăturile și îți lasă senzația aceea că ai mai multă energie și mai multă blândețe pentru tine. Ce bine că nu trebuie să merg până în Asia pentru un masaj terapeutic «ca la mama lui acasă», a spus vedeta pe rețelele de socializare.

VEZI ȘI: A cincea fetiță, confirmată oficial! Ce pofte a avut Laura Cosoi și secretul care menține echilibrul în familie

Unde și cu cine petrece Laura Cosoi de 1 Mai! Lista vedetelor din gașcă a fost dezvăluită