Povestea din spatele colierului lui Cătălin Zmărăndescu. De ce nu se desparte niciodată de el

Cătălin Zmărăndescu a trecut prin multe momente dificile de-a lungul anilor. Chiar dacă nu a vorbit niciodată despre cea mai grea perioadă, fostul concurent de la Power Couple face dezvăluiri uluitoare despre colierul pe care îl poartă mereu la gât și semnificația acestuia.

Deși este un luptător și un bărbat în adevăratul sens al cuvântului, Cătălin Zmărăndescu a demonstrat de fiecare dată când a avut ocazia că este un om care pune mereu suflet și trăiește fiecare clipă cu emoții intense. Fanii au observat că poartă la gât un colier negru, de care nu se desparte niciodată. Până acum nu a vorbit despre semnificația din spate, însă bărbatul a fost invitat în cadrul emisiunii Furnicuțele, prezentată de Denise Rifai, acolo unde și-a deschis sufletul și a vorbit despre cele mai grele momente și de ce poartă colierul neîncetat.

De ce poartă neîncetat Cătălin Zmărăndescu colierul negru la gât

Indiferent de ținuta pe care o poartă, fostul participant al emisiunii Power Couple poartă un colier negru la gât. Bijuteria este destul de voluminoasă și nu poate trece neobservată. Aceasta a devenit parte din viața luptătorului, mai ales că nu este purtată la întâmplare. Are o semnificație aparte și chiar dacă până acum nu a dezvăluit-o, în cadrul unui show la care a fost invitat a povestit că l-a primit într-o perioadă dificilă din viața sa. Mai concret, atunci când i-a fost înmânată, aflase că suferă de o boală grea, iar fiecare nod pe care îl are semnifică rugăciunea inimii.

În urmă cu câțiva ani de zile am găsit drumul către credință și către Dumnezeu. Un călugăr pusnic, cred că vreo șase ore am stat de vorbă, mi-a împletit acest colier, fiecare nod este împletit de nouă ori. Se spune că diavolul nu poate să desfacă nodul, este spus cu rugăciune tot timpul, cu rugăciunea inimii. De atunci nu l-am mai dat jos, îl port tot timpul, a declarat Cătălin Zmărăndescu.

Mai mult, sportivul a spus și cu ce s-a confruntat. În urmă cu mai mulți ani, bărbatul a observat o pată pe femur, așa că a decis să meargă la medic. Acolo i-au confirmat că este vorba despre o boală benignă. Chiar dacă viața sa nu a fost pusă în pericol, Cătălin și-a făcut mai multe investigații și a devenit mai atent la sănătatea sa.

La controlul medical au găsit o pată pe femurul piciorului stâng. În urma analizelor s-a dovedit a fi benign, deci nu este vreo problemă momentan. Îl țin sub control, în fiecare an îmi fac analizele, fac RMN, tot ce trebuie, să vedem dacă își schimbă structura, forma, mărimea. În perioada aceea, până am aflat răspunsul de la medici, am fost foarte panicat și singura mea direcție a fost către Dumnezeu, a mai adăugat luptătorul.

