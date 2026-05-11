Acasă » Altceva Podcast » Elena Mateescu anunță urgia care lovește România. Vin ploi puternice, tunete și lapoviță la munte

Elena Mateescu anunță urgia care lovește România. Vin ploi puternice, tunete și lapoviță la munte

De: Denisa Crăciun 11/05/2026 | 20:37
Elena Mateescu anunță urgia care lovește România. Vin ploi puternice, tunete și lapoviță la munte
Elena Mateescu anunță că vine urgia în România
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News Urmărește-ne pe Google News

După câteva zile în care am avut parte de vreme caldă în mai toată țara, lucrurile se schimbă din nou. Elena Mateescu anunță că temperaturile vor scădea considerabil, ploile vor fi prezente în majoritatea regiunilor. De asemenea, a explicat că vor urma episoade de grindină și vijelii. 

Experții în meteorologie anunță că urmează un val de aer rece, ploile și vântul puternic vor fi la ordinea zilei. Primul cod galben va intra în vigoare chiar de marți, 12 mai. Temperaturile vor scădea destul de mult, astfel că în unele zone se vor înregistra maxime de 0 grade Celsius. Mai mult decât atât, în zona montană sunt așteptate precipitații mixte.

Urgia lovește România

Ultimele zile au fost însorite și am avut parte de temperaturi de până la 26 de grade Celsius. Cu toate acestea, soarele nu va mai fi pe cer și asta pentru că se anunță urgia. Elena Mateescu, specialistă în meteorologie anunță că vin ploi puternice ce vor fi însoțite cu descărcări electrice. Vremea se schimbă considerabil încă de marți, 12 mai și va continua până joi, 14 mai. Concret, fenomenele vor fi mai prezente după-amiază și noaptea, iar primul cod galben vizează zonele Banat, Crişana, Maramureş, Oltenia, vestul Transilvaniei, nordul şi vestul Munteniei, dar și la munte.

Fenomenele de instabilitate o să fie de interes din după amiaza, la noapte și toată săptămâna. Având în vedere, de pildă, prima avertizare cod galben de la ora 13 până mâine la 14.00 pentru Banat, Crişana, Maramureş, Oltenia, vestul Transilvaniei, nordul şi vestul Munteniei, munte. Vor fi cantități de apă care, prin acumulare în trei ore, ajung la 15-25 l pe mp, izolat 30-40 l pe mp, a explicat Elena Mateescu.

De asemenea, sunt așteptate intensificări ale vântului, vijelii și rafale de până la 50-70 km/h. La munte, în special vor fi precipitații mixte în noaptea de miercuri spre joi. Valorile termice vor fi cuprinse între 10 și 24 grade Celsius, iar în zonele depresionare minima va fi de 0 grade Celsius.

Vor fi şi intensificări de vânt, vijelii, rafale 50-70 km pe oră. Până joi, la ora 10.00, vorbim și de informare meteorologică ce vizează fenomenele de instabilitate atmosferică, vânt, răcirea vremii, precipitații mixte la munte, în zona înaltă. Dacă azi mai contam pe valori pana la 24-26 de grade, mâine un ecart între 10-24 grade, însă răcirea se simte semnificativ începând de miercuri, când, în toată țara, atât maximele, cât și minimele vor cobori semnificativ la 10-19 grade cu minime 0 grade în depresiuni, maxim 12 grade în restul tarii. La munte, la +1600 m, precipitații mixte în noaptea de miercuri spre joi, a mai spus Elena Mateescu.

VEZI ȘI: Prima zi de caniculă în București. Pe ce dată vin temperaturile insuportabile, potrivit meteorologilor Accuweather

ANM anunță cod galben de furtuni, ploi torenţiale şi descărcări electrice! Vremea se schimbă radical în weekend

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Regula celor 5 „De ce?”. Teodora Mețiu dezvăluie metoda care poate calma conflictele în cuplu: „De multe ori nici nu știm ce ne doare, de fapt”
Altceva Podcast
Regula celor 5 „De ce?”. Teodora Mețiu dezvăluie metoda care poate calma conflictele în cuplu: „De multe ori…
Doliu în lumea muzicii populare! A murit Maria Văduva
Știri
Doliu în lumea muzicii populare! A murit Maria Văduva
Ai cartonașe Pokémon vechi? S-ar putea să deții o mină de aur, dar există și un risc
Mediafax
Ai cartonașe Pokémon vechi? S-ar putea să deții o mină de aur, dar...
Revolta unui liberal: „Pro-europenii sunt adevărații partizani ai intrării României în sfera de influență a Rusiei”
Gandul.ro
Revolta unui liberal: „Pro-europenii sunt adevărații partizani ai intrării României în sfera de...
GALERIE FOTO. Andreea Bălan, apariție îndrăzneață. Cum a venit la filmări soția lui Victor Cornea
Prosport.ro
GALERIE FOTO. Andreea Bălan, apariție îndrăzneață. Cum a venit la filmări soția lui...
Soldați ruși schilodiți în războiul din Ucraina au fost puși să defileze la o paradă de Ziua Victoriei
Adevarul
Soldați ruși schilodiți în războiul din Ucraina au fost puși să defileze la...
Surse: Nicușor Dan cheamă partidele la consultări oficiale. Cele patru scenarii ale președintelui
Digi24
Surse: Nicușor Dan cheamă partidele la consultări oficiale. Cele patru scenarii ale președintelui
Prețurile alimentelor cresc pentru a treia lună consecutiv. Cât e diferența
Mediafax
Prețurile alimentelor cresc pentru a treia lună consecutiv. Cât e diferența
Parteneri
Amalia Năstase, de nerecunoscut după ce s-a îngrășat ENORM! A pierdut lupta cu kilogramele. Cum arată acum
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Amalia Năstase, de nerecunoscut după ce s-a îngrășat ENORM! A pierdut lupta cu kilogramele. Cum...
FOTO. „Cea mai frumoasă femeie de pe planetă”. S-a căsătorit cu Eugenia și a spus-o fără ocolișuri
Prosport.ro
FOTO. „Cea mai frumoasă femeie de pe planetă”. S-a căsătorit cu Eugenia și a spus-o...
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar...
Serialul „de neratat”, de pe Netflix, recomandat de Irina Margareta Nistor, vocea filmelor video din comunism: „E the best!”
Click.ro
Serialul „de neratat”, de pe Netflix, recomandat de Irina Margareta Nistor, vocea filmelor video din...
Explicații pentru saltul „ratat” cu parașuta. Greșeala făcută de sportivul care a sărit pentru prima dată de la 1.200 de metri
Digi 24
Explicații pentru saltul „ratat” cu parașuta. Greșeala făcută de sportivul care a sărit pentru prima...
PNL somează PSD să pună capăt crizei politice. Reacția lui Sorin Grindeanu
Digi24
PNL somează PSD să pună capăt crizei politice. Reacția lui Sorin Grindeanu
Greșeala pe care o fac mulți când aleg un autovehicul
Promotor.ro
Greșeala pe care o fac mulți când aleg un autovehicul
BANCUL ZILEI. ION: – Măria mea se tăvălea cu un tip în patul nostru matrimonial
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. ION: – Măria mea se tăvălea cu un tip în patul nostru matrimonial
Un nou ocean apare pe Pământ. Un continent se rupe accelerat în două
go4it.ro
Un nou ocean apare pe Pământ. Un continent se rupe accelerat în două
De ce nu am găsit încă extratereștri? Paradoxul care îi pune în dificultate pe cercetători
Descopera.ro
De ce nu am găsit încă extratereștri? Paradoxul care îi pune în dificultate pe cercetători
Vești proaste pentru fanii Nintendo
Go4Games
Vești proaste pentru fanii Nintendo
Revolta unui liberal: „Pro-europenii sunt adevărații partizani ai intrării României în sfera de influență a Rusiei”
Gandul.ro
Revolta unui liberal: „Pro-europenii sunt adevărații partizani ai intrării României în sfera de influență a...
ULTIMA ORĂ
„Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe marți, 12 mai, de la ora 15.00, live pe Gândul. Invitat: ...
„Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe marți, 12 mai, de la ora 15.00, live pe Gândul. Invitat: Răzvan Savaliuc
Prețuri uluitoare în magazinele din Olanda. Ce a cumpărat un bărbat cu doar 27 de euro
Prețuri uluitoare în magazinele din Olanda. Ce a cumpărat un bărbat cu doar 27 de euro
Momente dificile în familia lui Dani Oțil. Gabriela a spus ce se întâmplă cu fiul lor, Tiago
Momente dificile în familia lui Dani Oțil. Gabriela a spus ce se întâmplă cu fiul lor, Tiago
Lora și Ionuț Ghenu divorțează? Cântăreața a fost singură la nunta Andreei Bălan cu Victor Cornea
Lora și Ionuț Ghenu divorțează? Cântăreața a fost singură la nunta Andreei Bălan cu Victor Cornea
Mara Bănică a învins-o în instanță pe Oana Zăvoranu. “Querida” e bună de plată!
Mara Bănică a învins-o în instanță pe Oana Zăvoranu. “Querida” e bună de plată!
Programul Litoralul pentru toți a început. Cât costă cea mai ieftină cazare
Programul Litoralul pentru toți a început. Cât costă cea mai ieftină cazare
Vezi toate știrile