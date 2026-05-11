Elena Mateescu anunță urgia care lovește România. Vin ploi puternice, tunete și lapoviță la munte

După câteva zile în care am avut parte de vreme caldă în mai toată țara, lucrurile se schimbă din nou. Elena Mateescu anunță că temperaturile vor scădea considerabil, ploile vor fi prezente în majoritatea regiunilor. De asemenea, a explicat că vor urma episoade de grindină și vijelii.

Experții în meteorologie anunță că urmează un val de aer rece, ploile și vântul puternic vor fi la ordinea zilei. Primul cod galben va intra în vigoare chiar de marți, 12 mai. Temperaturile vor scădea destul de mult, astfel că în unele zone se vor înregistra maxime de 0 grade Celsius. Mai mult decât atât, în zona montană sunt așteptate precipitații mixte.

Urgia lovește România

Ultimele zile au fost însorite și am avut parte de temperaturi de până la 26 de grade Celsius. Cu toate acestea, soarele nu va mai fi pe cer și asta pentru că se anunță urgia. Elena Mateescu, specialistă în meteorologie anunță că vin ploi puternice ce vor fi însoțite cu descărcări electrice. Vremea se schimbă considerabil încă de marți, 12 mai și va continua până joi, 14 mai. Concret, fenomenele vor fi mai prezente după-amiază și noaptea, iar primul cod galben vizează zonele Banat, Crişana, Maramureş, Oltenia, vestul Transilvaniei, nordul şi vestul Munteniei, dar și la munte.

Fenomenele de instabilitate o să fie de interes din după amiaza, la noapte și toată săptămâna. Având în vedere, de pildă, prima avertizare cod galben de la ora 13 până mâine la 14.00 pentru Banat, Crişana, Maramureş, Oltenia, vestul Transilvaniei, nordul şi vestul Munteniei, munte. Vor fi cantități de apă care, prin acumulare în trei ore, ajung la 15-25 l pe mp, izolat 30-40 l pe mp, a explicat Elena Mateescu.

De asemenea, sunt așteptate intensificări ale vântului, vijelii și rafale de până la 50-70 km/h. La munte, în special vor fi precipitații mixte în noaptea de miercuri spre joi. Valorile termice vor fi cuprinse între 10 și 24 grade Celsius, iar în zonele depresionare minima va fi de 0 grade Celsius.

Vor fi şi intensificări de vânt, vijelii, rafale 50-70 km pe oră. Până joi, la ora 10.00, vorbim și de informare meteorologică ce vizează fenomenele de instabilitate atmosferică, vânt, răcirea vremii, precipitații mixte la munte, în zona înaltă. Dacă azi mai contam pe valori pana la 24-26 de grade, mâine un ecart între 10-24 grade, însă răcirea se simte semnificativ începând de miercuri, când, în toată țara, atât maximele, cât și minimele vor cobori semnificativ la 10-19 grade cu minime 0 grade în depresiuni, maxim 12 grade în restul tarii. La munte, la +1600 m, precipitații mixte în noaptea de miercuri spre joi, a mai spus Elena Mateescu.

