Prețuri uluitoare în magazinele din Olanda. Ce a cumpărat un bărbat cu doar 27 de euro

Prețurile din supermarketuri îi uimesc în continuare pe europeni. De această dată, un german a ajuns în Olanda și a fost uluit atunci când a văzut câte produse a cumpărat și cât a trebuit să scoată din buzunar pentru ele. El a făcut o comparație directă cu prețurile din Germania.

Un german a devenit viral pe rețelele de socializare după ce a povestit ce produse a cumpărat din Olanda și a spus cât a plătit pentru ele. El susține că prețurile din supermarketurile olandezilor sunt de trei ori mai mici față de cele din țara sa. Pentru un coș plin de cumpărături, Danny Krohn a scos din buzunar doar 27 de euro.

Ce a cumpărat germanul cu doar 27 de euro

Danny Krohn, un bărbat în vârstă de 53 de ani, stabilit în Germania, spune că merge adesea în Olanda pentru a-și face cumpărăturile. De această dată, a decis să spună totul în mediul online, așa că a prezentat coșul său de cumpărături. Pentru toate alimentele achiziționate el a plătit nici mai mult, nici mai puțin de 27,90 de euro. De exemplu, compotul de mere a costat 31 de cenți, mazărea cu morcovi 35 de cenți, iar varza roșie 44 de cenți.

El spune că diferențele de preț între cele două țări sunt uriașe și că tarifele mai reduse din Olanda merită drumul pe care îl parcurge.

Și în Germania totul a devenit considerabil mai scump. Toată lumea vrea să economisească bani, iar acolo, unele produse sunt de fapt de trei ori mai ieftine.Olanda este relaxată. Oamenii sunt mult mai prietenoși decât în Germania. Îmi plăcea să vin aici cu părinții mei încă din copilărie, a explicat germanul.

De asemenea, bărbatul a oferit și câteva exemple concrete. Danny spune că cireșele în Olanda costă 1,29 euro, în timp ce în țara sa natală pot ajunge și la 3,70 euro. Mai mult, el precizează că unul dintre produsele sale preferate este celebrul frikandel olandez, un preparat tradițional pe care îl cumpără de fiecare dată în cantități mai mari.

Luați cireșele. În Germania, plătesc 3,70 euro pe un borcan. Aici? 1,29 euro. Acasă, cumperi acele cutii mici de șase sau opt cu cinci sau șase euro. În Olanda, iau o pungă de douăzeci cu 3,65 euro. Asta înseamnă afaceri, nu?, a mai declarat Danny Krohn.

