Ce a putut să cumpere o româncă cu 250 de lei într-un supermarket din China. Experimentul a devenit viral

Sunny locuiește de peste 5 ani în Hong Kong alături de soțul ei. Pe rețelele de socializare, românca împărtășește o parte din experiențele trăite acolo, iar recent le-a arătat prietenilor virtuali ce a cumpărat cu 250 de lei dintr-un supermarket local. A umplut un coș întreg cu produse alimentare.

Pentru a face o comparație între prețul produselor alimentare din România și China, Sunny și-a planificat un buget de 250 de lei și a mers la cumpărături. Pe o rețea de socializare, românca le-a oferit prietenilor virtuali o dovadă clară a diferențelor de preț dintre piața asiatică și cea din țară.

Ce poți cumpăra cu 250 de lei dintr-un supermarket din China

Deși locuiește în Hong Kong, românca a decis să cheltuie cei 250 de lei într-un supermarket din China Continentală. Deși ambele fac parte din aceeași țară, Hong Kong-ul este destul de diferit de China Continentală – în special din punct de vedere culinar. De asemenea, experiența cumpărăturilor este unică și diferită. Hong Kong este renumit pentru amestecul său de lux și piețe stradale, în timp ce China Continentală cultura tradițională.

Printre produsele cumpărate de româncă se numără mai multe sortimente de lactate. În Hong Kong, lactatele sunt foarte scumpe, în timp ce în China Continetală prețurile pentru această categorie de produse sunt mai mult decât decente, legume, flori, patiserie și un tort de 4 kilograme.

”Haideți să vedeți ce puteți cumpăra cu 250 de lei de aici. Avem 1 kg de mozzarela, două sortimente de brânză, ardei iute. Avem niște covrigei foarte buni, care au băgat pe toată lumea în „boală”. De fiecare dată când îi încălzesc toată lumea întreabă ce miroase atât de bine. Am mai cumpărat niște ciuperci albe (15 lei pentru 500 g), un buchet de floricele și un tort de 4 kilograme. Am dat 99 de yuani, aproximativ 65 de lei. Pe toate produsele acestea am dat în jur de 250 de lei”, a spus Sunny.

