Cumpărături „de calitate” sau autoamăgire costisitoare? Noul trend care ne face să scoatem banii din portofel cu sufletul împăcat

Isabel Cristo, jurnalistă la New York Times, povestește cum a încercat să împace pasiunea pentru cumpărături cu dorința de a fi o consumatoare responsabilă. De la „slow fashion”, la shopping cu conștiința împăcată, ea descoperă că obsesia de a cumpăra nu dispare, ci doar primește o justificare mai elegantă.
Cristo recunoaște, îi place să cumpere lucruri frumoase, dar știe și cât de mult afectează asta planeta și lucrătorii din industria modei. De ani de zile a încercat să reducă impactul negativ cumpărând aproape doar din magazine second-hand — o soluție mai ieftină și mai „corectă”, care îi permitea să experimenteze fără să se simtă vinovată. Dacă lua o bluză care nu-i venea bine, o putea readuce în circuit fără să ajungă la gunoi.
Dar odată cu explozia pieței vintage, prețurile au crescut, magazinele s-au umplut de haine ieftine deja uzate, iar piesele cu adevărat valoroase dispăreau imediat. Așa că nevoia de cumpărături revenise, dar vechea metodă nu o mai ajuta.
Apoi a apărut un refugiu: calitatea. Influenceri, creatori de conținut și stiliste vorbeau despre „piese bine făcute”, materiale superioare și croieli care „durează o viață”. Isabel a început să cumpere pulovere Ralph Lauren, cămăși Armani și articole de la mici designeri independenți, fiind convinsă că investește în lucruri care vor rezista în timp. Dar în realitate, nu a cumpărat mai puțin. Doar a schimbat stilul de a face cumpărături și a găsit o justificare morală.
Conceptul de „calitate” a devenit o emblemă a bunului gust, un mod de a arăta că înțelegi impactul industriei, că refuzi ritmul nebun al trendurilor și că preferi durabilitatea în locul haosului fast fashion.
Dar între timp, ceva s-a schimbat. Poți cumpăra produse slabe calitativ indiferent de preț, inclusiv la prețuri de lux. Brandurile mari reduc standardele pentru a menține profitul, iar clienții încep să observe. Un exemplu devenit viral a fost cel al modelului Wisdom Kaye, care a arătat cum două piese Miu Miu, cumpărate cu mii de dolari, s-au rupt aproape imediat. Filmarea a făcut înconjurul lumii.
Internetul s-a transformat rapid într-un centru de control al calității: influenceri care explică diferențele dintre cusături, croieli, materiale sau care disecă genți scumpe pentru a vedea din ce sunt făcute de fapt. Pentru pasionați, hainele nu sunt doar haine — sunt texte pline de coduri. Iar „calitatea” devine un nou alfabet.
La fel ca mișcarea slow food, și ideea de slow fashion riscă să transforme o intenție bună într-un lux inaccesibil pentru cei mai mulți. Etica devine privilegiu, iar „calitatea” un stindard moral.
Cristo ajunge la o concluzie sinceră. Conceptul în sine e bun, dar adesea e doar o poveste frumoasă care ne permite să cumpărăm la fel de mult, doar că fără sentimentul de vinovăție. Pentru că, în realitate, nimeni nu are nevoie de încă o pereche de pantaloni perfecți „care țin o viață”. Însă uneori, când umpli un loc gol din dulap, ai senzația că umpli un gol din suflet.
CITEȘTE ȘI:
Motivul real pentru care Brooklyn Beckham și-a blocat părinții pe Instagram. O persoană apropiată a dezvăluit totul
Actorul de la Hollywood, care a ajuns să trăiască pe străzi, a fost cazat la hotel de un coleg de breaslă. Ce a urmat depășește orice imaginație