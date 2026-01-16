Cât te costă să faci o ciorbă de perișoare pentru șase persoane. Calcului complet al ingredientelor

Dacă vrei să aduci gustul tradițional al copilăriei pe masa ta, ciorba de perișoare este alegerea perfectă. În plus, prepararea este ușoară și accesibilă, cu ingrediente pe care le găsești cu ușurință, însă și costul lor este important, afirmă CSID. Astfel tu vei știi exact cât vei cheltui pentru a aduce această delicatesă pe masa ta.

Ciorba de perișoare este foarte populară printre români și există numerose rețete pentru prepararea sa. Pentru ca rezultatul să fie unul delicios, ai nevoie de câteva ingrediente esențiale, iar prețul lor contează atunci când îți planifici lista de cumpărături

Carne tocată de pui

Ceapă

Ouă

Morcovi

Țelină

Păstârnac

Ardei gras

Orez pentru perișoare

Smântână

Sare și piper

Ulei

Condimente

Verdeață (pătrunjel, leuștean)

Zeamă de lămâie sau borș

Află aici ccât te costă să faci o ciorbă de perișoare.