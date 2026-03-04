Prongnoza meteo azi, 4 martie 2026. Nori și răcire în Moldova, temperaturi mai ridicate în sudul țării

Prognoza meteo azi, 4 martie 2026. În ansamblu, ziua aduce o vreme relativ stabilă în România, tipică începutului de primăvară. Temperaturile vor varia între 9 și 14 grade Celsius în timpul zilei, iar nopțile vor rămâne răcoroase, cu valori între -1 și 5 grade. Cerul va fi în mare parte variabil, iar precipitațiile vor fi puține. Sudul și vestul țării vor avea cele mai ridicate temperaturi, în timp ce zonele centrale și nord-estice vor rămâne ușor mai răcoroase.

Vremea în România – prognoza meteo pentru mâine

Vremea în România va fi în general stabilă, cu temperaturi apropiate de normalul perioadei pentru începutul lunii martie. Cerul va fi variabil în majoritatea regiunilor, cu înnorări trecătoare, iar precipitațiile vor fi puține și izolate. Temperaturile maxime vor fi cuprinse în general între 9 și 14 grade Celsius, iar minimele nocturne vor coborî spre -1 și 5 grade, în funcție de regiune. Vântul va sufla slab până la moderat, cu unele intensificări locale în zonele montane și pe litoral.

Vremea pe regiuni

Nordul și vestul țării

În Maramureș, Crișana și Banat, vremea va fi relativ blândă pentru această perioadă. Cerul va fi variabil, cu înnorări temporare pe parcursul zilei. Temperaturile maxime vor ajunge la 11–13°C, iar minimele din timpul nopții se vor situa între 2 și 4°C. Vântul va sufla slab, cu unele intensificări izolate.

Sudul și sud-estul

În Muntenia și sud-estul țării, vremea va fi ușor mai caldă decât în alte regiuni. Maximele vor urca până la 12–14°C, iar temperaturile minime vor fi cuprinse între 2 și 5°C. Cerul va fi variabil, cu perioade însorite mai ales în prima parte a zilei.

Oltenia și sud-vestul țării

În Oltenia și sud-vest, vremea se va menține plăcută pentru această perioadă a anului. Temperaturile maxime vor ajunge la 13–14°C, iar minimele nocturne vor coborî spre 3–5°C. Cerul va fi parțial noros, iar vântul va sufla slab până la moderat.

Estul și nord-estul țării

În Moldova și în zonele din nord-est, temperaturile vor fi ușor mai scăzute. Maximele vor ajunge la 9–11°C, iar minimele vor coborî spre 0–2°C. Cerul va fi variabil, cu posibile înnorări temporare pe parcursul zilei.

Centrul țării și zona Carpaților

În Transilvania și în zonele montane, vremea va fi mai răcoroasă dimineața și noaptea. Maximele vor ajunge la 8–11°C, iar minimele pot coborî până la -1…1°C. În zonele montane, cerul va fi temporar noros, iar vântul poate sufla moderat.

Dobrogea și zona Mării Negre

În Dobrogea și pe litoralul Mării Negre, temperaturile vor fi moderate datorită influenței maritime. Maximele vor ajunge la 10–12°C, iar minimele vor fi cuprinse între 3 și 5°C. Cerul va fi variabil, iar vântul poate avea unele intensificări pe litoral.

Vremea în Capitală

În București, vremea se anunță relativ plăcută pentru începutul lunii martie. Cerul va fi variabil, cu unele înnorări trecătoare în cursul zilei. Temperatura maximă va ajunge la aproximativ 12–13°C, iar minima nopții va coborî spre 2–3°C. Vântul va sufla slab până la moderat.

Vremea în marile orașe

Cluj-Napoca

În Cluj-Napoca, ziua va începe cu temperaturi scăzute, în jur de 1–2°C, însă valorile termice vor crește treptat până la 10–11°C după-amiaza. Cerul va fi variabil, cu perioade însorite. Spre seară, temperaturile vor coborî din nou, iar noaptea se vor apropia de 1°C.

Timișoara

La Timișoara, vremea va fi relativ blândă. Temperaturile vor urca până la 12–13°C în cursul zilei, în timp ce noaptea se vor situa în jurul valorii de 3–4°C. Cerul va fi variabil, cu perioade însorite mai ales în prima parte a zilei.

Iași

În Iași, ziua va fi ușor mai răcoroasă comparativ cu vestul țării. Maxima va ajunge la aproximativ 9–10°C, iar minima nopții va coborî spre 1–2°C. Cerul va fi variabil, cu înnorări temporare.

Craiova

La Craiova se anunță una dintre cele mai calde zile dintre marile orașe. Temperaturile vor ajunge la 13–14°C în timpul zilei, iar pe timpul nopții vor coborî la 3–4°C. Cerul va fi variabil, iar vântul va sufla slab.

Constanța

În Constanța, vremea va fi moderată datorită influenței Mării Negre. Maxima zilei va fi de aproximativ 10–11°C, iar minima nopții de 4–5°C. Cerul va fi variabil, iar vântul poate sufla moderat pe litoral.

Brașov

La Brașov, temperaturile vor fi mai scăzute dimineața și noaptea. Maxima zilei va ajunge la 8–9°C, iar minima va coborî spre -1…0°C. Cerul va fi variabil, cu perioade de soare în cursul zilei.

CITEȘTE ȘI: Pe ce dată se întoarce iarna în București. Meteorologii Accuweather anunță noi ninsori și temperaturi negative în Capitală

Se schimbă vremea în România. Prognoza meteo pentru intervalul 2-15 martie