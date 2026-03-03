Pe ce dată se întoarce iarna în București. Meteorologii Accuweather anunță noi ninsori și temperaturi negative în Capitală

Primăvara a începu oficial, însă vremea de afară nu prea arată asta. Primele zile din luna martie au venit cu o vreme destul de rece. Iar meteorologii anunță că iarna nu s-a terminat în totalitate. Ninsorile și temperaturile negative se întorc în unele zone din țară. Pe ce dată se întoarce iarna în București?

Prima parte a lunii martie aduce temperaturi mai ridicate decât media obișnuită pentru această perioadă, iar precipitațiile vor fi puține. Vorbim de o vreme stabilă, cer senin în multe regiuni și ploi doar izolate, trecătoare – mai ales în zonele joase. Însă, această lună este una capricioasă.

Pe ce dată se întoarce iarna în București

Pentru prima parte a lunii martie maximele se vor situa, în marea lor majoritate, între 10 și 17 grade Celsius, în timp ce minimele vor coborâ în general între -6 și 4 grade. Însă, ulterior, meteorologii Accuweather anunță că urmează ultimul episod de iarnă.

Mai exact, la mijlocul lunii martie se pare că iarna se reîntoarce, iar meteorologii Accuweather anunță noi ninsori și temperaturi negative în Capitală. Ultima ninsoare din acest an o să vină în zilele de 15 și 16 martie. În acest interval, valorile termice scad simțitor, apar precipitațiile, iar în București va ninge.

Această schimbare ar putea fi asociată cu apariția unor perturbații ciclonice – fie de origine atlantică (islandeză), fie mediteraneană – sau cu pătrunderi de aer rece din nordul Europei.

„Bineînțeles că episoadele de vreme severă care pot apărea ulterior (cantități importante de apă, intensificări puternice ale vântului, răciri bruște, ninsori sau chiar viscole), a căror durată de manifestare este foarte mică, nu pot fi anticipate decât cu câteva zile înainte de producere, adică cu prognoza pe scurtă durată. Alte fenomene ce pot crea probleme în sezonul de tranziție în România ar fi avalanșele de la munte, mai ales atunci când avem straturi consistente de zăpadă, depuse succesiv de-a lungul iernii și care devin instabile sau inundațiile, atunci când încălzirea vremii se suprapune cu ploi importante și crește riscul de inundații tot în zonele montane și submontane”, explică meteorologii.

Ulterior, în perioada 16–30 martie, valorile termice și cantitățile de precipitații ar putea reveni spre mediile climatologice.

