Acasă » Știri » Pe ce dată se întoarce iarna în București. Meteorologii Accuweather anunță noi ninsori și temperaturi negative în Capitală

Pe ce dată se întoarce iarna în București. Meteorologii Accuweather anunță noi ninsori și temperaturi negative în Capitală

De: Alina Drăgan 03/03/2026 | 07:42
Pe ce dată se întoarce iarna în București. Meteorologii Accuweather anunță noi ninsori și temperaturi negative în Capitală
Pe ce dată se întoarce iarna în București

Primăvara a începu oficial, însă vremea de afară nu prea arată asta. Primele zile din luna martie au venit cu o vreme destul de rece. Iar meteorologii anunță că iarna nu s-a terminat în totalitate. Ninsorile și temperaturile negative se întorc în unele zone din țară. Pe ce dată se întoarce iarna în București?

Prima parte a lunii martie aduce temperaturi mai ridicate decât media obișnuită pentru această perioadă, iar precipitațiile vor fi puține. Vorbim de o vreme stabilă, cer senin în multe regiuni și ploi doar izolate, trecătoare – mai ales în zonele joase. Însă, această lună este una capricioasă.

Pe ce dată se întoarce iarna în București

Pentru prima parte a lunii martie maximele se vor situa, în marea lor majoritate, între 10 și 17 grade Celsius, în timp ce minimele vor coborâ în general între -6 și 4 grade. Însă, ulterior, meteorologii Accuweather anunță că urmează ultimul episod de iarnă.

Mai exact, la mijlocul lunii martie se pare că iarna se reîntoarce, iar meteorologii Accuweather anunță noi ninsori și temperaturi negative în Capitală. Ultima ninsoare din acest an o să vină în zilele de 15 și 16 martie. În acest interval, valorile termice scad simțitor, apar precipitațiile, iar în București va ninge.

Meteorologii anunță noi ninsori și temperaturi negative în Capitală /Foto: Accuweather

Această schimbare ar putea fi asociată cu apariția unor perturbații ciclonice – fie de origine atlantică (islandeză), fie mediteraneană – sau cu pătrunderi de aer rece din nordul Europei.

„Bineînțeles că episoadele de vreme severă care pot apărea ulterior (cantități importante de apă, intensificări puternice ale vântului, răciri bruște, ninsori sau chiar viscole), a căror durată de manifestare este foarte mică, nu pot fi anticipate decât cu câteva zile înainte de producere, adică cu prognoza pe scurtă durată.

Alte fenomene ce pot crea probleme în sezonul de tranziție în România ar fi avalanșele de la munte, mai ales atunci când avem straturi consistente de zăpadă, depuse succesiv de-a lungul iernii și care devin instabile sau inundațiile, atunci când încălzirea vremii se suprapune cu ploi importante și crește riscul de inundații tot în zonele montane și submontane”, explică meteorologii.

Ulterior, în perioada 16–30 martie, valorile termice și cantitățile de precipitații ar putea reveni spre mediile climatologice.

Prognoza meteo azi, 3 martie 2026. Ploi și temperaturi scăzute la început de primăvară

Se schimbă vremea în România. Prognoza meteo pentru intervalul 2-15 martie

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Maica Alexandra de la Mănăstirea Chiroiu dezvăluie salata de post cremoasă și aromată din morcovi și nucă
Știri
Maica Alexandra de la Mănăstirea Chiroiu dezvăluie salata de post cremoasă și aromată din morcovi și nucă
Horoscop rune azi, 3 martie 2026. Runa Albă aduce transformări radicale
Știri
Horoscop rune azi, 3 martie 2026. Runa Albă aduce transformări radicale
Războiul din Orientul Mijlociu degenerează: Iran și Israelul se bombardează tot mai puternic. Prețul petrolului crește cu 10%,
Mediafax
Războiul din Orientul Mijlociu degenerează: Iran și Israelul se bombardează tot mai puternic....
Ce a pățit o angajată româncă, după ce și-a adus mâncare la PACHET. „A deschis caserola, a luat pieptul și...”
Gandul.ro
Ce a pățit o angajată româncă, după ce și-a adus mâncare la PACHET....
Olivia, apariție în bikini: „A arătat aproape tot”
Prosport.ro
Olivia, apariție în bikini: „A arătat aproape tot”
Războiul din Iran lovește în investițiile românilor din Dubai. Economist: „E un avertisment că anumite lucruri s-ar putea întâmpla”
Adevarul
Războiul din Iran lovește în investițiile românilor din Dubai. Economist: „E un avertisment...
Noi întrebări despre starea de sănătate a lui Donald Trump. Ce este pata roșie apărută pe gâtul președintelui american
Digi24
Noi întrebări despre starea de sănătate a lui Donald Trump. Ce este pata...
Avertismentul lui Bogdan Chirițoiu pentru benzinari: „Nu am vrea să vedem comercianți care profită de contextul internațional pentru a crește suplimentar prețurile în mod nejustificat”
Mediafax
Avertismentul lui Bogdan Chirițoiu pentru benzinari: „Nu am vrea să vedem comercianți care...
Parteneri
Nu mai e Cruduța! Cum arată acum bruneta după două nașteri. Fanii, șocați de cele mai recente imagini cu ea
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Nu mai e Cruduța! Cum arată acum bruneta după două nașteri. Fanii, șocați de cele...
FOTO. Anamaria Prodan a încălzit atmosfera cu apariția în costum de baie, la Predeal, deşi temperatura e cu minus!
Prosport.ro
FOTO. Anamaria Prodan a încălzit atmosfera cu apariția în costum de baie, la Predeal, deşi...
Inna, Delia sau Gina Pistol, poze pe care le-ar vrea șterse! Ipostaze stânjenitoare în public
Ciao.ro
Inna, Delia sau Gina Pistol, poze pe care le-ar vrea șterse! Ipostaze stânjenitoare în public
Clătite de post pufoase cu apă minerală. Rețetă rapidă, economică și delicioasă
Click.ro
Clătite de post pufoase cu apă minerală. Rețetă rapidă, economică și delicioasă
„Și pietrele mă cunosc în Strâmtoarea Ormuz”. Ce îl îngrijorează pe fostul comandant de vas Traian Băsescu, după atacarea Iran
Digi 24
„Și pietrele mă cunosc în Strâmtoarea Ormuz”. Ce îl îngrijorează pe fostul comandant de vas...
Asasinarea ayatollahului: camere de trafic piratate, sabotarea comunicațiilor și o cârtiță CIA i-au pecetluit soarta lui Khamenei
Digi24
Asasinarea ayatollahului: camere de trafic piratate, sabotarea comunicațiilor și o cârtiță CIA i-au pecetluit soarta...
Limuzina primită de Ceaușescu de la ultimul Șah al Iranului, vândută cu o sumă record. Cum arată și ce dotări are
Promotor.ro
Limuzina primită de Ceaușescu de la ultimul Șah al Iranului, vândută cu o sumă record....
BANCUL ZILEI. O tipă e în pat cu noul iubit: – E prima oară când fac asta, nu vreau să-ți faci o părere proastă despre mine...
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. O tipă e în pat cu noul iubit: – E prima oară când...
Un nou iPhone accesibil, lansat de Apple. Caracteristicile și prețul iPhone 17e
go4it.ro
Un nou iPhone accesibil, lansat de Apple. Caracteristicile și prețul iPhone 17e
Din ce este făcută coaja de ou?
Descopera.ro
Din ce este făcută coaja de ou?
God of War: cum arată Kratos în viitorul serial produs de Amazon
Go4Games
God of War: cum arată Kratos în viitorul serial produs de Amazon
Ce a pățit o angajată româncă, după ce și-a adus mâncare la PACHET. „A deschis caserola, a luat pieptul și...”
Gandul.ro
Ce a pățit o angajată româncă, după ce și-a adus mâncare la PACHET. „A deschis...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Shakira, concert-record în Mexic. Peste 400.000 de oameni au participat la spectacolul cântăreței
Shakira, concert-record în Mexic. Peste 400.000 de oameni au participat la spectacolul cântăreței
Maica Alexandra de la Mănăstirea Chiroiu dezvăluie salata de post cremoasă și aromată din morcovi ...
Maica Alexandra de la Mănăstirea Chiroiu dezvăluie salata de post cremoasă și aromată din morcovi și nucă
BANC | „Bulă, diseară ieșim și noi?”
BANC | „Bulă, diseară ieșim și noi?”
Horoscop rune azi, 3 martie 2026. Runa Albă aduce transformări radicale
Horoscop rune azi, 3 martie 2026. Runa Albă aduce transformări radicale
Radu Ștefan Bănică, numai un zâmbet în compania unei domnișoare la petrecere. Imaginile care s-ar ...
Radu Ștefan Bănică, numai un zâmbet în compania unei domnișoare la petrecere. Imaginile care s-ar putea să nu-i pice bine iubitei lui!
Prețurile la carburanți marți, 3 martie 2026. Cât a ajuns să coste un litru de benzină
Prețurile la carburanți marți, 3 martie 2026. Cât a ajuns să coste un litru de benzină
Vezi toate știrile
×