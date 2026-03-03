Acasă » Știri » Prognoza meteo azi, 3 martie 2026. Ploi și temperaturi scăzute la început de primăvară

Prognoza meteo azi, 3 martie 2026. Ploi și temperaturi scăzute la început de primăvară

De: Paul Hangerli 03/03/2026 | 05:30
Prognoza meteo, sursa- freepik.com

Prognoza meteo azi, 3 martie 2026. Primăvara calendaristică a început, însă vremea din România rămâne încă influențată de mase de aer rece, specifice finalului de iarnă. Temperaturile se mențin apropiate de valorile normale pentru începutul lunii martie, cu maxime în general între 7 și 12 grade, iar în unele zone vor apărea înnorări și precipitații slabe. În ansamblu, vremea va fi răcoroasă dimineața și seara, iar pe timpul zilei se va simți ușor mai blândă.

Vremea în România

La nivelul întregii țări, ziua de marți aduce temperaturi maxime în general între 8 și 12°C, iar minimele nocturne vor coborî spre -2 și 3°C în zonele mai reci. Cerul va fi variabil, cu perioade de înnorări și precipitații slabe, mai ales în vest și nord. În zonele montane sunt posibile ninsori slabe sau lapoviță.

Vremea pe regiuni

Nord și Vest

În regiunile nordice și vestice, vremea va fi în general închisă, cu cer mai mult noros și ploi slabe pe arii restrânse. În Maramureș, Crișana și Banat, maximele zilei vor ajunge la 8–10°C, iar dimineața temperaturile vor coborî spre 0 sau -1°C.

Sud și Sud-Est

În sudul și sud-estul țării, vremea va fi ușor mai blândă. Cerul va fi variabil, iar în Muntenia și sudul Moldovei temperaturile vor urca până la 10–12°C. Dimineața va fi rece, cu valori între 0 și 3°C.

Oltenia și Sud-Vest

În Oltenia și sud-vestul țării, ziua se anunță relativ plăcută pentru începutul lunii martie. Maximele vor atinge 11–12°C, iar minimele nocturne vor coborî în jurul valorilor de 1–2°C. Pe alocuri pot apărea ploi slabe trecătoare.

Est și Nord-Est

În Moldova și în nord-estul țării, vremea va fi mai rece decât în restul regiunilor. Maximele nu vor depăși 7–9°C, iar noaptea temperaturile pot coborî spre -2°C. Cerul va fi temporar noros, cu posibile precipitații slabe.

Centrul țării și zona Carpaților

În Transilvania și în zona montană a Carpaților, vremea va fi răcoroasă. Maximele vor fi de 6–9°C, iar dimineața și noaptea temperaturile pot coborî spre -3°C în depresiuni. În zonele montane sunt posibile lapoviță și ninsoare slabă.

Dobrogea și zona Mării Negre

În Dobrogea și pe litoral, cerul va fi variabil, iar vântul va sufla moderat. Temperaturile maxime vor ajunge la 9–10°C, iar minimele vor fi de 2–4°C. Pe litoral, valorile sunt apropiate de mediile climatologice pentru începutul lunii martie.

Vremea în Capitală

În București, vremea va fi rece dimineața, dar relativ plăcută în timpul zilei. Cerul va fi variabil, cu unele înnorări temporare. Temperatura maximă va ajunge la aproximativ 11°C, iar minima nopții va coborî spre 2°C. Există șanse reduse de ploi slabe.

Vremea în marile orașe

Cluj-Napoca – cer variabil, maxime în jur de 8°C, minime -1°C.

Timișoara – vreme ușor mai blândă, maxime 10–11°C, minime 1°C.

Iași – cer temporar noros, maxime 7–8°C, minime -1°C.

Craiova – vreme relativ plăcută, maxime 11–12°C, minime 2°C.

Constanța – cer variabil, maxime 9–10°C, minime 3–4°C.

Brașov – vreme răcoroasă, maxime 7°C, minime -2°C.

