Ce alimente consumă Ema Uta pentru a-și menține silueta. Nu își numără caloriile, dar face sport constant

De: Elisa Tîrgovățu 03/03/2026 | 06:20
Ema Uta, celebrul make-up artist, a dezvăluit recent care este secretul unei siluete de invidiat. Blondina nu a fost trecută cu vederea de internautele care își doresc un corp tonifiat. Mai mult decât atât, vedeta a fost întrebată pe rețelele de socializare și despre modul în care reușește să își gestioneze numărul de calorii.

Ema Uta nu ezită să își țină fanii la curent cu stilul său de viață, dar și cu felul în care reușește să își mențină o siluetă de invidiat. Recent, blondina a dezvăluit în mediul online care este „rețeta” unui corp tonifiat.

„Secretul este să nu te complici”

La vârsta de 34 de ani, Ema Uta se poate lăuda cu o silueta râvnită de orice femeie. Make-up artisul a mărturisit că nu a avut niciodată probleme cu greutatea. Pe de altă parte, ea a susținut că au existat perioade în care corpul său nu era tonifiat din lipsa sportului. Blondina a declarat că preferă preparatele simple în detrimentul rețetelor elaborate. Tânăra a mai adăugat că mânâncă și fast-food, însă rar și în cantitate controlată.

„Nu îmi măsor caloriile. Nu am avut niciodată probleme cu greutatea. Am avut perioade când nu eram tonifiată din lipsa sportului. Cred că secretul este să nu te complici. În loc de 100 de rețete elaborate și sofisticate, mă rezum la ouă, pui (rotisor, cuptor, grătar), orez și legume în fiecare zi. Mănânc și fast-food – rar și în cantitate controlată”, a declarat make-up artista, în mediul online.

Ema Uta este una dintre cele mai bune în meseria pe care o practică, fiind „vânată” de toate vedetele de la noi din țară. Mai mult decât atât, cei care o urmăresc știu că blondina este adepta stilului de viață sănătos. Tânăra postează constant pe conturile sale de socializare videoclipuri în care aleargă pe bandă, face exerciții și mănâncă sănătos. Perseverența și dorința de a se întreține au ajutat-o pe Ema Uta să fie constant în topul celor mai invidiate vedete. Motiv pentru care, cunoscuta make-up artistul adună de fiecare dată mii de aprecieri și comentarii.

