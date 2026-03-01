Acasă » Exclusiv » Cum au fost răsfățate vedetele în prima zi de primăvară. Mărțișoare, flori și cadouri simbolice de 1 Martie

Cum au fost răsfățate vedetele în prima zi de primăvară. Mărțișoare, flori și cadouri simbolice de 1 Martie

De: Delina Filip 01/03/2026 | 15:29
Cum au fost răsfățate vedetele în prima zi de primăvară. Mărțișoare, flori și cadouri simbolice de 1 Martie
1 Martie este începutul unei noi etape, în care totul prinde viață, iar simbolul acestei zile este mărțișorul. Vedetele din România au fost răsfățate încă de la primele ore ale dimineții cu mărțișoare, buchete spectaculoase și aranjamente florale impresionante și cadouri alese cu grijă din partea celor apropiați. Rețelele de socializare au devenit o galerie a primăverii plină de imagini pastelate și mesaje de mulțumire. Noi v-am pregătit o galerie foto spectaculoasă cu florile și cadourile cu care au fost răsfățate vedetele de la noi. 

Primăvara s-a instalat cu explozie de culoare, energie și chef de viață. Este perioada în care zâmbetele sunt mai largi, gesturile sunt mai calde, iar surprizele capătă o încărcătură aparte. Vedetele din România au fost răsfățate astăzi de cele mai dragi ființe cu flori și mărțișoare, simbolul venirii primăverii.

Primăvara a sunat la ușa vedetelor! Așa au sărbătorit 1 martie

Diana Munteanu a primit un buchet de lalele colorate, coincidență sau nu, perfect asortate cu ținuta ei virbrantă și îndrăzneață. Prezentatoarea de la Neatza a ținut să le transmită tuturor doamnelor și domnișoarelor o primăvară minunată.

Diana Munteanu a fost răsfățată cu flori
Diana Munteanu a fost răsfățată cu flori

Corina Caragea a fost răsfățată astăzi cu un buchet de flori galbene și mov, iar colega ei de trust, Magda Pălimariu a primit un cadou emoționant: primul mărțișor hand- made de la fiul ei, Aksel, în vârstă de trei ani.

Corina Caragea a sărbătorit 1 martie cu flori
Corina Caragea a sărbătorit 1 martie cu flori

Nicole Cherry și Andreea Bălan au primit și ele câte un mărțișor hand-made făcut de copiii lor, cel mai frumos simbol al începutului de primăvară. Anisia Gafton a primit un mărțișor aparte, cu chipul ei, care i-a adus cu siguranță zâmbetul pe buze.

Anisia Gafton a primit un mărțișor aparte
Anisia Gafton a primit un mărțișor aparte

Lalele sunt, fără îndoială, florile cel mai des dăruite odată cu venirea primăverii. Delicate, elegante și pline de culoare, ele simbolizează renașterea naturii, speranța și începuturile frumoase. Printre vedetele care au fost răsfățate astăzi cu buchete de lalele colorate se numără Loredana Groza, care a primit un buchet de lalalele albe, un soi ornamental superb, Lidia Buble care a fost surprinsă cu un buchet de lalele oranj ca părul său și Adelina Pestrițu pe care soțul ei, Virgil Șteblea, a răsfățat-o nu cu unul, ci cu mai multe buchete de flori.

Lidia Buble a primit lalele bicolore: oranj cu galben
Lidia Buble a primit lalele bicolore: oranj cu galben

În galeria foto pe care v-am pus-o la dispoziție veți vedea ce au primit și alte vedete precum Simona Halep, Dana Săvuică, Andreea Esca, Maria Popovici și altele.

