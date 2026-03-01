Acasă » Știri » Putin îl critică aspru pe Trump! Președintele SUA a depășit „o linie roșie foarte periculoasă”

De: Iancu Tatiana 01/03/2026 | 15:39
Putin și Ali Khamenei. SURSA FOTO: Profimedia

Președintele Federației Ruse, Vladimir Putin, a reacționat față de situația Iranului, după ce, în urmă cu două zile, SUA și Israel au atacat țara islamică. Putin și-a declarat condoleanțele pentru moartea liderului Suprem al Iranului, Ali Khamenei. Liderul Rusiei critică aspru decizia lui Donald Trump de a bombarda Iranul și o numește o „crimă cinică”.

Ali Khamenei a fost ucis sâmbătă, în urma atacurilor SUA și ale Israelului, potrivit informațiilor transmise de presa de stat iraniană. După moartea liderului Iranului, țara s-a împărțit în două: o parte sărbătorește moartea acestuia, în timp ce restul protestează, prin acțiuni pro-guvernamentale pentru a aduce un omagiu liderului suprem.

Moarte în lanț după atacurile SUA și ale Israelului

Conform presei iraniane, moartea lui Ali Khamenei a stârnit reacții în lanț. Ministrul adjunct al Afacerilor Externe al Iranului, Saeed Khatibzadeh, a spus, duminică, faptul că Donald Trump a trecut de „o linie roșie foarte periculoasă”, după asasinarea lui Khamenei. Mai mult decât atât, aceleași surse confirmă și că urmașul lui Khamenei, Mojtaba Khamenei, a fost și el îndepărtat. Mai multe persoane au fost omorâte, printre care și șeful statului major al forțelor armate, Abdolrahim Mousavi, care a decedat sâmbătă în timpul bombardamentelor.

Vladimir Putin și Ali Khamenei. SURSA FOTO: SalamPix/ABACA / Shutterstock Editorial / Profimedia
Vladimir Putin și Ali Khamenei. SURSA FOTO: SalamPix/ABACA/Shutterstock Editorial/Profimedia

Vladimir Putin și-a transmis condoleanțele și susținerea pentru membrii familiei și pentru poporul Iranului, spunând că asasinarea liderului a fost „comisă cu cinism”, iar acțiunile lui Trump au încălcat „toate normele moralității umane și ale dreptului internațional”.

Vă rog să acceptați condoleanțele mele sincere în legătură cu asasinarea liderului suprem al Republicii Islamice Iran, Seyed Ali Khamenei, și a membrilor familiei sale, comise cu cinism, încălcând toate normele moralității umane și ale dreptului internațional.

În țara noastră, ayatollahul Khamenei va fi amintit ca un om de stat remarcabil, care a adus o contribuție personală enormă la dezvoltarea relațiilor de prietenie ruso-iraniene și la aducerea acestora la nivelul unui parteneriat strategic cuprinzător.

Vă rog să transmiteți condoleanțele și sprijinul meu sincer familiei și prietenilor liderului suprem, guvernului și întregului popor iranian, a transmis Președintele Rusiei, Vladimir Putin, duminică.

Donald Trump a spus despre Iran că are „un regim terorist”, dar și că SUA vrea să oprească „această dictatură foarte malefică și radicală”.

Donald Trump a spus de ce a atacat Iranul, de fapt. "Rămâneți adăpostiți! Bombe vor cădea peste tot"

O româncă stabilită în Israel trăiește un coșmar: „Se aud bombardamente"

