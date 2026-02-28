Donald Trump a spus de ce a atacat Iranul, de fapt. ”Rămâneți adăpostiți! Bombe vor cădea peste tot”

Donald Trump a făcut declarații cu privire la atacul SUA și Israelului asupra Iranului. Președintele a transmis, printr-un videoclip de 8 minute postat pe pagina sa de socializare, că deciziile regimului iranian au afectat în mod direct SUA, dar și colaboratorii acesteia din întreaga lume. Trump a menționat că motivul atacului asupra Iranului este strict pentru a îndepărta amenințările și de a împiedica accesul țării islamice la arme nucleare.

Donald Trump a spus că în ciuda insistențelor făcute ca Iranul să renunțe la dezvoltarea de rachete cu rază lungă, care reprezintă un risc major al securității aliaților din Europa, acesta a avansat în producția lor.

Ce a mai spus Donald Trump

Președintele Statelor Unite ale Americii a vorbit în videoclip despre cum Iran reprezintă „un grup nemilos de oameni foarte duri și periculoși”. Mai mult de atât, acesta a apelat la poporul iranian, spunând că acesta ar trebui să preia controlul după ce atacurile se vor sfârși:

În cele din urmă, marelui și mândrului popor al Iranului îi spun în această seară că ora libertății voastre este aproape. Rămâneți adăpostiți. Nu ieșiți din case. Este foarte periculos afară. Bombe vor cădea peste tot. Când vom termina, preluați-vă guvernul. Va fi al vostru. Probabil că aceasta va fi singura voastră șansă pentru generații, a declarat Trump.

Acesta a mai vorbit despre cum Iran are „un regim terorist” și că dotarea statului islamic cu arme nucleare va avea un rezultat sângeros:

Din aceste motive, armata Statelor Unite a inițiat o operațiune masivă și în desfășurare pentru a împiedica această dictatură foarte malefică și radicală să amenințe America și interesele noastre fundamentale de securitate națională. Vom distruge rachetele lor și vom face industria lor de rachete una cu pământul. Va fi din nou complet distrusă. Vom anihila marina lor, a mai declarat Donald Trump.

Totodată, Președintele SUA a vorbit și despre cum nu va renunța până când Iranul va stopa fabricarea armamentului:

Nu vor avea niciodată o armă nucleară. Acest regim va învăța curând că nimeni nu ar trebui să provoace forța și puterea Forțelor Armate ale Statelor Unite. Am construit și reconstruit armata noastră în prima mea administrație și nu există nicio armată pe Pământ care să se apropie de puterea, forța sau sofisticarea ei. Administrația mea a luat toate măsurile posibile pentru a minimiza riscul pentru personalul american din regiune, a mai spus Președintele.

