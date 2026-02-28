Acasă » Bancuri » Bancul sfârșitului de săptămână | Ce este dragostea adevărată, în realitate

Bancul sfârșitului de săptămână | Ce este dragostea adevărată, în realitate

28/02/2026
Odată cu venirea weekeend-ului, CANCAN.RO îţi aduce un banc excepţional care te va face să râzi în hohote. Amuză-te alături de noi aflând ce este dragostea adevărată, de fapt.

Dragoste adevărată este atunci când iubitei tale îi este foame… și tu îi duci mâncare gătită chiar de nevastă‑ta!

„Mă cheamă şefu’ la el în birou”

Mă cheamă şefu’ la el în birou astăzi şi-mi spune:
“Am observat că în ultima vreme cam moţăi în timpul şedinţelor. Dormi îndeajuns?”.
“Nu prea, îi zic, şedinţele sunt tot mai scurte.”

Șeful își întreabă angajatul

Şeful îşi întreabă angajatul:
– Îţi place berea caldă?
– Bineînţeles că nu.
– Dar femeile transpirate îţi plac?
– Nu.
– Atunci înseamnă că îţi vei lua concediu în timpul iernii.

„Ce ai când şeful este neamţ?”

– Ce ai când şeful este neamţ?
– Ai organizare, ai eficienţă, ai randament.
– Ce ai când şeful este evreu?
– Ai o afacere, ai venituri, ai profit.
– Ce ai când şeful este român?
– Ai griji şi datorii!

„Firma asta parcă e casă de nebuni”

Directorul începu să ţipe:
– Nu se mai poate, firma asta parcă e casă de nebuni!
– Nu, răspunse un salariat, e mai rău.
– Cum adică mai rău? urlă directorul.
– Într-o casă de nebuni, măcar directorul e sănătos.

Profesorul și papagalul

Un tip intră într-un magazin de animale și vede un papagal superb, dar cu un preț suspect de mic.
Îl întreabă pe vânzător:
— De ce e așa ieftin?
— Păi… a stat înainte într-un bordel și are un limbaj cam… colorat.
Omul se gândește puțin și zice:
— Lasă, îl educ eu!
Ajunge acasă cu papagalul. Soția deschide ușa, iar papagalul se uită în jur și zice:
— Ooo, casă nouă, madam nouă!
Soția rămâne șocată. Apar fiicele:
— Ooo, fete noi!
Seara vine și soțul acasă. Papagalul îl privește atent și zice:
— Aaa, salut, dom’ profesor! Tot cu aceleași cliente?

Un tip intră la farmacie

— Bună ziua, aveți ceva pentru memorie?
Farmacista:
— Sigur, avem mai multe variante. Capsule, sirop, ce preferați?
— Nu știu… dar dați-mi ceva puternic, că uit tot!
— De când aveți problema asta?
— Care problemă?

