Acasă » Bancuri » BANCUL ZILEI | Criza bărbaților de 40 de ani

BANCUL ZILEI | Criza bărbaților de 40 de ani

De: Anca Chihaie 28/02/2026 | 13:08
BANCUL ZILEI | Criza bărbaților de 40 de ani

Este weekend, iar echipa CANCAN.RO vrea să vă pună zâmbetul pe buze de la primele ore. Azi vă prezentăm un banc extrem de amuzant, care o să vă facă să râdeți garantat. Spor la voie bună!

Un barbat de 40 de ani vine la psihiatru si se plange ca sufera de … lipsa senzatiilor tari. Psihiatrul cauta solutii:

– Incearca sa mergi cu masina cu viteza foarte mare.
– Asa merg de obicei, nimic nou.

– Incearca sa mergi intr-o calatorie cu submarinul.
– Armata am facut-o la submarine.

– la-ti o amanta, si asta chiar o sa mearga !
– Doctore, deja am trei ! Ce ma fac?

– Ei, atunci este simplu: spune-i … nevestei de ele !

Alte bancuri savuroase

Un tip merge la doctor:

— Domnule doctor, am o problemă… când beau cafea, mă doare ochiul drept.
Doctorul îl consultă serios, îi face analize, totul pare în regulă.
— Hm… ciudat. Hai să facem un experiment. Bea o cafea aici, la mine.
Omul bea, se strâmbă imediat:
— Aoleu, iar mă doare!
Doctorul se uită atent la el, apoi spune calm:
— Scoate lingurița din ceașcă.

Un polițist oprește un șofer care mergea foarte încet.

— Domnule, de ce conduceți cu 20 km/h pe autostradă?
— Păi nu scrie pe indicator A2? Am crezut că asta e viteza maximă.
Polițistul oftează:
— Nu, domnule… asta e numărul autostrăzii.
Se uită apoi în mașină și vede o doamnă palidă, speriată.
— Dar ce are doamna de lângă dumneavoastră?
— Aaa… abia am ieșit de pe A500.

CITEȘTE ȘI: BANCUL ZILEI | Un doctor și un inginer iubeau aceeași fată

