Bancul de weekend | Escrocherie de 8 Martie

De: Irina Maria Daniela 27/02/2026 | 19:20
Zilele libere sunt pentru relaxare și voie bună, motiv pentru care echipa CANCAN.ro s-a gândit în avans să vă aducă zâmbetul pe buze. Vă prezentăm un banc extrem de amuzant, care să vă binedispună pentru weekend. Spor la râs și voie bună! 

Feriţi-vă de escroci! Pentru 8 Martie am comandat pentru soţie o pereche de cercei din aur şi un parfum Dior. Ăştia mi-au trimis o mulinetă şi un scăunel pentru pescuit.

Alte bancuri amuzante

Un şef către altul:
– Eu întotdeauna iau cu mine în pat un pix şi o foaie… În cazul în care îmi trece ceva prin minte.
– Eu prefer să îmi iau secretara!

„Mă cheamă şefu’ la el în birou”

Mă cheamă şefu’ la el în birou astăzi şi-mi spune:
“Am observat că în ultima vreme cam moţăi în timpul şedinţelor. Dormi îndeajuns?”.
“Nu prea, îi zic, şedinţele sunt tot mai scurte.”

Șeful își întreabă angajatul

Şeful îşi întreabă angajatul:
– Îţi place berea caldă?
– Bineînţeles că nu.
– Dar femeile transpirate îţi plac?
– Nu.
– Atunci înseamnă că îţi vei lua concediu în timpul iernii.

„Ce ai când şeful este neamţ?”

– Ce ai când şeful este neamţ?
– Ai organizare, ai eficienţă, ai randament.
– Ce ai când şeful este evreu?
– Ai o afacere, ai venituri, ai profit.
– Ce ai când şeful este român?
– Ai griji şi datorii!

„Firma asta parcă e casă de nebuni”

Directorul începu să ţipe:
– Nu se mai poate, firma asta parcă e casă de nebuni!
– Nu, răspunse un salariat, e mai rău.
– Cum adică mai rău? urlă directorul.
– Într-o casă de nebuni, măcar directorul e sănătos.

Profesorul și papagalul

Un tip intră într-un magazin de animale și vede un papagal superb, dar cu un preț suspect de mic.
Îl întreabă pe vânzător:
— De ce e așa ieftin?
— Păi… a stat înainte într-un bordel și are un limbaj cam… colorat.
Omul se gândește puțin și zice:
— Lasă, îl educ eu!
Ajunge acasă cu papagalul. Soția deschide ușa, iar papagalul se uită în jur și zice:
— Ooo, casă nouă, madam nouă!
Soția rămâne șocată. Apar fiicele:
— Ooo, fete noi!
Seara vine și soțul acasă. Papagalul îl privește atent și zice:
— Aaa, salut, dom’ profesor! Tot cu aceleași cliente?

