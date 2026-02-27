Bancul de weekend | Escrocherie de 8 Martie

Zilele libere sunt pentru relaxare și voie bună, motiv pentru care echipa CANCAN.ro s-a gândit în avans să vă aducă zâmbetul pe buze. Vă prezentăm un banc extrem de amuzant, care să vă binedispună pentru weekend. Spor la râs și voie bună!

Feriţi-vă de escroci! Pentru 8 Martie am comandat pentru soţie o pereche de cercei din aur şi un parfum Dior. Ăştia mi-au trimis o mulinetă şi un scăunel pentru pescuit.

Alte bancuri amuzante

Un şef către altul:

– Eu întotdeauna iau cu mine în pat un pix şi o foaie… În cazul în care îmi trece ceva prin minte.

– Eu prefer să îmi iau secretara!

„Mă cheamă şefu’ la el în birou”

Mă cheamă şefu’ la el în birou astăzi şi-mi spune:

“Am observat că în ultima vreme cam moţăi în timpul şedinţelor. Dormi îndeajuns?”.

“Nu prea, îi zic, şedinţele sunt tot mai scurte.”

Șeful își întreabă angajatul

Şeful îşi întreabă angajatul:

– Îţi place berea caldă?

– Bineînţeles că nu.

– Dar femeile transpirate îţi plac?

– Nu.

– Atunci înseamnă că îţi vei lua concediu în timpul iernii.

„Ce ai când şeful este neamţ?”

– Ce ai când şeful este neamţ?

– Ai organizare, ai eficienţă, ai randament.

– Ce ai când şeful este evreu?

– Ai o afacere, ai venituri, ai profit.

– Ce ai când şeful este român?

– Ai griji şi datorii!

„Firma asta parcă e casă de nebuni”

Directorul începu să ţipe:

– Nu se mai poate, firma asta parcă e casă de nebuni!

– Nu, răspunse un salariat, e mai rău.

– Cum adică mai rău? urlă directorul.

– Într-o casă de nebuni, măcar directorul e sănătos.

Profesorul și papagalul

Un tip intră într-un magazin de animale și vede un papagal superb, dar cu un preț suspect de mic.

Îl întreabă pe vânzător:

— De ce e așa ieftin?

— Păi… a stat înainte într-un bordel și are un limbaj cam… colorat.

Omul se gândește puțin și zice:

— Lasă, îl educ eu!

Ajunge acasă cu papagalul. Soția deschide ușa, iar papagalul se uită în jur și zice:

— Ooo, casă nouă, madam nouă!

Soția rămâne șocată. Apar fiicele:

— Ooo, fete noi!

Seara vine și soțul acasă. Papagalul îl privește atent și zice:

— Aaa, salut, dom’ profesor! Tot cu aceleași cliente?

